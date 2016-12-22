Режим ЧС снят, работы в Парме продолжаются

На территории муниципалитета введен режим "Повышенная готовность".

Как сообщает сайт Администрации Усинска, 21 декабря с 21.30 на территории муниципального образования городского округа «Усинск» режим функционирования «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» был отменен и введен режим «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ».

Большинство порывов теплотрасс в жилом секторе и объектах жизнеобеспечения в пгт.Парма устранено. Продолжают работать аварийно-ремонтные бригады.

В настоящее время проведены основные аварийно-спасательные работы, электроснабжение поселка восстановлено, котельная продолжает работать в штатном режиме.