«Природу» оштрафовали на 400 тысяч рублей после утопления спасателя в усинской нефти

Гибель работника признали несчастным случаем на производстве.

фото: pixabay.com

Инцидент произошел в июне этого года на промышленной площадке в районе головных сооружений под Усинском, сообщает "КомиОнлайн".

В полицию поступило сообщение о пропаже сотрудника специализированного профессионального аварийно-спасательного формирования «Природа», которое занимается ликвидацией последствий разливов нефти. Исчезнувший работник следил за насосной установкой, которая откачивала поступающие на переработку отходы. Во время работы он отправился к резервуарам с нефтесодержащей жидкостью. После этого его никто не видел. Через несколько дней тело спасателя обнаружили в одном из котлованов. Причиной его смерти стало утопление. Вероятно, работник погиб по неосторожности, упав в емкость, или совершил самоубийство, так как на тот момент он переживал семейные проблемы. Следователи отказали в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления.

По сообщению пресс-службы госинспекции труда в Коми, в отношении ООО СПАСФ «Природа» по факту несчастного случая проведена внеплановая документарная проверка. По ее результатам обнаружились нарушения трудового законодательства, в том числе в части обучения охране труда. Работников допускали к исполнению обязанностей без прохождения обязательных предварительных и периодических осмотров, их не обеспечивали средствами индивидуальной защиты. Также не проводилась специальная оценка условий труда.

Работодателю выдали предписание об устранении этих нарушений, которое исполнено в установленный срок.

Организацию за нарушения трудового законодательства привлекли к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 400 тысяч рублей. С должностного лица из ее руководства также взыскали 57 тысяч рублей.