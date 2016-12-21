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21.12.2016 14:40
Следствие подтвердило гибель двух человек на пожаре в Колве
На пожаре в Колве погибли два человека. Это "Комиинформу" подтвердили в усинском следственном отделе СУ СК по Коми.
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Напомним, в селе Колве Усинского района Коми 20 декабря сгорел одноэтажный жилой деревянный дом площадью 70 кв.м. По данным МЧС на 10 утра, погибших и пострадавших на пожаре не было, однако усинские СМИ сообщали о двух жертвах.

Как подтвердили "Комиинформу" следователи, на месте пожара обнаружили тела двух 50-летних мужчин, вероятно, местных жителей. Личности погибших устанавливаются. По факту случившегося следователи проводят проверку.

Как ранее сообщал "Комиинформ", причиной возгорания стал недостаток конструкции электрооборудования.

Комментарии (14)

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  • не понял
    21.12.2016, 14:57:13
    -2
    этот пожар возник из-за аварии в Парме? Если да, то по Парме халатностью не отделаешься!
    • Местный
      21.12.2016, 16:04:18
      0
      нет не связано с Пармой
  • С
    21.12.2016, 15:35:37
    4
    Что это за термин такой "недостаток конструкции электрооборудования" вы бы хоть не позорились такое писать
    • ))))))
      21.12.2016, 15:50:14
      3
      А как это по русски будет???:обогреватель (в простонародье-козел)недоделанный????
      • С
        21.12.2016, 16:29:40
        1
        Неисправность электрообогревателя. Надо выражаться технически правильным языком
  • МММ
    21.12.2016, 15:41:41
    1
    Уже по другому описали трагедию , а в прошлых новостях просто и конкретно - сгорели два бича .
  • Северный
    21.12.2016, 16:07:55
    0
    Кто знает, в день ЧС в пгт Парма, было ли электричество в Колве?
  • Сейчас еще обвинят их
    21.12.2016, 16:29:08
    0
    Погибших, что выпивали, экспертиза покажет алкоголь в организме, как и в прошлой статье написали, что БИЧи. А вот фраза -причиной возгорания стал недостаток конструкции электрооборудования. Вот тут как понимать эту фразу??? Какой недостаток? Какой конструкции электрооборудования?
  • Ну что руководители
    21.12.2016, 16:34:16
    2
    Вот вам и кукуев день! Из за вашего головотяпства люди гибнут.
  • Почему
    21.12.2016, 16:43:57
    4
    в населенном пункте села нет противопожарной службы??? Кто ответит?
  • Это
    21.12.2016, 16:44:52
    3
    Случайно не упущение главы Усинского района?
    • 777
      21.12.2016, 17:08:59
      0
      Причем здесь глава Усинского района, в Колве свой глава есть.
      • Да вы что
        21.12.2016, 17:16:15
        2
        А Колва к Усинскому району типа не относится?
    • эх!
      22.12.2016, 5:23:17
      0
      Все ж посокращали! Поговорят да забудут. Что такое два человека против миллионных расходов?
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