В поселке Парма работает оперативный штаб по устранению последствий аварии

Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Усинска поквартирно был сделан обход домов. Проводился опрос жильцов о температурном режиме в жилых помещениях, раздавались памятки о требованиях пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов.
Работа комиссии по чрезвычайным ситуациям продолжается. Как мы уже сообщали ранее работа котельной в пгт. Парма возобновлена.
На данный момент сотрудники администрации, депутаты Совета города совершили обход по квартирам и домам жителей Пармы, от хозяев которых поступили заявки в диспетчерскую службу. Смотрели в первую очередь на наличие света, отопления и воды. При отсутствии одного из этих пунктов предлагалось проследовать в пункт временного размещения, который находится в детском саду пгт. Парма. На данное время никто не изъявил желание разместиться во временном пункте.
Также пармские дети, которые находятся в Усинске, завтра могут быть временно определены в любой детский сад или школу.
По вопросу определения ребенка в образовательные организации Усинска можно звонить по телефону в Управление образования администрации Усинска - 28566. Дополнительно сообщаем телефоны экстренных служб— ЕДДС - 23215, - 112
(С городского телефона)
Единый номер пожарных и спасателей — 01
Полиция — 02
Скорая помощь — 03
Аварийная газовая служба — 04
(с) Усинск.Онлайн по информации пресс-службы мэрии
Вот это среагировал!!!
Почему допустили, что нет аварийных дизель электростанций?
Почему для одних муниципальное имущество приносит пользу, а сама администрация не может на нем зарабатывать?!
По данному случаю, был-бы у руля производственник такого бы не допустил. А эти, что? Все коммерсанты да педагоги.
Нет у нас нормального руководителя, настоящего Хозяина!!! Обычные ПУСТЫШКИ!!!