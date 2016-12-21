Грузоподъемность на усть-усинской переправе увеличили

На открывшейся на прошлой неделе ледовой переправе через реку Печора в районе села Усть-Уса увеличена грузоподъемность до пяти тонн.

Как сообщает сайт администрации города, на автозимнике Усинск-Печора вводится изменение грузоподъемности на ледовых переправах до 5 тонн через реку Печора, протоки Виловатник и Ыджид-Ошкурья.

Напомним, официально переправа работает уже неделю. До вчерашнего дня по ней можно было проезжать всем транспортным средствам, чья снаряженная масса не превышает трёх тонн.

(с) Усинск.Онлайн