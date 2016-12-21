Работа оперативного штаба продолжается

Сегодня утром, 21 декабря 2016 года, в администрации состоялось оперативное совещание штаба по устранению последствий аварии в пгт.Парма.

В составе комиссии помимо представителей всех ресурсоснабжающих предприятий города присутствуют силовые структуры и учреждения социальной сферы, сообщает пресс-служба усинской мэрии.

Со вчерашнего дня в пгт.Парма работает 35 человек аварийной бригады, три оперативных сотрудника МЧС, 8 единиц техники. Для ликвидации порывов в теплосетях также привлечены силы управляющих компаний города.