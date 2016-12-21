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21.12.2016 00:25
Усинские школы и детские сады готовы принять пармских детей
В муниципалитете продолжаются работы по устранению последствий коммунальной аварии.
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21 декабря детские сады и школы города примут всех детей, родители которых обратятся с соответствующей просьбой. Об этом заявил руководитель управления образования МО ГО "Усинск" Юрий Орлов. Это решение принято в связи с тем, что часть населения Пармы временно уехала в город к родственникам и знакомым, поскольку в некоторых домах посёлка нет отопления и холодной воды.

В детском саду Пармы устроен временный пункт эвакуации, где дети и взрослые могут разместиться на период ликвидации последствий аварии.

По вопросу определения ребенка в образовательные организации Усинска можно звонить по телефону в Управление образования администрации Усинска - 28566.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (7)

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  • омар
    21.12.2016, 2:48:50
    -3
    отопления
    Унас нет отопления даж вады в сестеме нет и холодной трубы лопнут скора кнам приходили. Спрашивали но. Нам. Непредлагали увакуацию
  • Музафар
    21.12.2016, 3:08:12
    7
    Мама нада ехать таджикистон.
  • Артем
    21.12.2016, 6:54:43
    2
    Так вроде готов маневренный фонд. Около месяца назад была информация, что закончили ремонт помещений так туда и можно переселить жителей Пармы.
  • Уж непонятненько...
    21.12.2016, 7:33:54
    5
    Артёму
    Была инфа , так сказали или сделали ? Осенью тоже отчиталось руководство и нам и Сыкте - готовы к отопительному сезону , к морозам, к зиме. И ЧТО ???? Город небольшой , а порядок во всех жизненно-необходимых сферах трудно навести , оказывается. Что говорить о всей стране ???? Эх, в головах разруха, в головах.... А людей безмерно жаль... Интересно , а за чей счёт будут менятся отопительные системы в домах ??? Компенсация материальная жителям Пармы будет ??? Ведь исправно платят за услуги жкх....
  • Пациенты
    21.12.2016, 7:43:19
    6
    В больнице холод собачий. Ни работать ни больным не возможно находиться.
  • Усинск
    21.12.2016, 11:26:51
    0
    А вы спирта чистого попросите для сугрева я всегда так делаю.
  • Шиза
    21.12.2016, 23:34:18
    3
    Вы в своем уме,господин Орлов?На улице-30,а мы будем стоятт с детьми на остановках ждать автобусов .Вы организовали автобусы?оповестили откуда и как будут возить детей?Вы что слепые что ли?Вы только и способны писать и больше ничего.!
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