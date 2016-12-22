В Усинске задерживают наркоманов

Несколько человек задержаны за незаконный оборот наркотических средств.

Так, возле одного из домов по улице Молодежной сутрудниками полиции был задержан молодой человек 1991 года рождения. При личном досмотре у него был обнаружен футляр с веществом растительного происхождения, которое относится к наркотическим.

Досмотр ещё одного гражданина производился в дежурной части. При нём обнаружился флакон с жидкостью, в которой, как позже выяснили эксперты, находился амфетамин. В сухом остатке содержание наркотического средства составило объем, при обнаружении которого возбуждается уголовное дело по статье 228.2 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества".

(с) Усинск.Онлайн