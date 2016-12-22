ДТП произошло из-за сердечного приступа

Водителю "КАМАЗА" стало плохо, в результате чего автомобиль съехал с дороги врезался в дерево.

Ранее мы уже сообщали о произошедшем дорожно-транспортном происшествии, в котором погиб водитель автомобиля "КАМАЗ".

Напомним, сообщалось, что на зимней автодороге, ведущей из Усинска в сторону промысла одной нефтяной компании, погиб человек. Как уточнили в Управлении ГИБДД по Республике Коми, погибшим оказался мужчина 1960 года рождения.

По информации дорожной полиции, в районе 78-го километра грунтовой автодороги не общего пользования он не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с рулевым управлением. КамАЗ съехал в кювет и врезался в дерево.

Как стало известно позднее, телесных повреждений на теле мужчины обнаружено не было. Поэтому на данный момент главной версией произошедшего является версия о случившимся у водителя сердечном приступе. Полицейские подчеркивают, что благодаря счастливому стечению обстоятельств на встречной полосе не было автомобилей, иначе жертв могло бы быть гораздо больше.

(с) Усинск.Онлайн