В 2017 году «ЛУКОЙЛ» увеличивает финансирование социальных проектов в Коми

Предприятия Группы «ЛУКОЙЛ» в Коми выполнили все пункты протокола на 2016 год к соглашению о сотрудничестве между компанией и правительством республики.

Фото Николая Антоновского и из архива компании «ЛУКОЙЛ-Коми»

Также был подписан очередной протокол к соглашению на 2017 год, предусматривающий увеличение финансирования социальных обязательств компании с 1,453 млрд рублей в этом до 1,726 млрд в следующем году. Об итогах сотрудничества и планах журналистам рассказал генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» Александр Лейфрид на большой пресс-конференции в Сыктывкаре.

Как сообщил Александр Лейфрид, на основании протокола на 2017 год вскоре будут подписаны очередные соглашения о сотрудничестве с муниципалитетами республики, где предприятия Группы «ЛУКОЙЛ» ведут производственную деятельность. Это Ухта, Усинск, Сосногорск, Печора, Вуктыл, Усть-Цилемский и Ижемский районы. Основные направления совместной работы останутся прежними: сферы образования, здравоохранения, культуры и спорта, благоустройство территорий.

Далее он рассказал журналистам о совместных проектах, реализованных в 2016 году в рамках соглашения с правительством республики.

Так, в Усинске были построены три детских городка со спортивными площадками для самых разных возрастов. Кроме того, по инициативе молодых жителей Усинска была обустроена Молодежная аллея, официально открытая ко Дню нефтяника и ставшая новым популярным местом отдыха горожан.

Были проведены: ремонт библиотеки в поселке Ярега, капитальный ремонт городского объединения «Досуг» в Печоре, капитальный ремонт двух школ и детского сада в Ижемском районе. Также компания приняла участие в софинансировании строительства нового детского сада в Усть-Цильме, и это далеко не полный перечень мероприятий, реализованных в республике при ее участии.

Согласно очередному протоколу на 2017 год, компания увеличит финансирование социальных проектов. Перечень мероприятий для муниципалитетов производственной деятельности уже сформирован.

Как рассказал Александр Лейфрид, в Усинске начнется второй этап строительства Молодежной аллеи и появятся новые детские городки, в которых так нуждается город. Продолжится строительство 9-этажного жилого дома, часть квартир в котором будет распределена мэрией.

На средства компании будут выполнены: проектирование школы в селе Трусово Усть-Цилемского района, капитальный ремонт кровли и замена лифтов в Республиканском ухтинском психоневрологическом интернате, ремонт Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Сосногорске, капитальный ремонт детского сада № 26 в Печоре, ремонт школы в селе Мохча Ижемского района, ремонт кровли школы № 2 в Вуктыле, а также работы на других объектах.

Кроме того, руководством «ЛУКОЙЛа» принято решение о продолжении активного жилищного строительства в ухтинском поселке Ярега. В 2017 году в рамках совместного проекта компании и правительства Коми начнется строительство четырех трехэтажных домов, рассчитанных на 24 квартиры каждый. Часть жилья будет предназначена для сотрудников предприятия, другая часть - для переселенцев из аварийного и ветхого жилья. Продолжится реконструкция транспортной сети поселка, а также прорабатывается вопрос о строительстве в Яреге спорткомплекса в ближайшей перспективе, пишет БНК.