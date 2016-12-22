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22.12.2016 08:05
В Усинске задерживают наркоманов
Несколько человек задержаны за незаконный оборот наркотических средств.
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Так, возле одного из домов по улице Молодежной сутрудниками полиции был задержан молодой человек 1991 года рождения. При личном досмотре у него был обнаружен футляр с веществом растительного происхождения, которое относится к наркотическим.

Досмотр ещё одного гражданина производился в дежурной части. При нём обнаружился флакон с жидкостью, в которой, как позже выяснили эксперты, находился амфетамин. В сухом остатке содержание наркотического средства составило объем, при обнаружении которого возбуждается уголовное дело по статье 228.2 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества".

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (7)

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  • Доктор
    22.12.2016, 8:39:51
    2
    Когда уже поймают тех двух наркоманов, которые зас..рают комментами все статьи в УО?
    • Владимир
      22.12.2016, 8:40:54
      1
      Таких нету)).. Опять вы пациент не получаете галоперидол?
      • Доктор
        22.12.2016, 12:10:15
        1
        Один из них ты и есть. Множественная личность. Фигачишь тут под разными никами
        • Владимир
          22.12.2016, 12:20:30
          0
          Доктор... спокойнее идите отдыхать... медсестра вам принесла лекарство... вы меня тут с кем - то путаете ... Безликий доктор)))) ...
  • Владимир
    22.12.2016, 8:40:11
    5
    Вот видите все можно сделать с населением 40 тыщ. И наркоманию как фактор устранить... Что делать с этими людьми? просто здесь нужен способ дать им возможность исправительных наказаний. вместе с Марой Багдасарян. И сыном Лукойловского босса)))... Алекперов слышишь? Улицы не метены и сады не ремонтированы... Где дети твоих начальников?. Опять по заграницам... Пусть общество улучшають))) ...
  • ww
    22.12.2016, 12:46:48
    0
    У них просто нашли, а шьют дело за производство и сбыт...?!?
    • Меня Зовут
      22.12.2016, 14:25:56
      0
      Ну так, план.
      п.с. План в смысле проект))
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