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20.12.2016 11:02
Молния! В Парме встала котельная
Кроме того, поселок оказался практически полностью обесточен, как и часть города.
2-1-1.jpg

Парма практически полностью осталась без электричества. Резервные источники энергии пока не удаётся подключить. Котельная посёлка питается также от этой линии и вследствие аварии отопление полностью "встало". Это грозит заморозкой всей системы отопления посёлка.

Кроме того, сообщается и о серьёзном снижении напряжения в селе Колва, где также имеется котельная.

В некоторых домах Усинска электроэнергия также отсутствует.

Как сообщил руководитель усинского отделения "Печорских Электросетей" Александр Петров, сегодня с утра произошли перебои с электроэнергией. Причина до конца не установлена, но связывают это с налипанием снега на провода.

В данный момент на объектах работают представители ресурсоснабжающих организаций, которые делают всё, чтобы восстановить работу котельной и возобновить подачу электроэнергии и отопления в дома жителей Пармы.

Заместитель руководителя Администрации Юрии Заболотный собрал экстренное совещание и выехал на место аварии в Парму.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (97)

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  • ...
    20.12.2016, 11:03:57
    22
    Налипание снега в мороз?
    Сглазили, только вчера обсуждали, как хорошо батареи греют, эх...
    • Бардак
      20.12.2016, 12:20:14
      8
      На самом деле откуда в мороз налипание снега? Получается раньше сидели, линии не чистили, контролирующие органы не контролировали, а теперь неожиданное налипание...
      • Это
        20.12.2016, 12:22:54
        6
        Они так иней озвучивают. На снег сваливая!!!!
        • БГБ
          20.12.2016, 12:34:41
          5
          Не снег и не иней.
          Мороз! В проводах усиливается тяжение, плюс пучение грунта вокруг опор. Но это обрывы или КЗ. Тут просто перегрузка, бараки дырявые, включают обогреватели.
          • ох
            20.12.2016, 14:53:14
            3
            Не были готовы к морозам??? А рапортовали....
  • БГБ
    20.12.2016, 11:06:21
    20
    Коновальщина
    Доигрались во все хорошо.
  • Ну что
    20.12.2016, 11:10:47
    26
    Хахалкин приехал! Рукажопные руководители это вам не фотосессии делать! Логичная картина 100%ной подготовки к зиме.
  • Закон
    20.12.2016, 11:13:26
    33
    Где раньше были? !
    Что значит не удается подключиться к резервным источникам!? Как можно подключиться к тому чего нет! ?
    • (((((
      20.12.2016, 11:18:42
      16
      Нет запаса прочности в сетях ((((Про Усадор чего молчите???(((
      • Лол
        20.12.2016, 11:48:56
        2
        А что на Усадоре?
        • Лолу
          20.12.2016, 12:01:28
          1
          Вчера там так-же авария была и сегодня батареи стынут ((((реально страшно становится за себя,за деток ((((
    • ватсон
      20.12.2016, 13:36:51
      9

      Я так понимаю аварийных генераторов в котельной нет. По сути это преступная халатность властей. Интересно , в Центральной котельной такая же ситуация ?
      • С ЦВК
        20.12.2016, 13:42:46
        0
        Там все хорошо!
  • Анна М.
    20.12.2016, 11:16:34
    15
    а Модуль сегодня планово, как они говорят, ни кого не предупредив , отключил горячую воду на мира 13. видимо не боятся заморозки системы и лета им было мало.конечно , когда же еще плановый ремонт делать, как ни в самый холодный день 2016 года.? я умиляюсь.
    • 123456
      20.12.2016, 11:42:48
      31
      Во время войны это назвали бы "САБОТАЖ" . И расстрел!!!
  • Ус
    20.12.2016, 11:17:16
    26
    руководсто эл.сетей под суд. руководство тепловой под суд. только никто это делаь не будет. все кормятся с одной кормушки.
    • Иванов
      20.12.2016, 11:27:06
      27
      100 пудов прав ... покроют друг друга ... готовность к зиме отрапортовали - а проверить системы не надо ... и так каждый год ... как электричество - так противный снег налипает ... как крутая тачка сбивает - так угон ...
      постоянно кто то виноват - но только не тот кто виновный ...
    • Чушь несете
      21.12.2016, 10:26:56
      1
      Сами то по обленились уже
      Че кричите тут?!под суд ,под суд,ну про ебл*нили чутка,оступились с кем не бывает,в целом все разрулили оперативно!на севере живем все можно ожидать,нужно тоже быть готовыми и самим тоже решать проблему а не ждать что все за вас с делают ,раньше вообще дровами топились ,каждый сам!а сейчас привыкли что жопу подтирают за вами и плачити тут какие все плохие а вы бедные несчастные.ЭТО СЕВЕР МА*Ь ВАШУ!нужно быть готовым к возникновению трудностей такого рода!решили проблему по большей части,и довольно быстро!!!
  • 123456
    20.12.2016, 11:38:28
    16
    Какой снег? морозы стоят уже 2 недели. куда он налипает?
  • Северный
    20.12.2016, 11:41:18
    18
    Ну что, вот и дождались, Парму заморозите, всех поголовно в тюрьму пойдете!!! Где ваши резервные источники??? На одну Парму нужно как минимум 4 Мегаватта, на одни одни лампочки.
    • 111
      20.12.2016, 11:51:21
      5
      да врядли тут в усинске кого то :) тогоо..
    • БГБ
      20.12.2016, 11:53:31
      0
      Источники
      с водозабора заберут.
      • Северный
        20.12.2016, 12:03:34
        -1
        Что там на водозаборе 2 станции по 400 Вт. Не смешите людей!
        • БГБ
          20.12.2016, 12:26:10
          0
          КилоВт
          Для работы котельной два раза с запасом.
  • лиза
    20.12.2016, 11:51:24
    3
    на усадоре батареи стынут, еле теплые.
  • Ололоша
    20.12.2016, 11:53:45
    -2
    Слава России!
  • Людмила
    20.12.2016, 11:55:02
    5
    Становится реально холодно дома((((
  • Северный
    20.12.2016, 11:59:22
    12
    Хорошо если тепловая система не замерзнет и смогут обеспечить циркуляцию воды. Ну а если все замерзнет, то денег в бюджете уже не хватит ни на что.
  • 111
    20.12.2016, 12:02:43
    -5
    Чуваки, в городе реально батареи остывают потихому..... :(((
    • Северный
      20.12.2016, 12:04:55
      2
      В городе все нормально! Не гоните пургу, Усинск работает в норме
      • Людмила
        20.12.2016, 12:06:25
        2
        Не все в норме,в бывшей Березке на Нефтяников тоже нет света
        • Северный
          20.12.2016, 12:09:28
          1
          Свет, у тебя в батареях не течет. Так что с отоплением в городе хорошо
    • Тролль
      20.12.2016, 14:15:13
      0
      Для 111
      Что у тебя остывает козел? Сейчас чуть руку не обжег.
  • фаза
    20.12.2016, 12:06:01
    11
    Как сообщил руководитель усинского отделения "Печорских Электросетей" Александр Петров, сегодня с утра произошли перебои с электроэнергией. Причина до конца не установлена, но связывают это с налипанием снега на провода.- такие комментарии дети в детском саду дают .
    • однако
      20.12.2016, 14:59:41
      1
      Смеяться нельзя плакать!...
      Не может быть снега на проводах, не зима же , никто не ждал, что зимой будет снег на проводах...
  • Где эти наши
    20.12.2016, 12:06:44
    18
    ЕДРОССЫ- Что мочат эти ч**шники???
  • Наши -вашим
    20.12.2016, 12:15:17
    20
    А что говорить ? До выборов ещё далеко .
  • Артем
    20.12.2016, 12:26:30
    6
    Столько в городе пустующего жилья - квартиры после выселения должников, бывшая поликлиника, новые дома строятся, наниматели уезжают, умирают (их жаль конечно), вымороченое имущество, давно бы уже переселили эту Парму, может сейчас поселок разморозят и все быстрее произойдет?
    • Вика
      21.12.2016, 12:42:03
      0
      лишь бы нахаляву
      лишь бы нахаляву что-нибудь урвать .... покупайте жилье сами в Усинске ипотеки берите, а то сидите и ждете когда вам что-нибудь обломится на халяву ничего не сделав для улучшения своих жилищных условий, просто ждете и хаете всех подряд.......включили тысячи обогревателей вот и рухнула вся система электроснабжения и еще Усинские жители пострадали из за пармы.....
  • Северный
    20.12.2016, 12:27:24
    22
    Все руководство, Пармы, Усинска снять с должностей и всех под суд!!! На реальные сроки!!!
    • Северному
      20.12.2016, 12:42:18
      -8
      За что снимать руководство Усинска и Пармы? Электроэнергию и тепло предоставляют конкретные компании, причем частные. Надо установить наличие вины и наказать организацию и директора этой фирмы. Ну, а если имущество (линии электропередач и трансформаторы) муниципальное, то еще и ответственного от КУМИ за использование этого имущества. У нас же есть муниципальный контроль.
      • фиг вам
        20.12.2016, 12:47:02
        29
        по вашей логике наши руководители отвечают только за полив цветов в своем кабинете. Медицина - не наша, тепло-не наше, элек троэнергия - не наше. А люди, которые доверили свои жизни и жизни своих детей, с ними как быть? Чувствуется коммент чиновника, еще бы посоветовали письменный запрос сделать.
      • Самое первое
        20.12.2016, 12:49:12
        20
        Снять, за то что не провели должным образом подготовку к зиме, за доклад всем жителям, что у нас все хорошо! Если сейчас копнуть все документы, то окажется еще куча скрытых скилетов в ЗАО МО "УСИНСК
      • меня не зовут, я сам прихожу....
        20.12.2016, 21:37:20
        1
        за всё отвечает командир.
  • Гугу
    20.12.2016, 12:33:45
    2
    Зато работники чистят тратуар в Парме возле цветофора в интенсивном режимные , потому что глава Коми говорят приехал в Усинск
    • нет
      20.12.2016, 12:37:03
      0
      Зачем вы множите слуху? Гапликов не приехал в Усинск.
      • Себастьян
        20.12.2016, 12:41:02
        9
        Глава, как и Хахалкин дистанционно руководит процессом!
  • кон
    20.12.2016, 12:38:27
    24
    Героический труд по установке забора из НКТ все помнят!
    Даа, как предусмотрительно за безопасность пешеходов устанавливали Стахановским трудом мешающий всем никому ненужный забор по всему городу за 7 млн руб, а про зиму забыли? За 7млн можно было диз генератор купить импортного произ-ва, а не допотопное наше хламьё которое когда нужно подведет и не заведется. Позор нашим Властям! Прокуратура должна не упускать за этот факт из поля зрения!
    • Зато
      20.12.2016, 12:42:55
      17
      какие красивые фотографии были, и Такаев и Хахалкин.... все о городе беспокойство свое показывали! Люди опять страдают от вашей деятельности!
      • Вот
        20.12.2016, 12:53:51
        17
        Этих б***ь ФОТОМОДЕЛЕЙ и в ТЮРЬМУ!!!
    • БГБ
      20.12.2016, 12:45:53
      21
      Эти заборы -
      особый стыд нашего городка.
      • кон
        20.12.2016, 13:07:05
        24
        Дорожную разметку 'этим летом тоже помним!
        Дорожная разметка считаю,что тоже зря выкинутые деньги 2млн.р. Живу в Усинске с 81года и помню город без всяких дорожных разметок город жил и будет жить! а вот деньги уже не вернёшь! Не жизнь, а сплошная передача ТНТ "Наша Раша" очередная серия про "депутатов которые всё о народе думали"
        • Северный
          20.12.2016, 13:09:06
          6
          Золотой ты человек!!! КОН
    • 12345
      20.12.2016, 14:08:02
      -13
      Забор - цивилизованная вещь, как и разметка, кстати. В приличном городе вам вообще придется квартал обходить, чтобы перейти в нормальном месте, а не как горный козел через заборы прыгать. А разметка не нравится - езжайте в лес, там разметки нет. В городе должно быть понятно, как ездить.
      • БГБ
        20.12.2016, 14:18:14
        17
        Все так!
        Но и забор и разметка тоже должны быть цивилизованными. Уродливый во всех отношениях забор из чермета и необязательная к исполнению разметка нитрокраской(водоэмульсионкой) к таким не относится. Цивильная лишь цена.
      • Умнику
        21.12.2016, 11:16:23
        2
        Вали с нашего города умник
        Живу в усинске с рождения и ездил без вашей разметки не лепой замечательно,это чушь а не разметка!и где она сейчас???с такой же легкостью можно было этими деньгами жопу под тереть!
  • Какой снег??????
    20.12.2016, 12:40:53
    12
    Какой нахрен снеееег???? Откуда?????? Сейчас ремонт оборудования повесят на горожан в виде общедомовыз!!!! Посмотрите потом квитанции за декабрь! Они уже авансом приперли квитанцию с якобы средними показаниями. В среднем оплачиваю 500 рублей, принесли на 900!!! Хватит народ дурить!!!!!
  • Артем
    20.12.2016, 12:47:56
    10
    А куда управляющая компания смотрела? Кто обслуживает Парму с Усадором почему допустили? Мне кажется после такой аварии должен выступить по ТВ или на сайте озвучить позицию представитель администрации или УЖКХ или УК и рассказать, что произошло, чтоб не порождать лишние сплетни.
  • я
    20.12.2016, 12:49:58
    -5
    для россии это нормально! Не молния это! Не ахтунг!
  • Людмила
    20.12.2016, 13:03:43
    4
    урааа,свет дали,ждем отопления!
  • Евгений
    20.12.2016, 13:15:53
    0
    кто знает как в парме дела?
  • Наверно
    20.12.2016, 13:17:14
    0
    Все ППУ сейчас в Парме работают!
    • Евгений
      20.12.2016, 13:26:33
      0
      уже заморозили?!!!
    • Тролль
      20.12.2016, 14:20:47
      1
      Для наверно
      Угу, а также автокраны, вакуумки, грейдера, экскаваторы и два мотоцикла.
      • БГБ
        20.12.2016, 14:27:15
        5
        Один из них ради ЧС сняли с постамента.
        • для БГБ
          20.12.2016, 15:00:07
          3
          точно!!!))
          на нём главный мчс-ник уехал...без шлема..против ветра))
  • Лютый Мороз
    20.12.2016, 13:22:51
    20
    Нужно сегодняшнюю эту ЧП ситуацию отправить на центральные каналы телевидения, может тогда наши чмыри начнут думать о своих жителях, изберателях! О реальных тарифах ЖКХ. А то воровать только и привыкли у собственного народа
    • Дед морозко
      20.12.2016, 14:32:47
      1
      актуальная
      В связи с включением множества электроприборов жители Пармы сами того не хотя спровоцировали каскад отключений. Со всеми вытекающими событиями, а на котельной Пармы разве не было аварийных дизель-генераторов ?
      • БГБ
        20.12.2016, 14:51:16
        2
        А селективность где?
        • Ливингстон
          20.12.2016, 23:54:24
          1
          Там же, где и первая категория электроснабжения
      • Деду морозу
        21.12.2016, 11:28:24
        -1
        Ты дэбил
        Какие электро приборы олен ты рогатый!?!че ты тут поришь чушь голимую ?!а в городе и в усадоре тоже жители пармы по твоему виноваты что электроэнергию отключали?!!наверное это Парма обогреватели тоже по включала и с провоцировала?!дэбил ты!сиди не умничай там!!!когда я маленький был в Парме еще на зиму плитки накаливания под поддон масленный в авто на улице ставили,сартиры на улице общие тапили обогревателями как на буровых и столько электро энергии потреб**ли обогревателями что тебе и не снилось и представляешь не провоцировали не чего такого
  • Оксана
    20.12.2016, 14:27:09
    1
    В Парме в квартире + 2 жесть очень холодно!)))))/
  • Житель Пармы
    20.12.2016, 14:27:26
    0
    Котельную не запустили ещё?
    Батареи у кого нибудь уже прихватило?
    • Жительница Усадора.
      20.12.2016, 14:42:31
      5
      У нас прихватило, в доме минусовая температура(((
      • ((((((
        20.12.2016, 15:02:35
        10
        Господи:травят,замораживают,обирают((((и никто ни за что не отвечает (((ТВАРИ!!!!
  • гость
    20.12.2016, 16:10:23
    2
    В Усадоре в15.00 опять встала котельная.
  • Тимоха
    20.12.2016, 16:13:01
    3
    Как жить???
    В Парме до сих пор нет отопления Замерзаем!!!!
    • (((((От,сцуки (((
      20.12.2016, 16:19:44
      3
      а говорят (читай-врут!!!)-обратное ((((Как так то???!!!Да к стенке за такую"подготовку к зиме"(((((((!!!!
    • БГБ
      20.12.2016, 16:31:16
      0
      Дым то идет?
  • Тимоха
    20.12.2016, 16:51:21
    2
    Всех на кол!!!Сижу в парке , шапке и валенках)))
  • Рашида
    20.12.2016, 18:04:35
    0
    нет холодной воды
    В Пионерном по ул. Чернова д 6 нет холодной воды .звоним во все инстанции .С самого утра т.е с08
    • Магамэд
      20.12.2016, 18:56:56
      -1
      Ну и потерпите, у людей проблемы посерьезнее будут, сходите в магазин купите. А то на фоне глобальной проблемы ваш комментарий смешно читать
      • Магамэду
        21.12.2016, 7:43:14
        -2
        Нельзя такое терпеть. Это конечно не так ужасно как отсутствие отопления, но без воды очень тяжко. Надо звонить в кол центр, еддс, УК, УЖКХ.
  • Мари
    20.12.2016, 19:12:24
    2
    Котельная заработала, а что толку? у половины населения Пармы трубы дома порвало. Замерзаем!!!!!!
  • Мари
    20.12.2016, 19:28:57
    2
    Дома включены все обогреватели и плиты. Кто нам оплатит счета за электроэнергию???
    • э
      20.12.2016, 21:07:12
      1
      наверное Петров. Они в виде общедомовых столько дерут, что уже дальше некуда.
  • усинец
    21.12.2016, 0:12:38
    2
    Некогда нашим чиновникам думать о городе! У них заботы другие,у всех техника-базы...зимник как-никак! От Усинска им надо одно:хапнуть побольше и уехать в жить на юга!
    • 123
      21.12.2016, 7:54:14
      -1
      Усинцу
      А кто тебе мешает обзавестись техникой- базой, или ума не хватает, или ленивый.
  • парма
    21.12.2016, 5:09:24
    2
    Люди у кого что в парме? У нас все лопнуло,кухня, ванна-потоп. А дома дети маленькие. И что делать? Кто сделает? Жаловаться коллективно нужно-иначе так и будут сидеть на Жопе ровно
    • Может так
      21.12.2016, 7:40:19
      2
      идти в администрацию лучше Усинскую и решать проблему и пока не решиться не уходить.
  • Валентин
    21.12.2016, 7:09:15
    2
    караул
    замерзла линия отопление и холодная вода в дом (подача обратка) 40 метров в доме минусовая температура СОС
  • Мари
    21.12.2016, 8:27:05
    0
    До 5 утра размораживали отопление и холодную воду. У нас обошлось малой кровью, разорвало батареи в двух комнатах...
  • 123
    21.12.2016, 11:29:03
    0
    На Усадоре, Тепловая Компания выборочно в домах, отключают и сливают воду с отопления. Якобы трубы лопнули которые входят в дом под землей. Говорят живите на обогревателях пока Жилкомхоз не закончит работы на Парме. Потом приедут кинут времянку.
  • 222
    21.12.2016, 12:50:50
    0
    На Усадоре уже отключено от отопления 6 домов, один разморожен точно.
  • я
    21.12.2016, 14:55:58
    0
    Резервные источники энергии пока не удаётся подключить. Их там и нет
  • лю
    21.12.2016, 15:14:46
    0
    у нас холодная вода тонкой струйкой течет,а с отопления немного сольешь воду-батареи становятся горячими,через 20 минут снова холодные.Кто знает почему так?
    • кон
      21.12.2016, 15:32:52
      0
      Для лю
      нет циркуляции где то лиюо воздушная пробка либо замерзла обратка ищите грейте водой или феном.
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