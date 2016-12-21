Следствие подтвердило гибель двух человек на пожаре в Колве

На пожаре в Колве погибли два человека. Это "Комиинформу" подтвердили в усинском следственном отделе СУ СК по Коми.

Напомним, в селе Колве Усинского района Коми 20 декабря сгорел одноэтажный жилой деревянный дом площадью 70 кв.м. По данным МЧС на 10 утра, погибших и пострадавших на пожаре не было, однако усинские СМИ сообщали о двух жертвах.

Как подтвердили "Комиинформу" следователи, на месте пожара обнаружили тела двух 50-летних мужчин, вероятно, местных жителей. Личности погибших устанавливаются. По факту случившегося следователи проводят проверку.

Как ранее сообщал "Комиинформ", причиной возгорания стал недостаток конструкции электрооборудования.