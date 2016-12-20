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20.12.2016 20:38
В одном из усинских подъездов провалился пол
Сегодня днём во втором подъезде дома №48/2 по улице Нефтяников провалился пол.
Pol.jpg
фото: vk.com/overhearusinsk

Как сообщили нашей редакции обеспокоенные жители, сегодня днём жильцы второго подъезда обнаружили дыру в полу под лестничным маршем на первом этаже.

Сообщение в срочном порядке было передано в администрацию города. Специалисты управления жилищно-коммунального хозяйства смонтировали защитное ограждение и установили настил.

pol2.jpg

Как сообщила руководитель управления ЖКХ Администрации Усинска Надежда Семакова, завтра в 10:00 будет собрана комиссия для принятия решения по этому вопросу. На данный момент опасности для жителей возникшая ситуация не представляет.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (18)

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  • Я
    20.12.2016, 21:19:05
    13
    управляющей компании за содержание и текущий ремонт плюс большой! Никто себе такую УК не хочет на свой жилой фонд?)))
  • местный
    20.12.2016, 21:28:12
    3
    Ну да и снега укашка под лестничную площадку складывает на улице уже места не хватает, а в подвале растает.....
  • ОБЫВАТЕЛЬ
    20.12.2016, 21:32:02
    12
    Было бы начало!...Парму "погрели"...И это только начало...дальше будет больше...Это результат перепланировок ...дома панельные, о качестве сварки закладных ни единая душа не знает...Дома наши все стоят на болоте.При сильных морозах сваи "выпирает " из грунта происходит естественная деформация металла, панели.плиты...так же приходят в движение.Плюс при перепланировке"специалисты" применяли кувалды - это единственный инструмент который освоили "спецы".На седьмом этаже "планируют"...а на шестом - плитки с пола от вибрации в подъезде отлетели...плита половая зависла на трех углах...и все "нормально".
    • (((((А дальше
      20.12.2016, 21:56:39
      13
      будет ещё хуже:вся система ЖКХ...
      прогнившая ((((
  • Усинец
    20.12.2016, 21:32:29
    12
    Ну
    и где ваш кап ремонт платить людей требует а кап ремонт ни х.я не делают
  • Ю-ю
    20.12.2016, 21:37:39
    5
    Капец денек. В Колве, говорят, жертвы есть на пожаре?
    • для Ю-ю
      20.12.2016, 22:33:08
      6
      Завтра наверное будет статья о пожаре ((((Ужас,что творится.И это один небольшой отдельно взятый городок (((
  • кон
    20.12.2016, 23:28:54
    6
    sos !!!
    Cудя по последним новостям у нас в Усинске начался конец "света" и "землетрясение". Акопалисис !!!
    • *\*
      21.12.2016, 7:47:33
      2
      Аааа!!!! Все пропало!!!! Гипс снимают!!!! Клиент уезжает!!!
      !
  • кон
    20.12.2016, 23:31:29
    0
    sos !!!
    апокалипсис
  • Гэна
    21.12.2016, 2:31:05
    -2
    Это еще что, еще лет пять и панельки падать начнут.
  • chesit
    21.12.2016, 5:59:18
    0
    так то тут не УК. а ТСЖ.
  • Артем
    21.12.2016, 6:52:05
    18
    В этом доме на первом этаже почти половина квартир переведена в нежилой фонд, может причина действительно незаконные перепланировки. Может есть смысл пройтись по офисам магазинам и сравнить с проектной документацией?
    • Артёму
      21.12.2016, 7:42:47
      7
      А кому это надо ????? Повсеместный пофигизм товариСЧи ...
      • Артем
        21.12.2016, 9:14:24
        6
        Как это никому не надо? А если дом обрушится? Вдруг несущие стены затронуты в результате перепланировок. Зачем ждать трагедии? Ведь есть жилинспекция, муниципальный контроль, УК, которые должны знать все, что происходит в доме.
  • ((((((
    21.12.2016, 11:29:27
    0
    А это кск в иркутской трагедии:цже 60 человек умерло от суррогата и только начали проверять наличие подпольных цехов (((((
  • Наталья
    21.12.2016, 19:34:41
    0
    В доме 48/2 по ул. Нефтяников, квартиры на первых этажах практически все переоборудованы в не жилые помещения. Второй подьезд, в котором провалился пол, две квартиры занимает "Белая лилия", так их даже заставить,что б посетители ходили к ним через центральный вход, целая проблема для жильцов, а проверить законность перепланировки жильцам вряд ли получится... Управляющая компания "Строймастер"бездействующая. Если что -то делает,то только по неоднократным заявлениям и требованиям жильцов. Может наш народный избранник-депутат Усачев А.Н. ,обратит на дом внимание и поможет провести проверку перепланировок в доме, и за одно работу управляющей компании.
  • Обыватель
    21.12.2016, 19:49:13
    2
    "Комиссия" это хорошо...другое дело кто в нее войдет?Специалисты -которых нет?
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