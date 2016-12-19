В отношении усинского предпринимателя возбудили уголовное дело

В Усинске индивидуальный предприниматель подозревается в невыплате заработной платы работнице.

Следственным отделом по г. Усинск СУ СК России по Республике Коми возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемой в невыплате заработной платы работнице.

По данным следствия подозреваемая свыше двух месяцев не выплачивала заработную плату подчиненной, в связи с чем перед женщиной образовалась задолженность за период с января по август текущего года в размере более 76 тысяч рублей. Между тем, у предпринимателя была реальная возможность своевременно выплачивать вознаграждение за труд, однако имевшиеся денежные средства расходовались на иные цели.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки, проведенной органами прокуратуры. Следователем по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.