Новости России: "Число жертв отравления "Боярышником" в Иркутске выросло до 54"

Минувшей ночью еще пять человек скончались в результате отравления настойкой "Боярышник" в Иркутске. Таким образом, число жертв достигло 54, передает ТАСС.

В свою очередь, в пресс-службе минздрава региона "РГ" подтвердили информацию о четырех скончавшихся этой ночью пациентах. Всего в больницах, по данным на утро вторника, погибли 25 человек. Ранее сообщалось, что тела некоторых погибших от отравления иркутян полиция обнаружила в коллекторах и квартирах в ходе масштабных поисков, организованных в рамках режима ЧС. Некоторые скончались в "скорых" по пути в медучреждения.

В Минздраве добавили, что минувшей ночью на лечение поступили еще 12 пациентов с симптомами отравления метанолом. Всего в четырех больницах Иркутска сейчас находятся 28 человек с аналогичным диагнозом. Врачи оценивают состояние 13 из них как крайне тяжелое, заявил во вторник журналистам министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко.

- Медики делают все возможное, чтобы оказать помощь всем пострадавшим. Привлечены ведущие специалисты регионального и федерального минздравов. Однако шанс на выживание тех, кто находится в крайне тяжелом состоянии, к сожалению, крайне малы, - сказал он.

Тем временем расследование уголовного дела, возбужденного по факту массового отравления, продолжается. Накануне правоохранители обнаружили подпольный цех в одном из садоводческих обществ в пригороде Иркутска. В ходе обысков было изъято более тысячи литров суррогата, задержаны семь человек. В регионе продолжаются проверки торговых точек.