В поселке Парма работает оперативный штаб по устранению последствий аварии

В настоящее время проведены все аварийно-спасательные работы, электроснабжение поселка восстановлено, котельная продолжает работать в штатном режиме.

Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Усинска поквартирно был сделан обход домов. Проводился опрос жильцов о температурном режиме в жилых помещениях, раздавались памятки о требованиях пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов.

Работа комиссии по чрезвычайным ситуациям продолжается. Как мы уже сообщали ранее работа котельной в пгт. Парма возобновлена.

На данный момент сотрудники администрации, депутаты Совета города совершили обход по квартирам и домам жителей Пармы, от хозяев которых поступили заявки в диспетчерскую службу. Смотрели в первую очередь на наличие света, отопления и воды. При отсутствии одного из этих пунктов предлагалось проследовать в пункт временного размещения, который находится в детском саду пгт. Парма. На данное время никто не изъявил желание разместиться во временном пункте.

Также пармские дети, которые находятся в Усинске, завтра могут быть временно определены в любой детский сад или школу.

По вопросу определения ребенка в образовательные организации Усинска можно звонить по телефону в Управление образования администрации Усинска - 28566. Дополнительно сообщаем телефоны экстренных служб— ЕДДС - 23215, - 112

(С городского телефона)

Единый номер пожарных и спасателей — 01

Полиция — 02

Скорая помощь — 03

Аварийная газовая служба — 04

(с) Усинск.Онлайн по информации пресс-службы мэрии