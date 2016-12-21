<a href="http://www.mt5.com/ru/" target="blank">Форекс портал"</a>

Архив

21.12.2016 16:52
Работы по устранению последствий аварии в пгт. Парма продолжаются
В поселке городского типа Парма ремонтные бригады коммунальных и ресурсоснабжающих организаций продолжают адресную работу по устранению порывов в жилом секторе и теплотрассах.
4.jpg

Также продолжают работать оперативные группы Усинского пожарно-спасательного гарнизона и городской КЧС. Подняты все силы муниципалитета, пишет пресс-служба мэрии.

Руководитель администрации Усинска Станислав Хахалкин поблагодарил все предприятия города, управляющие организации, жителей города и поселка, которые не остались равнодушными и как всегда проявили единство и сплоченность в сложной ситуации для муниципалитета: «Нам очень важна ваша помощь, и я говорю Вам огромное спасибо! Это компании «Транснефть-Север», «Фарн» , ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз», «Эриэлл», «Печоранефть», «Строймаркет», «Технотранс» «Атланта», «Аметист», ИП Вивтоненко Е.Н., управляющие организации «Фок», «Управдом», «Гелиос», ресурсоснабжающие организации Усинска. Спасибо также всем сотрудникам сферы образования и культуры, кто сегодня повторно адресно обошел все квартиры в Парме, у жителей которых произошел прорыв центрального отопления».

3.jpg

Напомним, что вчера, 20 декабря 2016 года, сотрудники администрации совместно с депутатами Совета города совершили обход по квартирам и домам жителей Пармы, от хозяев которых поступили заявки в диспетчерскую службу. Смотрели в первую очередь на наличие света, отопления и воды. При отсутствии одного из этих пунктов предлагалось проследовать в пункт временного размещения, который находится в детском саду пгт. Парма.

33.jpg

На сегодня никто не изъявил желание разместиться во временном пункте.

На данный момент из 36 квартир, в которых произошел прорыв центрального отопления, в 21-ой – данная проблема решена. Дальнейшие работы по устранению последствий аварии в пгт. Парма продолжаются.

Комментарии (14)

Добавить комментарий
  • Суждение....
    21.12.2016, 17:03:52
    2
    Какие-то трубы ржавые-прержавые ( будто раскопки ведутся), всё такое хиленькое ненадёжное ... А по-современнее нет ничего ??? Средневековье какое-то.... Или не понимаю просто ничего ..... Изв , если что....
    • ватсон
      22.12.2016, 10:48:16
      0
      Усинские северяне всегда были сплоченными и организованными ,не взирая на морозы и трудности .
      Проблему решили молодцы ,теперь надо провести разбор полётов с пристрастием. Из за какого раздолбая все это началось ,с опубликованием в СМИ фамилий горе начальников.
  • Артем
    21.12.2016, 17:06:21
    0
    Ну вот, а тут писали, что наши компании не умеют работать в команде! Беда объединила даже УК, но вроде в городе их больше чем 3, неужели остальные отказались?!
  • ЫЫЫЫЫ)))))
    21.12.2016, 17:12:39
    0
    Транснефть-СЕРВИС )))))
    • ))))))
      21.12.2016, 17:19:03
      19
      Прозвучало так,как будто Хахалкин освоил Марс и победил Игил при помощи Гелиоса и других.Да своевременно нужно было бы всё делать и проверку провести,а затем рапортовать мля о готовности к зиме!!!!((((((
      • При помощи
        21.12.2016, 17:25:12
        -5
        В основном "ФАРН"
  • Н
    21.12.2016, 19:50:57
    -3
    Один Водоканал работает!!!!!!!!!!!!
  • Угу
    21.12.2016, 20:27:13
    -1
    Интересно, а вот если бы в Парме отопление подавалась нормально, то возможно этой ситуации не возникло бы, потому что люди не включали бы отопительные приборы, соответственно не было бы перегруза, из-за которого возможно произошло отключение света. Это так предположение.....
  • Алекс
    21.12.2016, 20:43:43
    4
    Произошёл обрыв силового кабеля котельной - вот от куда беды, а не от нагрузки.
  • Елена
    21.12.2016, 22:47:45
    11
    А про Усадор вообще никто вспомнил! Три дома полностью остались без отопления . Люди сутки ждали помощи, а ответ только один все на Парме , ничем помочь не можем. О каком объединении вы говорите. Полнейшее равнодушие и некомпетентность в ЧС. Огромные счета за электроэнергию и лопнувшие батареи кому предъявлять?. 21 век на дворе стыд и позор. Никому простой смертный не нужен. !!!! А нашим властям в особенности. Покозушники.
  • Совесть
    21.12.2016, 23:21:43
    4
    О как красиво пишем!Даже жители города принимали участие в спасении Пармовчан!А чем они помогли?можно узнать?Половина жителей Пармы была на работе,если не больше,а оставались дети и пенсионеры.И никто не предполагал пришествие беды,никто не был готов.О каком оповещении вы говорите?Одни теперь отговорки.Кто знал где размещен пункт обогрева-мороз42 гр.и все сидят по домам?АБСУРД -не поддающийся никаким оправданиям!!!!
  • Усинец
    22.12.2016, 4:39:17
    6
    А мы, жители домов N 14 и 16 по ул.Нефтяников, вторые сутки без холодного водоснабжения. И никому до нас дела нет!
  • РН-СевернаяНефть
    22.12.2016, 5:06:02
    -3
    А мы нефть даем нам пох!
    • РНу
      22.12.2016, 9:12:35
      1
      Ваша позиция понятна, но как-то это не правильно.
Последние комментарии
Последние объявления
   
 