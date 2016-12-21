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21.12.2016 12:42
Работа оперативного штаба продолжается
Сегодня утром, 21 декабря 2016 года, в администрации состоялось оперативное совещание штаба по устранению последствий аварии в пгт.Парма.
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В составе комиссии помимо представителей всех ресурсоснабжающих предприятий города присутствуют силовые структуры и учреждения социальной сферы, сообщает пресс-служба усинской мэрии.

Со вчерашнего дня в пгт.Парма работает 35 человек аварийной бригады, три оперативных сотрудника МЧС, 8 единиц техники. Для ликвидации порывов в теплосетях также привлечены силы управляющих компаний города.

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Комментарии (55)

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  • где
    21.12.2016, 12:59:57
    9
    Хахалкин?
    • WASP
      21.12.2016, 14:26:16
      2
      С начальником ГОиЧС на местеЧП....наверное
  • Северянин
    21.12.2016, 13:00:34
    2
    А почему представителей ГКУ "СПАС-КОМИ" не пригласили? Что то скрываете....
    • Сергей
      21.12.2016, 16:06:33
      -1
      Северному
      А в ГКУ - СПАС Коми одни алкаши работают. Чем они могут помочь
  • Пармчанин
    21.12.2016, 13:04:33
    12
    Объявите людям, где оформить ущерб. Где состав комиссии.
    • Тролль
      21.12.2016, 13:58:19
      0
      Огласите ущерб пожалуйста (желательно в руб**х)
      • 111
        21.12.2016, 17:47:57
        4
        за моральный, как минимум требовать 5 миллионов)))
  • Э
    21.12.2016, 13:07:47
    -2
    Второй абзац о чем?
    • экаешь тут
      21.12.2016, 13:38:10
      8
      комиссия по актированию ущерба
  • Северный
    21.12.2016, 13:12:50
    16
    Всем жителям Пармы и Усадора, подавайте в суд на властей. Пусть платят теперь за свои косяки миллионные иски!!!
    • Тролль
      21.12.2016, 13:56:14
      1
      Ну и что ты в суде предъявишь? Лопнувшие батареи. Так их восстанавливают и за это денег не берут. Какие миллионные иски? Что за народ долбанутый.
      • Северный
        21.12.2016, 14:16:12
        4
        За халатное отношение к своим обязанностям, что привело оставлению населения в чрезвычайной ситуации!!! Повлекшие также смертельный случай людей в селе Колва!!!
        • Тролль
          21.12.2016, 14:20:30
          -4
          Ты больной или прикидываешься? Работы по устранению аварий ведутся. Кого и где оставили? И при чем здесь смертельный случай в Колве? Два м****а подожгли дом, а кто-то виноват?
          • Тролю
            21.12.2016, 14:25:59
            5
            Ну ты сам себя назвал Тролем, если ты ничего не понимаешь, тогда и не суйся куда не знаешь.
            • Тролль
              21.12.2016, 14:55:19
              -7
              А Вас уважаемый, поленившийся придумать имя, я не спрашивал как мне себя назвать. По поводу "не суйся" - это ты суешься (правда не знаю куда, наверно обычно в д*****), а я разговор разговариваю.
      • Тролю
        21.12.2016, 16:47:45
        8
        Ущерб
        Ущерб калосальный ,ты по считай имущество ,личные вещи,мебель ,бытовую технику которые залило водой ржавой через прорванные трубы батарей!!!а жить как людям?где?в детском садике всем вместе?до лета?!!а потом копить на новое жилье и имущество?!!!
        • Остап
          21.12.2016, 17:03:47
          4
          а как же резервный фрнд, который Семукова презентовала осенью? или там гастробайтеры живут??
          • Борис
            21.12.2016, 17:11:24
            3
            Точно рассказывали, что недавно отремонтировали с душевыми и мебелью, так и отдать этот фонд в собственность пострадавших.
        • Тролль
          21.12.2016, 19:18:53
          -2
          Для лентяя, не придумавшего имя
          Ну примерно так я и думал. сейчас все что было сломано и испорчено до аварии, начнут вытаскивать наружу и орать какие все гады и сволочи. Жить может и в садике придется - опять же плюс, ни за что платить не нужно. Насчет залило ржавой водой - не смешите, видел я как батареи лопаются. Максимум испорченные шторы и ковер или палас или что там у кого на полу лежало. Ну еще обои испачкает. По поводу твоих восклицательных знаков - не надо истерить как девочка малолетка, не впечатлил.
          • Hz
            21.12.2016, 20:15:12
            6
            Батареи лопаются по разному. В регистре обычно просто трещины появляются, а с чугунной батареи может и пол секции вырвать. так что мало вы видели. А на счет, кто виноват? Мнений много. Но те кто вообще допустил такую ситуацию виноваты в любом случае.При развале УМГПП ЖКХ дизель-генератор На пармской котельной был. Вопрос куда делся? При температуре наружного воздуха -40, выход теплоносителя должен быть порядка 150 градусов. По факту менее 100!!! А ведь эти 50 градусов дали бы фору в пару часов, глядишь и не было бы таких последствий, ЕСЛИ БЫ НЕ ЭКОНОМИЛИ!!!
            • 1
              22.12.2016, 7:17:40
              0
              Какой дизель генератор?! Там стояла ПАЭСка, которую забрали в Инту (вроде), она принадлежала ПЭС.
              Какие 150?! Ты здоровый человек?! При температурном графике 95/70...
            • Чел
              22.12.2016, 10:51:39
              -2
              Выпей узбагоин.
              Все вовремя устранили, бататеи поменяют. Скоро НГ, выдыхай....
              • челу
                22.12.2016, 10:54:14
                3
                Узбогоин многие выпьют после того,как ответственным за срыв отопительного сезона(читай аварию!!!) выпишут давно забытое,но эффективное лекарство-пропиздон!!!Выдыхай,бобёр!!!))))
  • депутат бывший
    21.12.2016, 13:41:04
    13
    все расходы должны быть из резервного фонда, при объявленном режиме ЧС. Теперь вопрос: какая сумма из бюджета будет потрачена и кто за это ответит!
  • житель
    21.12.2016, 14:16:31
    9
    помню Тян, когда был пожар в Пионерном, каждому пострадавшему помощь оказал и списки были
    • жителю
      21.12.2016, 16:04:05
      6
      Точно, было дело. Вроде в КСК штаб организовывали.
  • Макс
    21.12.2016, 14:24:40
    0
    На первом фото видно как что-то кубатурят наши избранники
    • Дпа
      21.12.2016, 14:45:38
      0
      Кто конкретно из избранников?
  • lol
    21.12.2016, 15:54:32
    -3
    администрация и т.п.,
    считаю отработали очень оперативно, по сути - форс-мажор ликвидирован меньше чем за пол дня. Обошлось без летальных исходов и глобальных аварий.
    "северный" - желчью не подавись. (и не только по этой теме).
    слишком много негатива от тебя... сам то ты кто?
    • Для lol
      21.12.2016, 16:39:41
      2
      Оперативно нужно всегда работать, но не только в предотвращении случившегося, а в недопущении подобных случаев! Готовность к подготовке к зиме, кто отчитался перед жителями? Почему отсутствуют на важных объектах населенного пункта аварийные энергообеспечивающее оборудование?
      • lol
        21.12.2016, 16:56:58
        -2
        "Почему отсутствуют на важных объектах населенного пункта аварийные энергообеспечивающее оборудование?"
        а Вы знаете???? почему отсутствуют? и отсутствуют ли, где они и куда делись? когда? сколько это стоит? где это взять? за сколько? где взять денег?
        если знаете идите в депутаты и решайте ЭТИ и другие вопросы.... если нет - то и не надо тут балаболить.... а то все лучше других знают где, кому и как надо работать.... прям золотые работники тут строчат)).
        • Северный
          21.12.2016, 17:11:43
          10
          1) это оборудование было всегда в котельных установках.
          2) Почему они приняли решение убрать это оборудование, приняв как вчера было написано, что этот объект имеет вторую линию электроэнергии. Как тогда получилось это ЧС?
          3) Купить необходимое оборудование и найти даже финансы для этого, всегда можно. В бюджете деньги имеются. А вот разбазаривание финансов на тупые разметки дорожные, то пешеходные переходы закрываем, то всем Усинском голосуем за эти переходы, нашли деньги на эти безобразия нашей администрации. А если почитать все статьи и сколько это оценивается, что это по вашему, часом не халатность?
          • ...
            21.12.2016, 17:13:20
            3
            В Инту отправили, когда там были катаклизмы, да так и не вернули.
          • lol
            21.12.2016, 17:26:14
            0
            это все бла-бла-бла
            даты, цифры, фамилии .... конкретно...когда? куда?, кто?, сколько? почему?
            * хотя с неэффективными растратами тут согласен
            • еще раз для лол
              21.12.2016, 17:31:19
              0
              Статья по поводу голосования жителей переход на молодежной магазин Купец кажется, кто закрыл его? Следующая статья на открытие этого перехода, была статья о затратах в 500 000 руб. Ищите тут на сайте этом. там наверно и фамилии может быть найдете.
              • спец
                21.12.2016, 17:38:00
                4
                социальные объекты должны быть оснащены резервными источниками. А почему их не было это вопрос другой!
    • Hz
      21.12.2016, 22:20:18
      2
      Комментарий удален. Нарушение правил сайта
      • Hz
        21.12.2016, 22:25:50
        3
        И заметьте информация о данном ЧП только в Усинске. По республике , мельком, типа остановилась котельная , запустили и все чудесно, проблема снята!?
        • Вася
          22.12.2016, 10:56:31
          1
          И так забили ленту, включая провалившуюся лестницу.
          Туалетная бумага заканчиваться будет - надо новость в республиканское СМИ, чтобы знали как некоторые усинчане в кошмаре живут.
  • Влад
    21.12.2016, 15:56:32
    9
    Штаб должен быть развёрнут на месте Ч.П а не в тёплом кабинете администрации .
  • !!!!!!
    21.12.2016, 17:06:28
    7
    Всех этих мудоков из администрации закрыть в холодном размороженом доме !! И желательно без трусов!!! Пусть там обсуждають!!
    • Семенов
      21.12.2016, 17:36:01
      8
      Радует одно, что без жертв. А то, как в прошлом году, когда села топили, привезли ДЭСки, а топливо не привезли. Народ сидел в мокроте и без света. Кто то ответил? Руки поотрывать таким руководителям!
    • Для !!!!
      21.12.2016, 18:17:20
      3
      Не,ну с трусами вы погорячились))))
  • Что
    21.12.2016, 17:34:57
    0
    Это пармская котельня?
    • жужа
      21.12.2016, 20:14:49
      0
      Дяяя
  • Лауринайтис Евгений
    21.12.2016, 19:41:16
    3
    Сергей 21.12.2016, 16:06:33
    Сергей инкогнито...... Можно узнать - Вашу достоверную информацию из какого источника взяли. Работаю в отряде зам. начальника по оперативной работе и можете поверить, я в курсе вопроса. Клевета - дело то подсудное. Или инкогнито все герои и храбрецы.
  • */*
    21.12.2016, 20:13:52
    11
    Лучше бы не на заборы на Молодежной каждый год бабки тратили, а на модернизацию оборудования. Ведь это важнее, чтобы не было таких неприятных и позорных ситуаций. Живём в нефтяной столице Коми, а такое ощущение что от Воркуты недалеко ушли. Ну попробуйте хоть раз вложиться в дело, а не на эти заборы и прочую дребедень.
  • так то
    21.12.2016, 20:19:33
    8
    скоро 100 летний юбилей Великой октябрьской революции. Репетиция праздника что ли? Ну а если без сарказма, почему огромный поселок без резервного питания? Как такое может быть? Все распродано что ли, так же как хлебокомбинат? Это же стратегические объекты!!!! Жалко людей.
    • уж тогда
      21.12.2016, 20:25:47
      6
      побыстрее оцените масштабы бедствия, может людям помочь чем нужно. На улице ведь не лето. Мы сидим в своих теплых (слава богу) квартирах и очень плохо представляем картину происходящего. Знакомый говорит, в доме у них полная катастрофа, все трубы разорвало, пока помощи не предлагали, пришли узнали правда, как дела.
      • надо
        21.12.2016, 20:27:58
        5
        только вопрос этот никто не поднимает! Ни депутаты, ни мэр! Видимо вот такая забота и есть о жителях.
      • ))))))
        21.12.2016, 21:02:40
        6
        Вот бы этот "оперативный "штаб да в помощь ХМАО,где сегодня рекордные -62 (((((((
        • ))))))
          21.12.2016, 21:04:22
          7
          сама себе отвечу:
          они бы обосцались от страха))))!!!
          • Сима
            22.12.2016, 10:58:22
            -1
            Какоц натуг эмоций, видимо долго придумывали
            • Симе
              22.12.2016, 11:06:36
              2
              вопрос,я так поняла -мне?
              Нет,ответила сразу,как открыла статью.А вы наверное один из тех,кто ответственный за подготовку города и района к отопительному сезону????Вот и сидите,и дрожите,держитесь за свои стулья с креслами,которые уже шатаются под вашими пятыми точками)))))
      • Житель ПГТ
        22.12.2016, 7:23:46
        3
        Помощь
        Помащи нет совсем!!!спас отопления сам своими силами,сливал воду,один фиг нашлось место где при хвотало и раз морозило трубу,просил помощи ,по дежурным телефонам звонил размещенным на сайте,но это все бесполезно !!!за два дня не одной руки помощи от чиновников !!!сам своими силами отогрел ,вырезал лопнутую трубу и в варили новую.тепло в дом запущенно!!! Теперь осталась колосальная работа по устронению последствий ,отмывать мебель,что то выкидывать ,клеить обои и т.д. Спасибо властям и за помощь и за работу вашу и за новый год под впичатлениями !!!
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