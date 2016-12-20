В одном из усинских подъездов провалился пол

Сегодня днём во втором подъезде дома №48/2 по улице Нефтяников провалился пол.

фото: vk.com/overhearusinsk

Как сообщили нашей редакции обеспокоенные жители, сегодня днём жильцы второго подъезда обнаружили дыру в полу под лестничным маршем на первом этаже.

Сообщение в срочном порядке было передано в администрацию города. Специалисты управления жилищно-коммунального хозяйства смонтировали защитное ограждение и установили настил.

Как сообщила руководитель управления ЖКХ Администрации Усинска Надежда Семакова, завтра в 10:00 будет собрана комиссия для принятия решения по этому вопросу. На данный момент опасности для жителей возникшая ситуация не представляет.

(с) Усинск.Онлайн