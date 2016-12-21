В Колве на пожаре погибло два человека

Причина пожара устанавливается.

Как нам стало известно, вчера в районе 13.30, в селе Колва произошло возгорание дома. В доме находилось несколько человек. На место происшествия выехали пожарные наряды. Как оказалось позже, жертвами пожара стали двое местных жителей.

По обновленной информации, в доме проживали личности в простонародье именуемые как "БИЧи". Дело передано на расследование в Следственный отдел по г. Усинску СУ СК России по Республике Коми.

(с) Усинск.Онлайн