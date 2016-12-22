В Усинске задерживают наркоманов

Так, возле одного из домов по улице Молодежной сутрудниками полиции был задержан молодой человек 1991 года рождения. При личном досмотре у него был обнаружен футляр с веществом растительного происхождения, которое относится к наркотическим.
Досмотр ещё одного гражданина производился в дежурной части. При нём обнаружился флакон с жидкостью, в которой, как позже выяснили эксперты, находился амфетамин. В сухом остатке содержание наркотического средства составило объем, при обнаружении которого возбуждается уголовное дело по статье 228.2 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества".
(с) Усинск.Онлайн
п.с. План в смысле проект))