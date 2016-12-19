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19.12.2016 14:44
В Усинске состоялся турнир по боксу республиканского уровня
Вот уже второй раз в Усинске состоялся турнир по боксу республиканского уровня на призы Совета МО ГО «Усинск». Проходили они в пяти возрастных группах в течение трех дней с 16 по 18 декабря 2016 года.
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В соревнованиях приняли участие 122 спортсмена. Это команды не только из нашей Республики Коми (г.Усинск, г.Сыктывкар, г.Печора, г.Сосногорск, г.Инта), но и ребята из Ямало-Ненецкого автономного округа (г.Салехард, г.Лабытнанги). География турнира растет, и это не может не радовать, сообщает пресс-служба администрации.

Усинцы достойно приняли гостей и показали напряженную, зрелищную игру.

Заслуженные медали и кубки боксерам вручали депутаты Совета МО ГО «Усинск» Сергей Кажаев, Александр Баранов, Владимир Акинин и заместитель руководителя администрации по социальной сфере Татьяна Анисимова.

В этот раз были учреждены номинации:

— «За лучшую технико-тактическую подготовку» — Эльдар Саларбек (г.Салехард);

— «Лучший боксер турнира» — Емельянов Василий (г.Усинск);

— «За волю к победе» — Карим Абдулаев (г.Сыктывкар), Вадим Шабалин (г.Инта).

Каждый из номинантов получил личный приз от Совета МО ГО «Усинск».

Ни одна из команд гостей также не уехала без подарков. Всем были вручены памятные альбомы администрации города о нашем суровом северном усинском крае.

Комментарии (3)

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  • Гей
    19.12.2016, 21:23:37
    -1
    Митинги
    Из за того что в Усинске столько много боксеров нормально митинг радужный провести нельзя.
  • Ильдар
    20.12.2016, 0:24:09
    -1
    Ухту и Воркуту забыли написать
  • Ильдар
    20.12.2016, 0:30:37
    3
    Победителей и призёров тоже следует писать... Город должен знать своих боксёров...Да и им будет приятно,и их родным и друзьям.
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