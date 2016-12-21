Усинские школы и детские сады готовы принять пармских детей

В муниципалитете продолжаются работы по устранению последствий коммунальной аварии.

21 декабря детские сады и школы города примут всех детей, родители которых обратятся с соответствующей просьбой. Об этом заявил руководитель управления образования МО ГО "Усинск" Юрий Орлов. Это решение принято в связи с тем, что часть населения Пармы временно уехала в город к родственникам и знакомым, поскольку в некоторых домах посёлка нет отопления и холодной воды.

В детском саду Пармы устроен временный пункт эвакуации, где дети и взрослые могут разместиться на период ликвидации последствий аварии.

По вопросу определения ребенка в образовательные организации Усинска можно звонить по телефону в Управление образования администрации Усинска - 28566.

(с) Усинск.Онлайн