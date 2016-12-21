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21.12.2016 18:00
Станислав Хахалкин возглавил усинское отделение партии «Единая Россия»
В Усинске прошла конференция местного отделения партии «Единая Россия».
Stanislav-Hahalkin.jpg

В головном офисе местного отделения партии собрались члены партии, депутаты, представители городской администрации, чтобы выбрать секретаря и избрать новый состав политсовета

В начале конференции с докладом о проделанной работе выступил действующий секретарь усинского МОП Михаил Серов. В своей речи Михаил Альбертович поблагодарил всех, кто все это время проявлял свою активную гражданскую позицию в отношении партии, подвел итоги прошедшего года. Как отметил Михаил Серов, главные события этого года выборы и праймериз прошли на достойном уровне, Усинск показал отличные результаты. И заслуга в этом принадлежит членам партии.

Во второй части конференции прошли выборы секретаря усинского местного отделения и членов политсовета. Единогласным решением секретарем стал руководитель администрации Усинска Станислав Хахалкин.

В политсовет отделения вошли два новых члена партии: Ирина Виряльченкова и Виктор Павлюченко.

Делегатом от Усинска на региональную конференцию, которая состоится 23 декабря, избрана Жанна Брага.

Комментарии (37)

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  • Эммануил
    21.12.2016, 18:14:01
    17
    теперь Станислав Юрьевич ко всем былым заслугам еще и главный едрос города!
    • Ну ты нашел партию
      21.12.2016, 18:55:23
      28
      Славик, лучше бы ты в навоз наступил в Колве!!!
      • он ещё верит
        21.12.2016, 19:08:54
        13
        что это КРУТО.
      • владимир
        21.12.2016, 22:54:21
        2
        А как вступить в партию?
  • Администраторам сайта
    21.12.2016, 18:28:40
    4
    К вашим безграмотным текстам уже все привыкли. Но фамилии писать с ошибками - это перебор!
  • Администраторам
    21.12.2016, 18:37:15
    6
    АшиПка
    "В Усинске прошла конференция местного партии «Единая Россия»." В текст статьи случайно вкралась ошибка, правильно читать так: "В Усинске прошла конференция местного и партии «Единая Россия»." )))) А если серьёзно, Ув. редакция, Вы вообще читаете, что пишете???
    • У нас еще
      21.12.2016, 18:44:01
      6
      Все люди, оказываются Бичи, как в простонародии оказалось говорят
  • Северный
    21.12.2016, 18:39:02
    2
    Не удивляйся!!! Еще не такое напишут
  • Дети
    21.12.2016, 18:43:28
    8
    Станислав Юрьевич ПОМОГИТЕ!Мы замерзаем в Детском доме.Когда придёте к нам на праздник,пройдите по комнатам,посмотрите наши окна и батареи.Ждём подарков и тепла.
    • Влада
      21.12.2016, 19:30:57
      2
      А где же мать-директор Лунгу?Почему не утепляет дом?А ,она же депутаттт,денно и нощно о народе думает,некогда ей мелочевкой заниматься.
      Вообще это был самый теплый детсад.Почему там стало холодно сейчас?
      • Владе
        21.12.2016, 23:42:48
        -2
        Пока была Лунгу там было все в поряде и спонсоры ходили и дети умыты и причесаны. Не к ней уже этот вопрос.
      • так то
        22.12.2016, 9:07:20
        0
        Она уже как полгода не директор ДД
        • Ёёй
          22.12.2016, 12:34:36
          0
          Выходит, за последние полгода в окнах появились щели, двери плотно не закрываются, батареи резко перестали нагреваться до нужной температуры, появились сквозняки....Однако... Значит, окна, двери, батареи бойкотируют нового директора, и дети тоже - ходят не умыты, не причёсаны... Ой, а хотя бы дети не ходят голодными без Лунгу?
      • Димон
        22.12.2016, 9:10:09
        -1
        Тут ответ на Ваш вопрос.
        http://komikz.ru/news/net/91970
  • так!
    21.12.2016, 18:44:37
    32
    Заморозил Парму - получи должность! Так и живем.
  • Артем
    21.12.2016, 19:15:31
    -22
    То, что проголосовали единогласно это показатель, значит народ доверяет!
  • "Артему"
    21.12.2016, 19:30:09
    15
    То что проголосовали "единогласно"...обычно говорит о другом - всем собравшимся абсолютно "на плевать" кто будет избран.а следовательно так же и "служат" партии. Откровенное безразличие к происходящему...
  • Нострадамус
    21.12.2016, 19:39:22
    11
    Исторически сложилось что далее следует с партийцами. Ждём-с!
  • Петр
    21.12.2016, 20:23:44
    11
    Ж..па с усами!
    • усинск
      22.12.2016, 11:47:09
      -3
      Фу, как не стыдно писать такие гадости!
  • Мда
    21.12.2016, 20:24:10
    13
    Браво Хахалкин! Уволить за профнепрегодность лидера партии "сложнее" простого мэра.
    • ))))))
      21.12.2016, 20:56:00
      17
      Скоро посадят за воровство:примета такая!))
  • Совесть
    21.12.2016, 23:05:21
    1
    Уже столько много писано-переписано про детский дом!Ужас;Лукойл и Сев.Нефть частые гости в дет доме.Они что не видят из проблемы,что где то что рушится?Или только показушные концерты руководителям и прием подарков?Илм то что перечисляют на дет.дом-разворовывают?А может пора взять за жабры тех родителей,которые жируют в КВАРТИРАХ-пьют,не работают,не оплачивают ни за что?Привлечь к работам-и взысканию алиментов на содержание детей.А то слишком к ним гуманны.А сколько детей сирот-не имеющих вообще родных,находится в д.д.?И сколько при живых мамашах-алкашках?Думаю что это не секрет!
  • Хахалкину
    21.12.2016, 23:34:05
    2
    Вопрос те тарифам
    Я что то не понял, Путин хочет долги по тарифам зауральских регионов разбросать на всю Россию? Дайте ответ нам теперь, Это что очередной раз тарифы в разы поднимутся?
  • Северный
    21.12.2016, 23:50:42
    4
    Повышение тарифов ЖКХ
    В новостях передали долги за ЖКХ от Дальнего востока и до Урала, переложить на все регионы России!!! Ну теперь как еще будете выкручивать руки Россиян??? Может Вас всех чиновников выгнать на улицу на всю зиму??? Чтобы поняли что воровские тарифы на ЖКХ десятилетиями платим давно. ЫРОДИП ЕЫНАБЕ!!!
  • местный
    21.12.2016, 23:53:37
    0
    Нет только сигареты в два раза подорожают.
    • Еще раз послушай
      21.12.2016, 23:54:54
      3
      Путина, вниматочнее!
      • )))))(про послушай....)
        22.12.2016, 11:27:38
        1
        это-да
        Он всегда обещает обещать!!!!И хоть бы один вопрос был задан ,несогласованным с пресс-службой ВВП))))
  • гость
    22.12.2016, 8:00:01
    6
    Опять возглавил. Как и город развалит!!!!!!!!!!
  • рома
    22.12.2016, 8:13:22
    5
    друг габликова
    Клоун а не мэр.
    В политику опять полез.
    Разморозит город.
    Жаль усинцев.
  • Гость
    22.12.2016, 8:32:48
    4
    Запасной аэродром?
    • Чуйка
      22.12.2016, 8:54:56
      5
      Кроме как мычать ничего не умеет. Так и мечтает тело свое во что нибудь тёплое поместить!
  • Месный
    22.12.2016, 9:02:11
    10
    Усатый-полосатый
    Станислав успехов, удачи и карьерного роста тебе. Переезжай уже быстрее в Сыктывкар
  • Сыктывкар
    22.12.2016, 10:37:50
    5
    Приезжайте мэрствовать в столицу!
  • Кук
    22.12.2016, 11:20:46
    4
    коллекцию часов уже проверяли?
  • Сява
    22.12.2016, 12:54:06
    4
    наивный Усинский народ, Гольдшейн место присмотрел для друга?
    • Так и есть
      22.12.2016, 14:01:09
      4
      Денег накопил. Теперь и портфель купить можно.
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