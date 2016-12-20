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20.12.2016 08:07
Авто с пьяным водителем пришлось "протаранить"
До этого водитель дважды был задержан за пьяную езду.
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Полицейским Усинска пришлось "протаранить" автомобиль, за рулем которого находился пьяный водитель.

Как сообщили в ОВД города, ранее водитель задерживался за пьяную езду. Ему выписывали протокол, у него забирали автомобиль, ключи при этом отдали родственникам. Однако уже через несколько дней мужчина снова сел за руль пьяным. Его снова задержали. Поставить автомобиль на штрафстоянку не представилось возможным, поскольку эвакуаторы в такой мороз не работают. Ключи вновь отдали родственникам, нарушителю выписали протокол за повторную пьяную езду.

Позже мужчина в третий раз поехал за рулем пьяным. Увидев сотрудников ДПС, он решил поиграть в догонялки. Сотрудники ДПС быстро пресекли пьяный заезд, для этого пришлось протаранить автомобиль нарушителя. Мужчину задержали. Ему грозит крупный штраф и многолетнее лишение прав.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (15)

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  • )))))
    20.12.2016, 8:23:43
    23
    И родственников этой пьяни не мешало бы привлечь ((Слава Богу никто не пострадал из за этого ездюка
  • Серж
    20.12.2016, 8:30:05
    27
    Штраф? В клетку урода!
  • Местный.
    20.12.2016, 8:55:13
    6
    Вот скажите - почему кому то можно а всем нельзя по синьке кататься??? И что на него управы нет???
    • Адольф
      20.12.2016, 14:46:31
      0
      Потому что у других есть мозги, совесть, осознание опасности вождения пьяным...ну это у других. А у этого нету.
  • Артем
    20.12.2016, 8:59:39
    10
    А разве за повторную езду не лишение свободы?
  • Лёля
    20.12.2016, 9:15:30
    15
    Думаю нужно сажать после первой езды в не трезвом состоянии. И приравнивать в попытке убийства и сажать по тому же сроку. Это хорошо, что никто не пострадал. А если на скорости да при скользкой дороге занесло машину на пешеходную часть!? Человек сознательно совершал опасные для окружающих маневры, значит осознавал, что могут пострадать люди. Сажать, сажать, сажать.
  • Фемида
    20.12.2016, 9:18:22
    3
    Сажать
    Комментарий удален. Нарушение правил сайта
    • )))))фемиде
      20.12.2016, 9:21:05
      8
      рыба гниет с головы...
      А в стране она есть,справедливость????((((
      • димон
        20.12.2016, 9:26:55
        -6
        Если бы на земле была справедливость, но не произошло бы распятия.
  • владимир
    20.12.2016, 9:26:15
    -6
    пдд
    Опять туфту печатают
  • Усинец
    20.12.2016, 11:32:42
    5
    Ф.И.О. героя в студию.
  • Гость
    20.12.2016, 11:59:07
    5
    Не ну не дыбил?одного раза мало ?
  • Нн
    20.12.2016, 12:22:27
    11
    Почему не посадили в ИВС его на 15 суток после того как поймали пьяным
    • Нн
      20.12.2016, 12:23:48
      2
      Почему не посадили в ИВС его на 15 суток после того как остановили его пьяным
  • АМ
    20.12.2016, 13:02:57
    4
    Потому что родственники подъехали , написано же
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