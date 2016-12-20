Зимник Нарьян-Мар - Усинск планируют открыть 28 декабря

В настоящий момент временная дорога готова уже на 60%. При этом зимник Нарьян-Мар - Усинск является единственной трассой, связывающей Ненецкий округ с «большой землей». Предполагается, что зимник проработает до конца апреля.

фото: nao24.ru

«Сейчас обеспечен сквозной технологический проезд. На данном зимнике работает 20 единиц техники. Приемочная рабочая комиссия назначена на 25 декабря. Если все будет хорошо, ввод объекта в эксплуатацию будет 28 декабря», - сказал на расширенной планерке при губернаторе НАО его заместитель Алексей Еремеев.

Зимник вновь пройдет вдоль строящейся дороги Нарьян-Мар - Усинск. Общая протяженность временной дороги в сезон 2016-2017 года составит почти 86 км. В 2017-2019 годы, с учетом ввода участка строящейся автодороги Нарьян-Мар - Усинск, она сократится до 72 км.

На временной дороге организуют четыре ледовых переправы через реки Шапкина, Лаявож, Лая и Харьяха. Ширина проезжей части традиционно составит 6 метров. На крутых спусках и подъемах будут дежурить бульдозеры. Для обозначения ширины полотна дороги и ориентации водителей в условиях пониженной видимости по обе стороны проезжей части установят хорошо заметные на снегу вехи со светоотражающей пленкой через каждые 50 метров.

В этом сезоне на временной дороге организуют три дорожно-ремонтных пункта (ДРП). В них водители, попавшие в чрезвычайную ситуацию, смогут отдохнуть и дождаться помощи. Между ДРП, окружными департаментом строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта, службами МЧС и ГИБДД будет обеспечена связь. Информация о состоянии зимника будет осуществляться ежедневно.

Ненецкий автономный округ не имеет постоянного наземного транспортного сообщения с другими регионами страны. Грузы в округ завозят во время короткой летней навигации по реке Печора и морю, а также частично по зимнику. Ежегодно работы по его сооружению начинаются поздней осенью с приходом морозов.