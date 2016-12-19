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19.12.2016 12:22
На железнодорожном вокзале в Усинске теперь есть пандус
Напомним, в Усинске на единственном железнодорожном вокзале не был продуман вопрос по поводу доступности для всех слоев населения.
pandus_ghd-1.jpg

Как мы писали ранее, человеку сидящему в инвалидном кресле можно добраться до перрона только в объезд. При этом преодолеть надо будет не менее пятисот метров.

Мы написали письмо в РЖД с просьбой дать ответ на этот вопрос, и хотели узнать, что они думают по поводу того, есть ли в Усинске доступная среда. Но на сегодняшний момент комментария так и не получили.

pandus_ghd-2.jpg

Вместо комментария от РЖД на железнодорожном вокзале появился пандус.

Пусть и не на центральном входе в вокзал, но это уже хороший шаг к решению вопроса о доступности всех слоев населения.

Стоит отметить оперативность работников РЖД, наша статья об отсутствии пандуса вышла чуть более месяца назад, 31 октября.

pandus_ghd-3.jpg

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (13)

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  • 1
    19.12.2016, 12:45:15
    15
    1
    а для кого его сделали и для чего ,наверно для велосипедистов или для мотоциклов,смысл от этого пандуса черт знает где от остановки и кто им будет пользоваться ? а в вагон как попасть ? (идиоты )
    • Гость
      20.12.2016, 8:37:16
      0
      1
      В поездах что приходят в Усинск есть спец вагон в подъёмником для колясочников.
  • ватсон
    19.12.2016, 12:50:52
    4
    Наш Вокзал и перрон ,не подвластен времени и духу перемен в стране . В Усинске уже все поменялось к лучшему и только наш Вокзал как каменная глыба ,не подвергается улучшениям и изменениям . А страдаем мы , люди .
    • Поконкретней
      19.12.2016, 14:45:37
      0
      можно? Что к лучшему то поменялось?
      • 1
        20.12.2016, 17:16:35
        0
        Все
  • 12
    19.12.2016, 12:58:33
    0
    пандус есть в конце перрона где неофициальная парковка для машин
  • ник
    19.12.2016, 12:59:36
    0
    Этот пандус там давно. Не придумывайте лишнего
  • В теме
    19.12.2016, 13:13:06
    18
    Это для вахтовиков ,которые на четвереньках передвигаются )
  • Я
    19.12.2016, 14:50:19
    0
    так понимаю, пандус не столь важен. Главное нет комментария...
  • обыватель
    19.12.2016, 15:56:28
    2
    Ну ,вот,господа! Люди старались.надеялись обрадовать...и снова недовольные...
  • пассажир
    19.12.2016, 19:54:02
    1
    Комментарий удален. Нарушение правил сайта
  • Михаил
    20.12.2016, 0:02:18
    0
    Просто ужас !!! И это пандус? Наверное начальник вокзала для себя сделала !!!
    • )))))
      20.12.2016, 8:29:26
      0
      Да перрон сделайте,наконец то!!!!!!))))((((
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