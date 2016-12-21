21.12.2016 09:15
В Колве на пожаре погибло два человека
Причина пожара устанавливается.
Как нам стало известно, вчера в районе 13.30, в селе Колва произошло возгорание дома. В доме находилось несколько человек. На место происшествия выехали пожарные наряды. Как оказалось позже, жертвами пожара стали двое местных жителей.
По обновленной информации, в доме проживали личности в простонародье именуемые как "БИЧи". Дело передано на расследование в Следственный отдел по г. Усинску СУ СК России по Республике Коми.
(с) Усинск.Онлайн
Привыкли вину перекладывать на кого нибудь
Я правильно Вас понимаю?
По обновленной информации, в доме проживали личности в простонародье именуемые как "БИЧи".
И почему вы блокируете людей? На каком основании???
Разве мы пишем статьи, подобные, что после ваших статей вы реагируете блокируя людей, на угодные или не угодные для Вас комментарии. Я ведь могу и приехать на разборку к вам, думаю мало вам не покажется!!!
Бросьте камень в меня, кто не безгрешный!
Вечная память и вечный покой! Очень жаль, что так произошло!