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20.12.2016 10:14
Новости России: "Число жертв отравления "Боярышником" в Иркутске выросло до 54"
Минувшей ночью еще пять человек скончались в результате отравления настойкой "Боярышник" в Иркутске. Таким образом, число жертв достигло 54, передает ТАСС.
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В свою очередь, в пресс-службе минздрава региона "РГ" подтвердили информацию о четырех скончавшихся этой ночью пациентах. Всего в больницах, по данным на утро вторника, погибли 25 человек. Ранее сообщалось, что тела некоторых погибших от отравления иркутян полиция обнаружила в коллекторах и квартирах в ходе масштабных поисков, организованных в рамках режима ЧС. Некоторые скончались в "скорых" по пути в медучреждения.

В Минздраве добавили, что минувшей ночью на лечение поступили еще 12 пациентов с симптомами отравления метанолом. Всего в четырех больницах Иркутска сейчас находятся 28 человек с аналогичным диагнозом. Врачи оценивают состояние 13 из них как крайне тяжелое, заявил во вторник журналистам министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко.

- Медики делают все возможное, чтобы оказать помощь всем пострадавшим. Привлечены ведущие специалисты регионального и федерального минздравов. Однако шанс на выживание тех, кто находится в крайне тяжелом состоянии, к сожалению, крайне малы, - сказал он.

Тем временем расследование уголовного дела, возбужденного по факту массового отравления, продолжается. Накануне правоохранители обнаружили подпольный цех в одном из садоводческих обществ в пригороде Иркутска. В ходе обысков было изъято более тысячи литров суррогата, задержаны семь человек. В регионе продолжаются проверки торговых точек.

Комментарии (11)

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  • Гость
    20.12.2016, 10:20:49
    -5
    Естественный отбор!
  • ((((((
    20.12.2016, 10:33:20
    -8
    И это при том,что водка стоит недорого...народ обнищал и деградирует ((((И какой мудила средство для ванны обозвал Боярышником?????С
    • -_-
      20.12.2016, 11:09:15
      17
      журналисты (_*_) читают и копипастят, главное ШОК, СЕНСАЦИЯ! Там, помимо боярышника, четыре вида водки было - Царская водка, Белая береза, Финское серебро, Пшеничная. Из одного котла всё разливали. Любой мог попасть.
      В Иркутске нашли подпольный цех по розливу Боярышника http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/1/3/8/8934831.jpg
  • Вопрос
    20.12.2016, 12:56:29
    3
    В Сыкте семья депутатши саладиной имела бизнес с боярышником. Ничего наверное не боятся. В деревнях спаивают население. А если и помрут алкаши, никто не станет кричать, скажут - допился. А эти деньги делают на смертях. УЖАС!!!
  • ох
    20.12.2016, 15:14:09
    1
    Полным ходом идёт борьба с пьянством....
  • Александр
    20.12.2016, 16:03:22
    -2
    Как они его пьют. У меня после него сердце давит, подташнивает и вообще какоето мутное состояние. Пьется отвратно. Водка стоит примерно тех же денег.
    • Александру
      20.12.2016, 16:24:41
      0
      прочитайте о метиловом спирте и всё поймёте ((((ведь умершие именно им отравились ((((к аптечному боярышнику та отрава никакого отношения вообще не имеет(((((
      • Александр
        20.12.2016, 17:01:48
        0
        Так я аптечный и пил.
        • Александру
          20.12.2016, 17:45:26
          0
          ...как они его пьют...
          .В Иркутске не от аптечного отравились (((
  • Алкаш
    20.12.2016, 16:53:45
    1
    Боярышник надо в аптеке покупать.
  • Флор
    20.12.2016, 21:29:07
    2
    Хочу выразить соболезнования Иркутской области.Но одно не пойму-что там все население поголовно пьет,если попадают целыми семьями?Это что за область такая?Куда смотрят руководители?
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