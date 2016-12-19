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19.12.2016 16:23
В Усинске рассказали о безопасности на водных объектах
Инспекторами ГИМС проводится большая работа по профилактике происшествий на водных объектах в зимний период. Специалисты спасательного ведомства посещают образовательные учреждения, проводят с занятия по вопросам безопасного поведения на водных объектах.
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Так, очередной урок безопасности организовали государственные инспекторы по маломерным судам Усинского участка Центра ГИМС МЧС России по Коми для учащихся городской школы №3. Цель мероприятия - пропаганда знаний среди детей в области безопасности на водных объектах в зимний период.

В ходе профилактической беседы инспекторы ГИМС объяснили школьникам основные правила безопасного поведения на воде. Специалисты предостерегли ребят от выхода на лед, а также напомнили школьникам о действиях, которые необходимо предпринять в случае, если они станут очевидцами происшествия на водных объектах. Сотрудники МЧС объяснили, как выглядит прочный лед, где переходить реку с одного берега на другой и как оказать помощь пострадавшему, провалившемуся под лед.

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После теоретической части занятия инспекторы ГИМС познакомили ребят со средствами спасения. Школьники узнали, в какой ситуации лучше использовать спасательный круг, а когда лучше воспользоваться спасательной веревкой.

«Надеемся, что наши занятия не пройдут даром и помогут ребятам в формировании базовых навыков основ безопасного поведения на воде. Но самое главное, чтобы о безопасности детей заботились не только сотрудники МЧС, но и родители. Если они на собственном примере научат детей безопасному поведению и будут следить за тем, как они проводят свободное время – детская жизнь будет вне опасности», - отметил государственный инспектор по маломерным судам Усинского участка Центра ГИМС МЧС России по Коми Иван Будкин.

Комментарии (5)

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  • Ю-ю
    19.12.2016, 16:54:23
    1
    Зимой жилет кто-то надевает, интересно знать? Или это сразу про все сезоны объясняли?
    • а
      19.12.2016, 18:12:41
      0
      У инспекторов по маломерным судам сейчас работы нет вот и маятся от безделья
  • Иванов
    19.12.2016, 18:45:50
    2
    как обычно - во время ... :-) ...

    или пытаются поговорку на свой лад - готовь ....
  • ну что вы?
    19.12.2016, 21:00:23
    0
    Очень актуально зимой обучать пользоваться жилетом на воде. Как говорится, готовь сани летом. Нууу, немножко наоборот )))))
    • а
      20.12.2016, 7:16:32
      1
      Этот инспектор давно в МЧС работает. Он и про пожары рассказать может. Рассказал бы о борьбе с пожарами. Думаю это актуальней в это время года.
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