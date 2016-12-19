В Усинске рассказали о безопасности на водных объектах

Инспекторами ГИМС проводится большая работа по профилактике происшествий на водных объектах в зимний период. Специалисты спасательного ведомства посещают образовательные учреждения, проводят с занятия по вопросам безопасного поведения на водных объектах.

Так, очередной урок безопасности организовали государственные инспекторы по маломерным судам Усинского участка Центра ГИМС МЧС России по Коми для учащихся городской школы №3. Цель мероприятия - пропаганда знаний среди детей в области безопасности на водных объектах в зимний период.

В ходе профилактической беседы инспекторы ГИМС объяснили школьникам основные правила безопасного поведения на воде. Специалисты предостерегли ребят от выхода на лед, а также напомнили школьникам о действиях, которые необходимо предпринять в случае, если они станут очевидцами происшествия на водных объектах. Сотрудники МЧС объяснили, как выглядит прочный лед, где переходить реку с одного берега на другой и как оказать помощь пострадавшему, провалившемуся под лед.

После теоретической части занятия инспекторы ГИМС познакомили ребят со средствами спасения. Школьники узнали, в какой ситуации лучше использовать спасательный круг, а когда лучше воспользоваться спасательной веревкой.

«Надеемся, что наши занятия не пройдут даром и помогут ребятам в формировании базовых навыков основ безопасного поведения на воде. Но самое главное, чтобы о безопасности детей заботились не только сотрудники МЧС, но и родители. Если они на собственном примере научат детей безопасному поведению и будут следить за тем, как они проводят свободное время – детская жизнь будет вне опасности», - отметил государственный инспектор по маломерным судам Усинского участка Центра ГИМС МЧС России по Коми Иван Будкин.