Станислав Хахалкин возглавил усинское отделение партии «Единая Россия»

В Усинске прошла конференция местного отделения партии «Единая Россия».

В головном офисе местного отделения партии собрались члены партии, депутаты, представители городской администрации, чтобы выбрать секретаря и избрать новый состав политсовета

В начале конференции с докладом о проделанной работе выступил действующий секретарь усинского МОП Михаил Серов. В своей речи Михаил Альбертович поблагодарил всех, кто все это время проявлял свою активную гражданскую позицию в отношении партии, подвел итоги прошедшего года. Как отметил Михаил Серов, главные события этого года выборы и праймериз прошли на достойном уровне, Усинск показал отличные результаты. И заслуга в этом принадлежит членам партии.

Во второй части конференции прошли выборы секретаря усинского местного отделения и членов политсовета. Единогласным решением секретарем стал руководитель администрации Усинска Станислав Хахалкин.

В политсовет отделения вошли два новых члена партии: Ирина Виряльченкова и Виктор Павлюченко.

Делегатом от Усинска на региональную конференцию, которая состоится 23 декабря, избрана Жанна Брага.