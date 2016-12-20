<a href="http://www.mt5.com/ru/" target="blank">Форекс портал"</a>

Архив

20.12.2016 22:54
В поселке Парма работает оперативный штаб по устранению последствий аварии
В настоящее время проведены все аварийно-спасательные работы, электроснабжение поселка восстановлено, котельная продолжает работать в штатном режиме.
2.jpg

Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Усинска поквартирно был сделан обход домов. Проводился опрос жильцов о температурном режиме в жилых помещениях, раздавались памятки о требованиях пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов.

Работа комиссии по чрезвычайным ситуациям продолжается. Как мы уже сообщали ранее работа котельной в пгт. Парма возобновлена.

1.jpg

На данный момент сотрудники администрации, депутаты Совета города совершили обход по квартирам и домам жителей Пармы, от хозяев которых поступили заявки в диспетчерскую службу. Смотрели в первую очередь на наличие света, отопления и воды. При отсутствии одного из этих пунктов предлагалось проследовать в пункт временного размещения, который находится в детском саду пгт. Парма. На данное время никто не изъявил желание разместиться во временном пункте.

Также пармские дети, которые находятся в Усинске, завтра могут быть временно определены в любой детский сад или школу.

По вопросу определения ребенка в образовательные организации Усинска можно звонить по телефону в Управление образования администрации Усинска - 28566. Дополнительно сообщаем телефоны экстренных служб— ЕДДС - 23215, - 112

(С городского телефона)
Единый номер пожарных и спасателей — 01
Полиция — 02
Скорая помощь — 03
Аварийная газовая служба — 04

(с) Усинск.Онлайн по информации пресс-службы мэрии

Комментарии (49)

Добавить комментарий
  • Суждение..
    20.12.2016, 23:21:34
    12
    Вопрос :
    Так подготовились - отчитались или АВРАЛ ???? На Севере , в морозы эта авария КАТАСТРОФА ! Жалко людей . Очень. Хорошо хоть власти сразу среагировали , НО .... ТАКОГО ПРОСТО НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ !!!!
    • гость
      21.12.2016, 10:24:11
      3
      Среагировали? Да не смешите!!!! Лично Видюков в одиннадцать почти узнал, что нет света, в больнице, Парме и Колве. А света не было уже с 8-40.
      Вот это среагировал!!!
      • гостю
        21.12.2016, 10:41:43
        3
        А причем здесь Видюков по ЖКХ Заболотный есть и УЖКХ, отдельная фирма, контролирующая вернее управляющая ЖКХ города!
    • ватсон
      21.12.2016, 10:39:12
      3
      Считаю что на основании этого ЧП , надо проверить и Усинскую Центральную котельную. Создать для этого комиссию из профессионалов и Общественный Совет города не должен остаться в стороне .
    • ватсон
      21.12.2016, 10:39:12
      0
      Считаю что на основании этого ЧП , надо проверить и Усинскую Центральную котельную. Создать для этого комиссию из профессионалов и Общественный Совет города не должен остаться в стороне .
    • ватсон
      21.12.2016, 10:39:12
      0
      Считаю что на основании этого ЧП , надо проверить и Усинскую Центральную котельную. Создать для этого комиссию из профессионалов и Общественный Совет города не должен остаться в стороне .
  • Северный
    20.12.2016, 23:45:30
    16
    Такого вообще не должно случаться!!! Виной всему-Халатность руководителе пгт Парма, г Усинска.
    Почему допустили, что нет аварийных дизель электростанций?
  • Ю-ю
    20.12.2016, 23:52:04
    7
    Судя по страничке Хахалкина, как раз позавчера было совещание по ликвидации ЧС. Освежили, так сказать, план действий.
    • нюню
      21.12.2016, 0:16:04
      3
      если он в сыке был
      • Нуну
        21.12.2016, 11:13:27
        0
        Значит до чего дошел прогресс, если я его вчера в Парме видел
    • Очевидец
      21.12.2016, 9:06:37
      -1
      Благодаря нашему мэру все подразделения оперативно сработали. О людях думали. В жизни бывают непредвиденные обстоятельства, такие как например, налипание снега на проводах
      • пармчанин очевидцу
        21.12.2016, 9:55:28
        4
        ваша фамилия не Бочоришвили часом? Ваш мэр допусти л этот бардак и сколько денег теперь надо чтобы восстановить всю систему дома у жителей? Летом надо было готовить все! Двойка твердая ему!
        • Ыть
          21.12.2016, 10:06:40
          0
          Пармчанин, ты сначала задайся вопросом, как вообще тепловая компания может быть ООО, т.е. частной лавочкой. А потом - какое влияние Хахалкин имеет на ООО "УТК" - по закону вообще никакого. И даже более того - Путин призвал увеличить наказание за вмешательство в работу предпринимателей)))
          • туда же
            21.12.2016, 10:16:58
            8
            так тем более двойка, имущество УТК использует муниципальное и готовность к зиме выдавал муниципалитет! А по поводу ООО, - так расторгнете контракт
            • там же
              21.12.2016, 10:48:55
              4
              Да все организации ЖКХ пользуют муниципальное имущество и зарабатывают на нем. Посмотрите котельные, водозаборы, очистные сооружения, газовые линии, теплотрассы, водопроводы кто арендует УТК, Водоканал, Служба заказчика, Энергосбыт, дорожник (арендуя помещения и технику), УК используя всякие колясочные, бытовые помещения в домах, оформленные почему то на муниципалитет, а не на собственников.
              Почему для одних муниципальное имущество приносит пользу, а сама администрация не может на нем зарабатывать?!
          • ять
            21.12.2016, 10:23:14
            5
            Наш Хахалкин ни к чему в городе не имеет отношения!
        • Земляк
          21.12.2016, 11:16:15
          -4
          Не гуди, все нормально было
  • Дед мороз
    21.12.2016, 0:33:01
    6
    Как можно в кепках по такому морозу ? или уже нечего морозить ?
    • Юшка
      21.12.2016, 2:03:58
      4
      Капюшон и мащина
      Мащина и капюшон
  • Мари
    21.12.2016, 2:01:17
    4
    Ходили по домам, опрашивали, и что? У многих нет отопления, во многих домах трубы прорвало. А они только кивают, разворачиваются и уходят.Правда,некоторым дают обогреватели, но они не спасают.
    • 876
      21.12.2016, 9:48:41
      0
      Почему, предлагали ещё эвакуироваться, чтобы не замерзнуть в доме, но мы отказались, потому что лучше уж дома. Обогреватели повключали, нагрелось немного, потом отогревали трубы феном. Хорошо, что нигде не порвало.
  • Миф
    21.12.2016, 2:19:59
    2
    Так зима пришла неожиданно сразу -40 , этого вообще никто не ожидал . Зато каждая шарага на промзоне берёт этергии как 2 Пармы ,вот и перегрузка .
    • Суждение
      21.12.2016, 7:38:10
      8
      Миф на то и миф ...
      Что значит неожиданно ???? А всё лето к осени готовились ??? С каких пор на Севере не стало морозов ? Уж позвольте, мы не на югах живём. Всё у нас через ...., всё лето , до глубокой осени готовимся -готовимся, отчитываемся перед областью гордо и вдруг нежданка - морозы. Бред полный .
  • омар
    21.12.2016, 2:57:34
    1
    неумейки
    Да ребят они. Летом недумали проверять они видители в отпуске были они ещё перед сентебрём должны проверить порывы и оборудование и даполнительные источника
  • Парма
    21.12.2016, 3:12:10
    -1
    Всю ночь работают бедолаги. О народе простом заботятся.
    • Всё так...
      21.12.2016, 7:39:41
      3
      Лето красное пропели, оглянуться не успели , как зима катит в глаза .....
  • Видая я
    21.12.2016, 4:50:09
    0
    На первой фотографии 6 человек: трое по телефону говорят, один пишет, а почему еще двое не работают, а !!!!????
  • Усинец
    21.12.2016, 6:06:03
    1
    Зато в Пионерном с 2 часов 21.12. нет холодной воды!
  • Дурак
    21.12.2016, 6:37:07
    2
    Прям кадр из фильма "Дурак"!
  • Денис.
    21.12.2016, 8:01:57
    3
    Работаю в ФОКе.Сам после работы 2 адреса в Парме размораживал.....
    • Денису
      21.12.2016, 8:23:43
      -1
      Вы это делали по доброй воле или вас заставили или за зарплату?
  • Вопрос
    21.12.2016, 8:23:16
    7
    Модераторы
    Почему блокируете пользователей? Ни одной статьи Конституции я не нарушал, к экстремизму и войне не призывал, а вы заблокировали. Таким образом вы нарушаете мои конституционные права, не много ли на себя берете? Это подсудное дело, ограничивать меня в моих правах. Имею полное право на свободу слова, на свободу их выражения. Учите конституцию и законы!
    • Ответ
      21.12.2016, 8:26:10
      -5
      Вот создавай свой сайт и устанавливай свой правила блокирования. Это частная территория и свои порядки.
  • Денис.
    21.12.2016, 8:48:42
    0
    По доброй воле.....
    • Денису
      21.12.2016, 9:15:54
      0
      Респект Вам Денис.
  • Анна
    21.12.2016, 9:01:16
    2
    А то что в Усадоре часть людей без отопления все молчат.
    • Денис
      21.12.2016, 9:10:36
      1
      Меня администрация звала в Усадор.....я не мог.в Парме работал....я там живу....семья...это важнее...
      • Живу в Парме
        21.12.2016, 10:08:27
        1
        Ч.П.
        Я живу в Парме ,вчера когда произошло ч.п. Как и все наверное вывез детей в город к родственникам.хочу сказать что со стороны наша администрация очень оперативно с реагировала на сложившуюся ситуацию ,за что им и большое спасибо!так же спасибо руководству Лукойл за активную помощь в ликвидации ,не бросили в беде,не ожидонно и очень приятно! Надеюсь что и дальше не за будите и поможете жителям пармы в ликвидации этой аварии и возобновлению тепло и водоснабжению в поселке! Но сразу видно что предотвращен катастрофический маштаб бедствия !!! Все большие молодцы!!! Но а почему случилось то что случилось надо конечно разбираться и надеюсь как и все жители ПГТ Парма что больше таких ошибок не произойдет.вчера мы тут все под прыгнули лихо!!!
        • пир во время чумы
          21.12.2016, 10:40:22
          5
          Ой, как у нас все гоженько, как хорошо, спасибо цари батюшки местного разлива за все хорошее. обещалкины вы наши любимые, оперетивненькие вы наши, ночьюсидящие за столиками сладенькие, спасибо от раба вашего жителя пармы, за то что живу счастливо и не бедствую, что почтили своим присутствием, вот деток увез к родственникам, киселя откушать, а так бы и детки челом били о ваши всесветлые коленочки. Вопроса почему в России процветает раболепие и все так ху....во в посте выше от жителя Пармы, а если это действительно житель пармы писал, ну, уж тут совсем капец, в кандалы всех и на 40 -й мороз новому барину баньку строить, за кусочек прошлогоднего снега.
  • Ольга
    21.12.2016, 10:52:03
    2
    Вопрос: а за чей счет будут восстанавливаться лопнувшие батареи?
    • Денис.
      21.12.2016, 11:29:14
      0
      Адрес.....
  • Месный
    21.12.2016, 12:33:26
    5
    Всё из-за того, что на должности назначаются не компетентные лица. У нас в России на должности ставят по принципу родства, знакомства.
    По данному случаю, был-бы у руля производственник такого бы не допустил. А эти, что? Все коммерсанты да педагоги.
    • месному
      21.12.2016, 12:57:18
      -3
      Да ладно, кто родственник у Хахалкина, Заболотного, Семаковой, чтоб их туда поставить? Хахалкина выбрали депутаты, а дальше он сам команду формировал. Ничего не имею против Хахалкина и не факт, что например у Латынини получилось бы лучше. Вот вчера утром голосовал на сайте http://anketa.rkomi.ru и поставил галочку, что все не так плохо, может поспешил?
  • Лэри
    21.12.2016, 12:41:31
    1
    Кто знает, когда воду дадут?
  • Пармчанин
    21.12.2016, 12:45:53
    2
    Ущерб от порванных батарей и прочее, актируйте с местными УК и Коноваловым и предъявляйте для возмещения в Администрацию Усинска. В режиме ЧС все расходы учтены.
  • таша
    21.12.2016, 12:59:47
    4
    пока Шаповалов правил Пармой ,такого бардака не было.
    • 11
      21.12.2016, 13:03:28
      1
      Это точно, на своем месте был Илья Васильевич и Тян кстати тоже на своем месте был. Эх...
  • Северный
    21.12.2016, 13:09:37
    3
    Ледоколом должен быть МЭР!!!!
    А не исполнителем свыше указаний, под козырек!!!
    Нет у нас нормального руководителя, настоящего Хозяина!!! Обычные ПУСТЫШКИ!!!
  • Екарный Бабай
    21.12.2016, 23:39:54
    1
    Поквартирный обход?????А сколько квартир они обошли,можно узнать?Они что подходили и с дороги смотрели?Что вы гоните пургу!;!!!!Вам сейчас надо просто отчитаться и снять с себя ответственность.Дайте отчет-по каким конкретео адресам ходили и проверяли.
Последние комментарии
Последние объявления
   
 