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21.12.2016 08:04
Грузоподъемность на усть-усинской переправе увеличили
На открывшейся на прошлой неделе ледовой переправе через реку Печора в районе села Усть-Уса увеличена грузоподъемность до пяти тонн.
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Как сообщает сайт администрации города, на автозимнике Усинск-Печора вводится изменение грузоподъемности на ледовых переправах до 5 тонн через реку Печора, протоки Виловатник и Ыджид-Ошкурья.

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Напомним, официально переправа работает уже неделю. До вчерашнего дня по ней можно было проезжать всем транспортным средствам, чья снаряженная масса не превышает трёх тонн.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (2)

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  • 5 тонн
    21.12.2016, 10:25:10
    0
    Афигеть 5 тонн... Для переправы в 10 тонн необходима толщина льда около 40 см,а у нас??
    • КС
      21.12.2016, 11:27:31
      0
      Около метра
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