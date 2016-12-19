На железнодорожном вокзале в Усинске теперь есть пандус

Напомним, в Усинске на единственном железнодорожном вокзале не был продуман вопрос по поводу доступности для всех слоев населения.

Как мы писали ранее, человеку сидящему в инвалидном кресле можно добраться до перрона только в объезд. При этом преодолеть надо будет не менее пятисот метров.

Мы написали письмо в РЖД с просьбой дать ответ на этот вопрос, и хотели узнать, что они думают по поводу того, есть ли в Усинске доступная среда. Но на сегодняшний момент комментария так и не получили.

Вместо комментария от РЖД на железнодорожном вокзале появился пандус.

Пусть и не на центральном входе в вокзал, но это уже хороший шаг к решению вопроса о доступности всех слоев населения.

Стоит отметить оперативность работников РЖД, наша статья об отсутствии пандуса вышла чуть более месяца назад, 31 октября.

(с) Усинск.Онлайн