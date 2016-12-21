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21.12.2016 09:15
В Колве на пожаре погибло два человека
Причина пожара устанавливается.
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Как нам стало известно, вчера в районе 13.30, в селе Колва произошло возгорание дома. В доме находилось несколько человек. На место происшествия выехали пожарные наряды. Как оказалось позже, жертвами пожара стали двое местных жителей.

По обновленной информации, в доме проживали личности в простонародье именуемые как "БИЧи". Дело передано на расследование в Следственный отдел по г. Усинску СУ СК России по Республике Коми.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (17)

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  • 123
    21.12.2016, 9:59:53
    1
    Высокосный
    Да кода он уже закончиться, высокосный
  • С
    21.12.2016, 10:18:03
    10
    Не в высокосном году дело, а в халатности людей.
    Привыкли вину перекладывать на кого нибудь
  • ***
    21.12.2016, 10:27:49
    1
    с утра ..не ночью..как же так..и люди зразу не заметили..мужики походу были не трезвые..коль не смогли выйти..
  • Граждане
    21.12.2016, 11:18:06
    2
    Без определенного места жительства
    • (((((
      21.12.2016, 11:25:49
      13
      "Бичи"...и в доме (((В любом случае это были живые люди и погибли страшной смертью. Соболезную...((
      • жаль
        21.12.2016, 14:22:26
        0
        Очень плохо, что у нас есть "бичи". Недоработка работы с населением...
  • Северный
    21.12.2016, 11:37:25
    11
    в доме проживали личности в простонародье именуемые как "БИЧи"
    Редактору, эту фразу можно считать- что не люди нашей страны, Республики, нашего Усинского района, села Колва???
    Я правильно Вас понимаю?
  • Северный
    21.12.2016, 12:04:28
    4
    Еще раз заблокируешь, приеду и тебя заблокирую вместе с сайтом!
    Кто вам обновил информацию???
    По обновленной информации, в доме проживали личности в простонародье именуемые как "БИЧи".
    И почему вы блокируете людей? На каком основании???
    Разве мы пишем статьи, подобные, что после ваших статей вы реагируете блокируя людей, на угодные или не угодные для Вас комментарии. Я ведь могу и приехать на разборку к вам, думаю мало вам не покажется!!!
    • Северному
      21.12.2016, 12:10:53
      -3
      Ты их не найдешь.
    • Ага
      21.12.2016, 13:13:41
      6
      Как блокировать они мастера, а как писать правильно - ни бельмес ногой. И меня заблокировали с компа, готовлю иск в суд, достали уже эти модераторы
  • внимание всем!
    21.12.2016, 12:10:02
    12
    получается интересная картина: так как в районе был объявлен режим ЧС, соответственно собственники дома, который сгорел могут предъявить ущерб для возмещения в муниципалитет! И еще все жители Пармы, Усадора,Колвы весь ущерб от порванных труб и испорченного имущества также должны составить акты (вместе с зозданной комиссией) и предъявить в МО ГО "Усинск".
    • ...
      21.12.2016, 12:12:22
      3
      Скорее всего, собственники и сгорели.
    • ))))))
      21.12.2016, 14:26:55
      5
      Ауууу,Тарасов!!!Покажите на деле,чему вас обучили в вузе,как юриста и представьте интересы пострадавших в суде.Или слабо????!!!А вот так-дрбровольно,безвозмездно)
      • нет
        21.12.2016, 15:14:00
        2
        Для Тарасова это люди - бичи. О чем ты пытаешься ему сказать?
  • местный
    21.12.2016, 14:43:59
    2
    после 10 часов пожар начался.собственник сгорел(инвалид)
  • В теме
    21.12.2016, 23:32:56
    3
    Эти мужики были безработные,да выпивали,но у них был дом,они не были бичами,как написано в статье,пожар возник в десятом часу утра
  • Людмила Мишарина
    22.12.2016, 14:32:44
    0
    Они не бичи, а люди, как мы - работяги!
    Один из них был слепой и глухой! Другой его опекал! Ну выпили, с кем не бывает?
    Бросьте камень в меня, кто не безгрешный!
    Вечная память и вечный покой! Очень жаль, что так произошло!
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