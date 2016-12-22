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22.12.2016 07:08
В Усинске выявлен новый вид суррогатного алкоголя
В розничных магазинах Усинска выявлен новый вид спиртосодержащей продукции — пищевая добавка ароматизатор «Пшеничная».
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Фото Виктора Бобыря

Такая информация прозвучала на вчерашнем заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Республике Коми, пишет БНК.

- Жизнь не стоит на месте, и несмотря на принятые меры по борьбе со спиртосодержащей непищевой продукцией, в республике была выявлена суррогатная алкогольная продукция - пищевая добавка ароматизатор «Пшеничная», содержащая в своем составе 40% этилового спирта. Продается она по цене в 100 рублей за бутылку 0,5 литра. Кстати, очень похожую на бутылку водки, - рассказал первый заместитель министра экономики Коми Алексей Просужих.

Он подчеркнул, что в настоящее время в отношении продавцов уже возбуждены дела относительно незаконного оборота данной продукции, проводятся расследования.

Тему поддержала руководитель Управления Роспотребнадзора по республике Людмила Глушкова. Она подчеркнула, что «страна должна знать своих героев» и назвала продавца суррогатного алкоголя — сеть магазинов «Империя Вин».

- Пищевая добавка не является продуктом, который предназначен для самостоятельного автономного употребления. Поэтому те, кто занимается распространением такой добавки, должны понимать, что они продают. Это гораздо дешевле крепкого алкоголя, но это отнюдь не готовый к употреблению продукт. Тем не менее, такая торговля у нас в легальном обороте. Решение проблемы лежит в плоскости жесткого законодательного регулирования продаж, - сообщила руководитель Роспотребнадзора Коми.

Комментарии (23)

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  • Усинск
    22.12.2016, 7:27:27
    7
    Почему эта сеть " Империя вин" до сих пор живет и процветает в Усинске. Закрывайте и сажайте.
    • Тем более
      22.12.2016, 11:30:01
      0
      Через дорогу у школы???
  • Трезвенник
    22.12.2016, 8:22:07
    5
    Надо всю алкогольную продукцию реализовывать только через специализированные магазины. И сделать эти магазины государственными, чтоб барыги в погоне за прибылью не травили людей суррогатом. Хотя каждый выбирает сам свой путь, я уже 14 месяцев не употреб**ю алкоголь и качество жизни существенно улучшилось!
    • )))))
      22.12.2016, 10:36:36
      1
      Даже если сделать единым монополистом,производящим этиловый спирт-государство----ничего не изменится!!!!!!Потому что у каждого ментозавтра и депутатика под крутой крышей будет свой маленький заводик.....40 тысяч !!!!!!человек в год в России гибнет от суррогата и это проверьте не только от бояры....а и от водки,коньяка,виски-купленных в маркетах!!!!!!
    • Rio
      22.12.2016, 14:52:18
      -1
      Посадил печень, вот и не пьёшь. Да ещё от зависти другим хочешь запретить.
  • Вася
    22.12.2016, 8:26:06
    2
    Для сведенья потребителей, вся вино-водочная продукция в усинских магазинах поддельная???
  • пипец какой то.
    22.12.2016, 8:33:12
    0
    Да ладно народ то пугать!
  • 1234
    22.12.2016, 8:33:28
    0
    В Усинске все больше становится магазинов по продаже виноводочных изделий. Население больше пьет что ли.
    • Димон
      22.12.2016, 8:48:14
      3
      В Усинске все больше людей пьет самогон и разбавленный спирт. А это бьет по государственному карману. Количество производимого самогона прямо пропорционально росту цен на водку.
      • Димону
        22.12.2016, 10:59:47
        4
        Соглашусь!!
        Многие пьют разбавленный,купленный за дешево,спирт,а также коньяк,который ужасного качества,привезённый из Краснодара!!!Это же как нужно себя не любить,что бы лакать такое д*****!!!!Я уже молчу про вина Кубани на розлив,которыми не один на отдыхе траванулся!!!!
  • Коля
    22.12.2016, 9:10:34
    -1
    Попросите в "Провианте" сертификат соответствия на любую алкогольную продукцию. Их просто нет!!!!! А Коми Роспотребнадзор отчитывается об успехах!!!!
    • Коле
      22.12.2016, 12:06:23
      1
      Коля, сейчас именно тот случай, когда лучше промолчать, чем говорить - за умного сойдете. Система ЕГАИС просто тотально не позволяет того, о чем Вы пишите. Если, Вы вдруг давно не заходили в магазины Провиант, то я Вам рекомендую туда прогуляться и тогда, Вы увидите, что вместе с кассовым чеком там дают чек ЕГАИС с QR-кодом. Своим смартфоном QR-код можно считать и прямо в магазине убедиться в легальности приобретенной продукции – по ссылке будут видны все параметры, внесенные в ЕГАИС при регистрации акцизной марки в системе. В общем Боже избавь Вас впредь писать такую чушь и распускать слухи! Кстати, это еще и уголовно наказуемо, если вдруг забыли, Вы же наверняка не через VPN, да? ;-)
      • Йосик
        22.12.2016, 14:31:55
        0
        Есть специальные приложения для смартфона подтверждающие подлинность акцизной марки, скачивайте и проверяйте.
        • Rio
          22.12.2016, 14:54:59
          0
          Увы, не гарантия. Подделки легальных зарегистрированных в системе акцизных марок сейчас не редкость. Не знаю, как ЕГАИС допускает дубли, но уже были случаи - в Московской области накрывали целую партию с одинаковой маркой.
      • )))))
        22.12.2016, 15:30:07
        0
        Это работает всего лишь около месяца...и цены заметно выросли на всю!!!!!алк.продукцию.Ценников как не было рядом с бутылкой,так и нет..на чеке может быть одна цена,на кассе -другая.В другом магазине разница на вино доходит в 150-170 рублей.Так что,уважаемый представитель Провианта,не пиарте свой магаз,он уже давно себя зарекомендовал с худшей стороны)))))
        • )))))
          22.12.2016, 15:31:10
          0
          комент для КОЛЕ
    • Для Коли
      22.12.2016, 12:31:04
      2
      Это так по-нашему переводить стрелки! Написали про конкретную сеть Империя вин (бывший Алкомаркет), что там суррогат, но у Коли вопрос о наличии сертификатов в Империи вин не возникает, но возникают вопросы к Провианту!
  • местный
    22.12.2016, 9:17:20
    3
    Народ в городе по тихоньку уже гонит самогон, и по их словам после двойной перегонки продукт намного лучше заводской, потому что сам контролируешь процесс захотел 40, 50, 60 градусов и расходники получаются дешевле стоимости алкогольной продукции.
  • */*
    22.12.2016, 10:39:11
    0
    была выявлена суррогатная алкогольная продукция
    гоните дядьки самогон
  • Ваня
    22.12.2016, 12:01:29
    -4
    Убийство посла
    Нет возмущений.
    Давайте по Кадыровому!
    У меня смешанная семья: сам татарин в Усинске 1973 года, жена с Оболони Украина (хохлы), сватья Евреи. Внук, кто ОН, я его ни кому не отдам.
    • Ване
      22.12.2016, 12:06:10
      7
      Господи,вы всё таки эту гадость купили и выпили ((
  • Ване
    22.12.2016, 12:25:33
    2
    Ваня ! Срочно в больницу !!! ( Где покупал хоть на последок скажи )
  • человек
    22.12.2016, 15:46:25
    0
    В городе несколько магазинов торгуют спиртным круглые сутки, один из них "Удачная покупка" (Строителей 9 б). поток жаждующих нискончаемый (шум, мордобой, ж***) Кроме рекламы этот пост ничего не несет. Удачной покупки!
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