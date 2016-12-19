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19.12.2016 15:36
В отношении усинского предпринимателя возбудили уголовное дело
В Усинске индивидуальный предприниматель подозревается в невыплате заработной платы работнице.
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Следственным отделом по г. Усинск СУ СК России по Республике Коми возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемой в невыплате заработной платы работнице.

По данным следствия подозреваемая свыше двух месяцев не выплачивала заработную плату подчиненной, в связи с чем перед женщиной образовалась задолженность за период с января по август текущего года в размере более 76 тысяч рублей. Между тем, у предпринимателя была реальная возможность своевременно выплачивать вознаграждение за труд, однако имевшиеся денежные средства расходовались на иные цели.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки, проведенной органами прокуратуры. Следователем по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.

Комментарии (11)

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  • Вопрос
    19.12.2016, 15:45:00
    9
    В Усинске к сожалению не выплата зарплаты часто встречающееся явление. Почему в отношении этого ип возьудили дело, а в отношении других (к примеру управляющие компании тоже совсем не своевременно выплачивают зарплату) не возбуждают?
    • Ответ вопросу
      19.12.2016, 16:19:41
      5
      так обратитесь куда надо и тоже возбудЯт....
  • Черчиль
    19.12.2016, 17:48:18
    -8
    Че за бред!
    76 тыс. / на 8 месяцев = 9,5 тыс рублей в месяц. Та работница сама виновата в том что ей не платили. Кто за такие огромные денжищи ща работает. А вобще что мешало ипэшнику платить эти деньги??? Жадность с*** та ещЁ!!!
    • Он
      19.12.2016, 17:53:33
      2
      Скорее всего 9,5 т.р. в месяц это была белая з/п, а остальное она получала в конверте.
    • Владимир
      19.12.2016, 21:46:20
      0
      Тут башнефть теневые ЗП платит через фирмы однодневки.. а за обычных лохотронщиков и говорить нечего...
  • штирлиц
    19.12.2016, 19:09:11
    1
    А где другие кто что то положил на законы и про которых запретили писать
  • Анюта
    19.12.2016, 20:07:54
    1
    9,5 тысяч тоже деньги. Почему сама виновата? А вы попробуйте без специальности и стажа устроится куда-то. Зарплата будет не намного больше. Кризис однако.
    • Владимир
      19.12.2016, 21:49:16
      1
      Работодатель пользуется своим преимуществом... хотя с 01.10.2016 закон поменялся теперь судится можно по месту жительства. И обстоятельства надо указывать все... например работодатель предложил вам договор гражданско правового характера. А у вас выхода нет потому что дома 2-е детей и холодильник не затарен... Вот и получается что свое стребовать практически не реально...
  • Гнев
    20.12.2016, 8:27:38
    0
    Коментаторы, статью читайте внимательно, свыше двух месяцев, а не восьми.
  • Усинец
    20.12.2016, 8:33:04
    0
    ??????
    "По данным следствия подозреваемая свыше двух месяцев не выплачивала заработную плату подчиненной, в связи с чем перед женщиной образовалась задолженность за период с января по август текущего года в размере более 76 тысяч рублей." - так как понять? - "свыше двух месяцев" или "за период с января по август текущего года ".
    • Владимир
      20.12.2016, 9:27:13
      2
      2 месяца это срок для возбуждения дела... а всего 8 месяцев не платили.
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