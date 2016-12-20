Авто с пьяным водителем пришлось "протаранить"

До этого водитель дважды был задержан за пьяную езду.

Полицейским Усинска пришлось "протаранить" автомобиль, за рулем которого находился пьяный водитель.

Как сообщили в ОВД города, ранее водитель задерживался за пьяную езду. Ему выписывали протокол, у него забирали автомобиль, ключи при этом отдали родственникам. Однако уже через несколько дней мужчина снова сел за руль пьяным. Его снова задержали. Поставить автомобиль на штрафстоянку не представилось возможным, поскольку эвакуаторы в такой мороз не работают. Ключи вновь отдали родственникам, нарушителю выписали протокол за повторную пьяную езду.

Позже мужчина в третий раз поехал за рулем пьяным. Увидев сотрудников ДПС, он решил поиграть в догонялки. Сотрудники ДПС быстро пресекли пьяный заезд, для этого пришлось протаранить автомобиль нарушителя. Мужчину задержали. Ему грозит крупный штраф и многолетнее лишение прав.

(с) Усинск.Онлайн