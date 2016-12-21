Вчера в Усинске был совершен наезд на пешехода

Вчера поздним вечером в одном из дворов Усинска произошло дорожно-транспортное происшествие. Пострадала женщина 28 лет.

фото: ГИБДД по Республике Коми

Как сообщает Управление ГИБДД по Республике Коми, вчера около 23:55 водитель внедорожника не заметила пешехода и совершила на него наезд.

Как стало известно, двигаясь задним ходом в дворовой территории дома 11 по улице Воркутинская, водитель автомобиля Toyota RAV4 совершила наезд на пешехода. Женщина-водитель имеет большой стаж управления транспортным средством.

В результате ДТП пострадала пешеход, женщина 1988 г.р. Она получила травмы различной степени тяжести. По нашей информации госпитализация ей не понадобилась.

(с) Усинск.Онлайн