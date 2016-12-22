Усинцы – за благоустройство города

Вопросы благоустройства Усинска стали основными в ходе личного приема депутата Государственного Совета Республики Коми, генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» Александра Лейфрида.

Практически каждый из пришедших жителей города предложил свои идеи, как сделать родной город ещё красивее и комфортнее.

Представители старшего поколения высказались за продолжение строительства Молодежной Аллеи, а также за организацию освещения на Тропе здоровья. Обе инициативы Александр Лейфрид поддержал и отметил, что совместно с администрацией Усинска будут реализованы оба проекта. В рамках Соглашения между «ЛУКОЙЛ-Коми» и администрацией муниципалитета на 2017 год начнется реализация второго этапа обустройства Молодежной Аллеи. Также будут установлены осветительные приборы вдоль Тропы здоровья, и у горожан появится возможность со своими детьми и внуками прогуливаться по лесной тропе и по вечерам.

Один из представителей активной молодежи обратился к Александру Лейфриду с просьбой о строительстве в Усинске крытого роллер-скейт-парка. По мнению молодого человека, в городе много любителей экстремального спорта, а подходящего места для занятий пока нет. Депутат Госсовета заверил, что парк для катания на роликах и скейтах в городе появится в наступающем году. Вот только пока этот парк будет под открытым небом.

Более серьёзной проработки требуют обращения, поступившие от жителей отдаленный сёл Усинского района. Активисты МОД «Коми войтыр» подняли вопрос о строительстве автодороги Усинск - Мутный Материк, а также о возобновлении полноценной работы участковой больницы сел Мутный Материк и Щельябож. Александр Лейфрид заверил, что проработает возможные пути решения этих вопросов с Правительством Республики Коми.