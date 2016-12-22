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22.12.2016 10:46
Режим ЧС снят, работы в Парме продолжаются
На территории муниципалитета введен режим "Повышенная готовность".
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Как сообщает сайт Администрации Усинска, 21 декабря с 21.30 на территории муниципального образования городского округа «Усинск» режим функционирования «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» был отменен и введен режим «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ».

Большинство порывов теплотрасс в жилом секторе и объектах жизнеобеспечения в пгт.Парма устранено. Продолжают работать аварийно-ремонтные бригады.

В настоящее время проведены основные аварийно-спасательные работы, электроснабжение поселка восстановлено, котельная продолжает работать в штатном режиме.

Комментарии (14)

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  • Родитель
    22.12.2016, 11:12:45
    16
    Зима только началась, может есть смысл проработать систему оповещения всех жителей при возникновении аварийной ситуации? Ну например центр обработки заявок или единая диспетчерская всех обзванивает, предупреждает. Просто в актированные дни дома могут оказаться только дети, которые и дверь постороннему не откроют, да и вообще оставшись в темное время без электричества как они себя поведут?
    Может все таки попробовать извлечь какой то урок из этой ЧС?
    • Alex
      22.12.2016, 14:19:30
      1
      Еще скажи, чтоб при аварийной ситуации всех жителей муниципалитета оповещать. Население у нас 42 000, что стоит дежурному произвести дозвон и сообщить, подумаешь 1 мин на одного потребуется, а в результате 700 часов (если вдвоем 350 часов). При учёте, что в Парме около 1500 человек, то потребуется около 25 часов для оповещения, а за сутки и вся Парма сгореть может.
      • Родитель
        22.12.2016, 14:40:19
        1
        Так можно смс отправить или как то тут писали про мобильное приложение. Сделать приложение типа открытый Усинск и туда рассылать актировки, аварии, еще какую то социально важную информацию.
  • Месный
    22.12.2016, 11:15:21
    -11
    Такаеву
    Николай, день добрый! Молодец! Показал свою обеспокоенность за жителей. Но в виду отсутствия опыта, допустил данную ситуацию. Надо тебе окружить себя компетентными людьми, тогда не будешь подпрыгивать по поводу и без. Удачи!
    • месНому
      22.12.2016, 11:19:31
      18
      Подлиз засчитан!!!))))
  • местный
    22.12.2016, 11:34:52
    12
    Когда данная ситуация произошла в городе и в курсе, в больнице тоже не было света, больным давали сухпай на обед, там в свое время был дизель-генератор, а теперь его нет или как... Больница тоже стратегический обьект....
    • Было дело
      22.12.2016, 13:03:12
      5
      Так хлебокомбинат тоже был стратегический объект. И что? Разве это помешало его в частные руки отдать? И что, кто то понёс наказание? Город теперь вынужден есть хлеб нижайшего качества.
      • ДЛ
        22.12.2016, 15:34:24
        0
        Есть "перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ" и уж Усинского хлебокомбината там и впомине нет.
    • Аля
      22.12.2016, 13:43:20
      0
      Как это нет дизеля? А реанимация на чем работает?
  • Дождались повышения!!!!
    22.12.2016, 12:08:01
    -1
    Президент не видит другого решения проблемы
    Выровнять тарифы на электроэнергию в Дальневосточном федеральном округе можно только путем "раскидывания" их по другим регионам России. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин на встрече с руководством палат Федерального Собрания, сообщает РИА PrimaMedia со ссылкой на ТАСС.

    "Мы не найдем никакого другого решения, кроме как раскинуть (их) на всю территорию РФ: приподнять где-то на десятую часть, а в некоторых регионах — опустить", — заявил глава государства.

    При этом президент подчеркнул, что речь идет не обо всех дальневосточных регионах, так как не во всех из них тарифы на электроэнергию выше среднероссийских.
    Подробнее: http://primamedia.ru/news/558147/
  • Иван
    22.12.2016, 12:21:54
    1
    с одной кормушки кормятся
    Будут ли посадки?
  • местный
    22.12.2016, 13:04:36
    6
    Да такими темпами народ только раздражают, сократили бы количество дармоедов-посредников которые как паразиты присосались к халяве... Необходимо наверное обратиться к руководству "лукойл-Коми" с предложением покупки эл.энергии у них не зря наверное энергоцентр строили, а так все в плюсе будут и народ и администрация, и "пэс" на жопу посадить, а то у них все там или налипание снега, глухарь коротнул на проводах, или корова бесхозная столб сломает, короче говоря я не я хата не моя.... Как то так....
    • местному
      22.12.2016, 14:44:23
      0
      Так ЛУКОЙЛ-Коми газ продает Службе заказчика для населения Усинска. Причем продает дешевле чем дальше Служба заказчика перепродает гражданам. Так Служба заказчика умудрилась не платить ЛУКОЙЛ-Коми за газ, вот делай после этого доброе дело...
  • возмущен!!!
    22.12.2016, 14:34:51
    6
    ЗА ЧТО
    Распоряжениями главы Республики Коми за значительный вклад в социально-экономическое развитие Республики Коми памятной медалью "95 лет Республике Коми" награждены: Хахалкин Станислав Юрьевич – руководитель администрации муниципального образования городского округа "Усинск";
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