В Усинске выявлен новый вид суррогатного алкоголя

В розничных магазинах Усинска выявлен новый вид спиртосодержащей продукции — пищевая добавка ароматизатор «Пшеничная».

Фото Виктора Бобыря

Такая информация прозвучала на вчерашнем заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Республике Коми, пишет БНК.

- Жизнь не стоит на месте, и несмотря на принятые меры по борьбе со спиртосодержащей непищевой продукцией, в республике была выявлена суррогатная алкогольная продукция - пищевая добавка ароматизатор «Пшеничная», содержащая в своем составе 40% этилового спирта. Продается она по цене в 100 рублей за бутылку 0,5 литра. Кстати, очень похожую на бутылку водки, - рассказал первый заместитель министра экономики Коми Алексей Просужих.

Он подчеркнул, что в настоящее время в отношении продавцов уже возбуждены дела относительно незаконного оборота данной продукции, проводятся расследования.

Тему поддержала руководитель Управления Роспотребнадзора по республике Людмила Глушкова. Она подчеркнула, что «страна должна знать своих героев» и назвала продавца суррогатного алкоголя — сеть магазинов «Империя Вин».

- Пищевая добавка не является продуктом, который предназначен для самостоятельного автономного употребления. Поэтому те, кто занимается распространением такой добавки, должны понимать, что они продают. Это гораздо дешевле крепкого алкоголя, но это отнюдь не готовый к употреблению продукт. Тем не менее, такая торговля у нас в легальном обороте. Решение проблемы лежит в плоскости жесткого законодательного регулирования продаж, - сообщила руководитель Роспотребнадзора Коми.