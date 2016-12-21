21.12.2016 12:42
Работа оперативного штаба продолжается
Сегодня утром, 21 декабря 2016 года, в администрации состоялось оперативное совещание штаба по устранению последствий аварии в пгт.Парма.
В составе комиссии помимо представителей всех ресурсоснабжающих предприятий города присутствуют силовые структуры и учреждения социальной сферы, сообщает пресс-служба усинской мэрии.
Со вчерашнего дня в пгт.Парма работает 35 человек аварийной бригады, три оперативных сотрудника МЧС, 8 единиц техники. Для ликвидации порывов в теплосетях также привлечены силы управляющих компаний города.
Какие 150?! Ты здоровый человек?! При температурном графике 95/70...
Все вовремя устранили, бататеи поменяют. Скоро НГ, выдыхай....
считаю отработали очень оперативно, по сути - форс-мажор ликвидирован меньше чем за пол дня. Обошлось без летальных исходов и глобальных аварий.
"северный" - желчью не подавись. (и не только по этой теме).
слишком много негатива от тебя... сам то ты кто?
а Вы знаете???? почему отсутствуют? и отсутствуют ли, где они и куда делись? когда? сколько это стоит? где это взять? за сколько? где взять денег?
если знаете идите в депутаты и решайте ЭТИ и другие вопросы.... если нет - то и не надо тут балаболить.... а то все лучше других знают где, кому и как надо работать.... прям золотые работники тут строчат)).
2) Почему они приняли решение убрать это оборудование, приняв как вчера было написано, что этот объект имеет вторую линию электроэнергии. Как тогда получилось это ЧС?
3) Купить необходимое оборудование и найти даже финансы для этого, всегда можно. В бюджете деньги имеются. А вот разбазаривание финансов на тупые разметки дорожные, то пешеходные переходы закрываем, то всем Усинском голосуем за эти переходы, нашли деньги на эти безобразия нашей администрации. А если почитать все статьи и сколько это оценивается, что это по вашему, часом не халатность?
даты, цифры, фамилии .... конкретно...когда? куда?, кто?, сколько? почему?
* хотя с неэффективными растратами тут согласен
Туалетная бумага заканчиваться будет - надо новость в республиканское СМИ, чтобы знали как некоторые усинчане в кошмаре живут.