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22.12.2016 11:33
«Природу» оштрафовали на 400 тысяч рублей после утопления спасателя в усинской нефти
Гибель работника признали несчастным случаем на производстве.
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фото: pixabay.com

Инцидент произошел в июне этого года на промышленной площадке в районе головных сооружений под Усинском, сообщает "КомиОнлайн".

В полицию поступило сообщение о пропаже сотрудника специализированного профессионального аварийно-спасательного формирования «Природа», которое занимается ликвидацией последствий разливов нефти. Исчезнувший работник следил за насосной установкой, которая откачивала поступающие на переработку отходы. Во время работы он отправился к резервуарам с нефтесодержащей жидкостью. После этого его никто не видел. Через несколько дней тело спасателя обнаружили в одном из котлованов. Причиной его смерти стало утопление. Вероятно, работник погиб по неосторожности, упав в емкость, или совершил самоубийство, так как на тот момент он переживал семейные проблемы. Следователи отказали в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления.

По сообщению пресс-службы госинспекции труда в Коми, в отношении ООО СПАСФ «Природа» по факту несчастного случая проведена внеплановая документарная проверка. По ее результатам обнаружились нарушения трудового законодательства, в том числе в части обучения охране труда. Работников допускали к исполнению обязанностей без прохождения обязательных предварительных и периодических осмотров, их не обеспечивали средствами индивидуальной защиты. Также не проводилась специальная оценка условий труда.

Работодателю выдали предписание об устранении этих нарушений, которое исполнено в установленный срок.

Организацию за нарушения трудового законодательства привлекли к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 400 тысяч рублей. С должностного лица из ее руководства также взыскали 57 тысяч рублей.

Комментарии (7)

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  • ДР
    22.12.2016, 11:45:14
    2
    "Следователи отказали в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления." Событие как раз было. Состава не было.
  • ((((((
    22.12.2016, 12:03:21
    1
    Да "гибели"написали бы,а не "утопления"(((((((
  • Усинец
    22.12.2016, 12:05:15
    -1
    Состав как раз был инженер по охране труда с кцднг 2 лукойла куда смотрела просиживала свою задницу в кабинете ведь "природа" находится на территории лукоила.
    • ДР
      22.12.2016, 14:23:43
      0
      Это уже отдельное производство. В данном контексте, имелось ввиду, что смерть наступила по обстоятельствам не криминального характера.
  • Влада
    22.12.2016, 12:18:26
    0
    400тыс.оценили жизнь человека?Ужас какой!
    • Goos
      22.12.2016, 13:03:57
      0
      Ты хоть статью читала?
  • Р
    22.12.2016, 15:35:57
    0
    А то,что у него в кармане таблетки были для сердечно больных,тишина?
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