Коми заняла 9 место в рейтинге экологической акции

Во многом это произошло благодаря "Речной ленте".

В рамках проекта «Вода России» в Республике Коми проводилась уже традиционная для региона экологическая акция «Речная лента». По итогам акции в Коми в 2016 году в уборке водных объектов приняли участие свыше 10 тысяч человек, очищено около 1200 гектаров территории, вывезено почти 5 тысяч кубометров мусора.

«Хотелось бы поблагодарить за участие в акции всех жителей республики. Экологические мероприятия в Республике Коми традиционно находят поддержку у населения – силами волонтеров очищаются берега сотни водных объектов, особо охраняемые природные территории, прочие места отдыха туристов. В 2015 году Коми заняла первое место по Северо-Западному федеральному округу, в общероссийском рейтинге была на 8 месте. В нынешнем году по итогам акции «Вода России» наша республика заняла 9 место. Это очень хороший результат, поскольку соревнование проводилось среди 76 регионов страны, принявших участие в сборе мусора», – считает референт Министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми Роман Полшведкин.

Итоги всероссийской экологической акции «Вода России» подводила межрегиональная общественная организация «Природоохранный союз», являющаяся организатором и координатором всероссийской акции. Всего по России, по данным «Природоохранного союза», в акции приняли участие более 1 миллиона человек из 76 регионов страны, было очищено от мусора 5057 водных объектов, более 1300 объектов взято под общественный контроль. Количество собранного мусора превысило 67 тысяч кубометров, а общая площадь убранных территорий – 300 тысяч квадратных километров.