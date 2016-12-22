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22.12.2016 12:24
Усинцы – за благоустройство города
Вопросы благоустройства Усинска стали основными в ходе личного приема депутата Государственного Совета Республики Коми, генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» Александра Лейфрида.
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Практически каждый из пришедших жителей города предложил свои идеи, как сделать родной город ещё красивее и комфортнее.

Представители старшего поколения высказались за продолжение строительства Молодежной Аллеи, а также за организацию освещения на Тропе здоровья. Обе инициативы Александр Лейфрид поддержал и отметил, что совместно с администрацией Усинска будут реализованы оба проекта. В рамках Соглашения между «ЛУКОЙЛ-Коми» и администрацией муниципалитета на 2017 год начнется реализация второго этапа обустройства Молодежной Аллеи. Также будут установлены осветительные приборы вдоль Тропы здоровья, и у горожан появится возможность со своими детьми и внуками прогуливаться по лесной тропе и по вечерам.

Один из представителей активной молодежи обратился к Александру Лейфриду с просьбой о строительстве в Усинске крытого роллер-скейт-парка. По мнению молодого человека, в городе много любителей экстремального спорта, а подходящего места для занятий пока нет. Депутат Госсовета заверил, что парк для катания на роликах и скейтах в городе появится в наступающем году. Вот только пока этот парк будет под открытым небом.

Более серьёзной проработки требуют обращения, поступившие от жителей отдаленный сёл Усинского района. Активисты МОД «Коми войтыр» подняли вопрос о строительстве автодороги Усинск - Мутный Материк, а также о возобновлении полноценной работы участковой больницы сел Мутный Материк и Щельябож. Александр Лейфрид заверил, что проработает возможные пути решения этих вопросов с Правительством Республики Коми.

Комментарии (3)

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  • дядя
    22.12.2016, 14:34:26
    1
    Дорога? Нет, не в этой жизни.
  • )))))
    22.12.2016, 15:44:55
    0
    Вот блин не сходила и не задала вопрос:кто и на фига гасит освещение на лыжне????!!!!ХЭ ЗЭ сколько газа вылетает в виде факелов вхолостую,а здесь экономят на освещении(((Ведь когда морозов нет там очень хорошо прогуливаться по вечерам..Всё у нас не для людей,а против.
    • Лол
      22.12.2016, 15:49:59
      0
      Действительно, какое течение у реки нашей! Мощное! А на электричестве экономят. Сколько солнечного света летом уходит зря! Можно же его консервировать и летом в лампочки пускать! Нет, экономят! А сколько собак вокруг бегает? Можно же их обучить велосипеды крутить и пусть обслуживают лыжню, вырабатывают электричество! Нет, всё экономят!
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