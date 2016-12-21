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21.12.2016 10:49
Вчера в Усинске был совершен наезд на пешехода
Вчера поздним вечером в одном из дворов Усинска произошло дорожно-транспортное происшествие. Пострадала женщина 28 лет.
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фото: ГИБДД по Республике Коми

Как сообщает Управление ГИБДД по Республике Коми, вчера около 23:55 водитель внедорожника не заметила пешехода и совершила на него наезд.

Как стало известно, двигаясь задним ходом в дворовой территории дома 11 по улице Воркутинская, водитель автомобиля Toyota RAV4 совершила наезд на пешехода. Женщина-водитель имеет большой стаж управления транспортным средством.

В результате ДТП пострадала пешеход, женщина 1988 г.р. Она получила травмы различной степени тяжести. По нашей информации госпитализация ей не понадобилась.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (19)

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  • ахламон
    21.12.2016, 11:07:27
    3
    Одного стажа видать недостаточно.
    Нужно внимательным быть, темболее за рулём!
    • ватсон
      22.12.2016, 10:51:19
      0
      Как в песне "Ты на меня наехала своею красотой"
  • ...
    21.12.2016, 11:13:16
    13
    Водитель авто имела стаж управления ТС - не заметила пешехода, пострадавшая девушка имела стаж жизни - не заметила авто...
  • местная
    21.12.2016, 11:18:05
    6
    А пешеходам не надо быть внимательнее?Как можно не заметить машину которая едет назад,или думаете,автоледи скорость превысила?Все должны быть внимательны.
    • 112233
      22.12.2016, 11:07:31
      1
      Конечно, надо быть внимательным, а еще надо трижды подумать, прежде чем писать комментарии, особенно, если не в курсе, как все было на самом деле!!! Это таксистка, она высадила пассажиров, пассажиры пошли к подъезду, а таксистка выкрутила руль вправо и не дождавшись пока её же пассажиры хотя бы отойдут от машины, включила заднюю и поехала, а так как колеса были вывернуты, то передняя часть поехала в лево, как раз на пассажира, которая вышла с левой двери, она еле успела оттолкнуться, но получила удар в живот фарой. А таксистка, вместо того, чтобы элементарно извиниться, спросить, не болит ли чего, начала орать и хамить, пришлось вызывать ГИБДД.
      • для 112233
        22.12.2016, 11:18:10
        2
        Вы знаете,нужно прежде всего быть внимательным самому,и машину обходить спереди,а не сзади.Я не оправдываю женщину-водителя,но и пассажиры иногда бывают ещё те.P/S-я не водитель,а пассажир и пешеход!!!
        • 112233
          22.12.2016, 11:27:46
          0
          Чего то я наверно непонятно написал, как раз спереди и обходили машину. Объясню более подробно. Машина подъехала мордой в сторону подъезда. Пассажирка вышла с левой стороны и пошла в сторону подъезда. Машина поехала назад, но в виду того, что колеса были вывернуты вправо, то передняя часть авто начала смещаться влево (законы физики и геометрии). Наезд произошел передней фарой в живот.
  • ???
    21.12.2016, 11:48:54
    4
    Местной
    Вообще автоледи обязана подать звуковой сигнал при движении назад
    • Горожанка
      21.12.2016, 12:01:02
      5
      звуковой сигнал
      Как раз в 23:55 без звукового сигнала не обойтись
    • 112233
      22.12.2016, 11:23:07
      0
      Ей было некогда, она уже приняла следующий заказ, как они это делают, еще пассажиров не высадили, а уже других берут, вот из-за спешки и случилось то, что случилось.
  • Вини
    21.12.2016, 12:00:48
    14
    Встретились две курицы )
  • Иди спи
    21.12.2016, 12:10:51
    -2
    Горожанке
    Спи в берушах если такая умная
  • 315
    21.12.2016, 12:39:24
    -14
    Наверно номер машины 315,муж с женой поочереди таксуют. Дома сиди курица! Мужа ласкай,а не пьяниц и наркоманов вози!!!
  • 315+
    21.12.2016, 12:46:46
    -10
    Женщине в такси нечего делать! Раздражаете только! Ишь ты какая во вкус денег вошла,все судьбу хочет на...ть,судьбу не на...шь!!!
    • 315+-му
      21.12.2016, 21:33:17
      2
      Ну,вас же судьба нае...ла
  • Коля
    21.12.2016, 17:01:01
    -1
    Она не умеет ездить
  • 12345
    21.12.2016, 19:04:46
    0
    Так-то она высаживала пассажиров, не дожидаясь пока пассажирка закроет дверь начала трогаться, вот и наехала на нее.
  • таксист
    21.12.2016, 19:28:29
    1
    она вообще невнемателая носится как малолетка
  • местная
    21.12.2016, 19:40:02
    4
    Что-же вы все злые такие?НГ скоро,а вы прям не можете не пройтись по кому либо,особенно женскому полу,и как-то не замечала,что все водители подают звуковой сигнал сдавая назад . только бешенно сигналят, когда кто-то перед ним стоящий не сразу рванул на желтый перед зеленым.
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