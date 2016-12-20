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20.12.2016 13:08
В 2017 году «ЛУКОЙЛ» увеличивает финансирование социальных проектов в Коми
Предприятия Группы «ЛУКОЙЛ» в Коми выполнили все пункты протокола на 2016 год к соглашению о сотрудничестве между компанией и правительством республики.
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Фото Николая Антоновского и из архива компании «ЛУКОЙЛ-Коми»

Также был подписан очередной протокол к соглашению на 2017 год, предусматривающий увеличение финансирования социальных обязательств компании с 1,453 млрд рублей в этом до 1,726 млрд в следующем году. Об итогах сотрудничества и планах журналистам рассказал генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» Александр Лейфрид на большой пресс-конференции в Сыктывкаре.

Как сообщил Александр Лейфрид, на основании протокола на 2017 год вскоре будут подписаны очередные соглашения о сотрудничестве с муниципалитетами республики, где предприятия Группы «ЛУКОЙЛ» ведут производственную деятельность. Это Ухта, Усинск, Сосногорск, Печора, Вуктыл, Усть-Цилемский и Ижемский районы. Основные направления совместной работы останутся прежними: сферы образования, здравоохранения, культуры и спорта, благоустройство территорий.

Далее он рассказал журналистам о совместных проектах, реализованных в 2016 году в рамках соглашения с правительством республики.

Так, в Усинске были построены три детских городка со спортивными площадками для самых разных возрастов. Кроме того, по инициативе молодых жителей Усинска была обустроена Молодежная аллея, официально открытая ко Дню нефтяника и ставшая новым популярным местом отдыха горожан.

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Были проведены: ремонт библиотеки в поселке Ярега, капитальный ремонт городского объединения «Досуг» в Печоре, капитальный ремонт двух школ и детского сада в Ижемском районе. Также компания приняла участие в софинансировании строительства нового детского сада в Усть-Цильме, и это далеко не полный перечень мероприятий, реализованных в республике при ее участии.

Согласно очередному протоколу на 2017 год, компания увеличит финансирование социальных проектов. Перечень мероприятий для муниципалитетов производственной деятельности уже сформирован.

Как рассказал Александр Лейфрид, в Усинске начнется второй этап строительства Молодежной аллеи и появятся новые детские городки, в которых так нуждается город. Продолжится строительство 9-этажного жилого дома, часть квартир в котором будет распределена мэрией.

На средства компании будут выполнены: проектирование школы в селе Трусово Усть-Цилемского района, капитальный ремонт кровли и замена лифтов в Республиканском ухтинском психоневрологическом интернате, ремонт Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Сосногорске, капитальный ремонт детского сада № 26 в Печоре, ремонт школы в селе Мохча Ижемского района, ремонт кровли школы № 2 в Вуктыле, а также работы на других объектах.

Кроме того, руководством «ЛУКОЙЛа» принято решение о продолжении активного жилищного строительства в ухтинском поселке Ярега. В 2017 году в рамках совместного проекта компании и правительства Коми начнется строительство четырех трехэтажных домов, рассчитанных на 24 квартиры каждый. Часть жилья будет предназначена для сотрудников предприятия, другая часть - для переселенцев из аварийного и ветхого жилья. Продолжится реконструкция транспортной сети поселка, а также прорабатывается вопрос о строительстве в Яреге спорткомплекса в ближайшей перспективе, пишет БНК.

Комментарии (17)

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  • ))))))
    20.12.2016, 13:52:35
    1
    Владимиру:ваша тема)))))
    Столовую откройте для горожан!!!!
    • Да, действительно!!!
      20.12.2016, 14:01:43
      2
      Откройте столовую!!!!!
    • Андрей
      20.12.2016, 14:29:50
      3
      А я за молодежную аллею спасибо скажу, люблю там с детьми гулять. Второй этап это я так понимаю дальше к сберу будут делать? Давно пора, там некрасивый кусок улицы, не ухоженный
      • Двор
        20.12.2016, 14:31:51
        2
        А у нас во дворе новый детский городок. Поставили в этом году, тоже красота)
      • э
        20.12.2016, 21:01:29
        0
        так то за аллею и РВП нехило мультов вбухал. За те деньги можно было несколько таких аллей сделать....
  • Владимир
    20.12.2016, 14:12:14
    0
    Это культ корпорации! мало того что Коминефть захапали. Бесплатно! Еще и наравят людям закрыть доступ к столовой. Напишу ка я Алекперову В.Ю. Може тогда простая просьба моей матери Ветерана труда Коминефти позволит открыть столовую. Все таки просьбы заслуженных слышат и президент. и просто те кому не безразличен Усинск...
    • Владимиру
      20.12.2016, 14:27:59
      0
      Вы совсем помешались со своей столовой?! В УГТУ откройте, если старые друзья там еще остались, хотя вряд ли, там вы всех достали в край. Назовите мне хоть одну компанию, которая столько же для города делает? Если бы Лукойла тут не было, город был бы серый и унылый.
      • БГБ
        20.12.2016, 14:30:04
        1
        " город был бы серый и унылый."
        Так и есть!
    • Бывший коллега
      20.12.2016, 14:32:43
      0
      Сапсай уймись, сам без греха что ли
      • так
        20.12.2016, 14:50:21
        4
        Молодцы Лукойл! Спасибо и за Аллею, и за детские площадки во дворах, и за долгожданную дорогу с тротуаром от Нефтяников 41до Пионерской 16.
    • Владимир
      20.12.2016, 17:34:18
      0
      А что плохого в том, что люди буду ходить и кушать в то здание которое построили? и что плохого что доступ к общепиту будет у всех? равноправие... К тоу же столовая там была всегда... а на счет святости... Да я не святой но и не грешник... друзей у меня нет по определению потому как я дипломами не торгую)))...
  • Артем
    20.12.2016, 15:33:10
    3
    Почему над социальными проектами у нас работает только ЛУКОЙЛ-Коми? Разве в городе нет других капиталистов? ПОчему транспортники, коммунальщики, строители, торговцы, остальные нефтяники не вкладываются. У нас вроде есть типа день руководителей или что то такое еще Тян проводил встречи и все скидывались. Может стоить предложить всем по 1% с оборота скинуться? Может пришло время добрых дел?
  • ГОРОЖАНКА
    20.12.2016, 15:40:24
    -2
    Для Лукойла, в финансовом плане это всё- сущие пустяки. Не надо забывать, что не Лукойл сюда нефть завёз, а вовсе даже наоборот- добывает и вывозит нефть себе на радость.
    • горожанке
      20.12.2016, 15:59:29
      2
      другие тоже добывают, но почему то ни о ком не слышно, чтобы для города что то сделали
  • усинка
    20.12.2016, 17:44:47
    -3
    У нас во дворе построенная детская площадка...но вот незадача.за уборку детской площадки платим всем домом.Хотя на площадке летом играл весь город ,дети разного возраста.Но почему обязанные оплачивать уборку детской площадки те - у кого детей маленьких нет даже в проекте?Пусть содержат детскую площадку те - кто в ней нуждается ,не пенсионеры
    • так
      20.12.2016, 18:47:39
      3
      Как называется услуга, по которой оплачивается работа на детской площадке? В моей квитанции о этой услуге нет никаких данных. Детская площадка в нашем дворе построена Лукойлом в это лето.
      • Лукойл
        20.12.2016, 21:58:48
        -1
        Пользуйтесь добротой буржуев!
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