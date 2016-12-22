22.12.2016 10:46
Режим ЧС снят, работы в Парме продолжаются
На территории муниципалитета введен режим "Повышенная готовность".
Как сообщает сайт Администрации Усинска, 21 декабря с 21.30 на территории муниципального образования городского округа «Усинск» режим функционирования «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» был отменен и введен режим «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ».
Большинство порывов теплотрасс в жилом секторе и объектах жизнеобеспечения в пгт.Парма устранено. Продолжают работать аварийно-ремонтные бригады.
В настоящее время проведены основные аварийно-спасательные работы, электроснабжение поселка восстановлено, котельная продолжает работать в штатном режиме.
Может все таки попробовать извлечь какой то урок из этой ЧС?
"Мы не найдем никакого другого решения, кроме как раскинуть (их) на всю территорию РФ: приподнять где-то на десятую часть, а в некоторых регионах — опустить", — заявил глава государства.
При этом президент подчеркнул, что речь идет не обо всех дальневосточных регионах, так как не во всех из них тарифы на электроэнергию выше среднероссийских.
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