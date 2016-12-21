Комментарии (14)

Работы по устранению последствий аварии в пгт. Парма продолжаются

В поселке городского типа Парма ремонтные бригады коммунальных и ресурсоснабжающих организаций продолжают адресную работу по устранению порывов в жилом секторе и теплотрассах.

Также продолжают работать оперативные группы Усинского пожарно-спасательного гарнизона и городской КЧС. Подняты все силы муниципалитета, пишет пресс-служба мэрии.

Руководитель администрации Усинска Станислав Хахалкин поблагодарил все предприятия города, управляющие организации, жителей города и поселка, которые не остались равнодушными и как всегда проявили единство и сплоченность в сложной ситуации для муниципалитета: «Нам очень важна ваша помощь, и я говорю Вам огромное спасибо! Это компании «Транснефть-Север», «Фарн» , ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз», «Эриэлл», «Печоранефть», «Строймаркет», «Технотранс» «Атланта», «Аметист», ИП Вивтоненко Е.Н., управляющие организации «Фок», «Управдом», «Гелиос», ресурсоснабжающие организации Усинска. Спасибо также всем сотрудникам сферы образования и культуры, кто сегодня повторно адресно обошел все квартиры в Парме, у жителей которых произошел прорыв центрального отопления».

Напомним, что вчера, 20 декабря 2016 года, сотрудники администрации совместно с депутатами Совета города совершили обход по квартирам и домам жителей Пармы, от хозяев которых поступили заявки в диспетчерскую службу. Смотрели в первую очередь на наличие света, отопления и воды. При отсутствии одного из этих пунктов предлагалось проследовать в пункт временного размещения, который находится в детском саду пгт. Парма.

На сегодня никто не изъявил желание разместиться во временном пункте.

На данный момент из 36 квартир, в которых произошел прорыв центрального отопления, в 21-ой – данная проблема решена. Дальнейшие работы по устранению последствий аварии в пгт. Парма продолжаются.