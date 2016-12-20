Все, что вы хотели знать о пиротехнике, но забыли спросить

В преддверии новогодних праздников у жителей Усинска и предпринимателей возникает острая необходимость в пиротехнических изделиях. Важно не забывать о безопасности.

При хранении пиротехнических изделий на объектах розничной торговли:

необходимо соблюдать требования инструкции (руководства) по эксплуатации изделий;

отбракованную пиротехническую продукцию необходимо хранить отдельно от годной для реализации пиротехнической продукции. Временное хранение пришедшей в негодность (бракованной) пиротехнической продукции допускается только в специально выделенном месте и при наличии предупредительной информации;

запрещается на складах и в кладовых помещениях совместное хранение пиротехнической продукции с иными товарами (изделиями);

запрещается размещение кладовых помещений для пиротехнических изделий на объектах торговли общей площадью торгового зала менее 25 кв. метров;

загрузка пиротехническими изделиями торгового зала объекта торговли не должна превышать норму загрузки склада либо кладового помещения. Для объектов торговли площадью торгового зала менее 25 кв. метров количество пиротехнических изделий не должно превышать более 100 килограммов по массе брутто;

допускается хранение и реализация одновременно не более 1200 килограммов пиротехнических изделий бытового назначения по массе брутто в торговых помещениях, имеющих площадь не менее 25 кв. метров;

пиротехнические изделия на объектах торговли должны храниться в помещениях, отгороженных противопожарными перегородками;

запрещается размещать изделия в подвальных помещениях.

В процессе реализации пиротехнической продукции выполняются следующие требования безопасности:

витрины с образцами пиротехнических изделий бытового назначения в торговых помещениях обеспечивают возможность ознакомления покупателя с надписями на изделиях и исключают любые действия покупателей с изделиями, кроме визуального осмотра;

пиротехнические изделия бытового назначения располагаются не ближе 0,5 метра от нагревательных приборов системы отопления. Работы, сопровождающиеся механическими и (или) тепловыми действиями, в помещениях с пиротехническими изделиями бытового назначения не допускаются;

в торговых помещениях магазинов самообслуживания реализация пиротехнических изделий бытового назначения производится только в специализированных секциях продавцами-консультантами.

При продаже пиротехнических изделий продавец доводит до сведения покупателя информацию о подтверждении соответствия этих изделий установленным требованиям, о наличии сертификата или декларации о соответствии и по требованию потребителя знакомит его со следующими документами:

а) копия сертификата, заверенная держателем подлинника сертификата, нотариусом или органом по сертификации товаров, выдавшим сертификат;

б) товарно-сопроводительные документы, оформленные изготовителем или поставщиком (продавцом) и содержащие по каждому наименованию товара сведения о подтверждении его соответствия установленным требованиям (номер сертификата соответствия, срок его действия, орган, выдавший сертификат, или регистрационный номер декларации о соответствии, срок ее действия, наименование изготовителя или поставщика (продавца), принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший). Эти документы должны быть подписаны изготовителем или поставщиком (продавцом) и заверены его печатью с указанием адреса и телефона.

(с) Усинск.Онлайн по информации отдела надзорной деятельности Усинска