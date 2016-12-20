Молния! В Парме встала котельная

Кроме того, поселок оказался практически полностью обесточен, как и часть города.

Парма практически полностью осталась без электричества. Резервные источники энергии пока не удаётся подключить. Котельная посёлка питается также от этой линии и вследствие аварии отопление полностью "встало". Это грозит заморозкой всей системы отопления посёлка.

Кроме того, сообщается и о серьёзном снижении напряжения в селе Колва, где также имеется котельная.

В некоторых домах Усинска электроэнергия также отсутствует.

Как сообщил руководитель усинского отделения "Печорских Электросетей" Александр Петров, сегодня с утра произошли перебои с электроэнергией. Причина до конца не установлена, но связывают это с налипанием снега на провода.

В данный момент на объектах работают представители ресурсоснабжающих организаций, которые делают всё, чтобы восстановить работу котельной и возобновить подачу электроэнергии и отопления в дома жителей Пармы.

Заместитель руководителя Администрации Юрии Заболотный собрал экстренное совещание и выехал на место аварии в Парму.

(с) Усинск.Онлайн