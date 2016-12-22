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22.12.2016 14:10
ДТП произошло из-за сердечного приступа
Водителю "КАМАЗА" стало плохо, в результате чего автомобиль съехал с дороги врезался в дерево.
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Ранее мы уже сообщали о произошедшем дорожно-транспортном происшествии, в котором погиб водитель автомобиля "КАМАЗ".

Напомним, сообщалось, что на зимней автодороге, ведущей из Усинска в сторону промысла одной нефтяной компании, погиб человек. Как уточнили в Управлении ГИБДД по Республике Коми, погибшим оказался мужчина 1960 года рождения.

По информации дорожной полиции, в районе 78-го километра грунтовой автодороги не общего пользования он не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с рулевым управлением. КамАЗ съехал в кювет и врезался в дерево.

Как стало известно позднее, телесных повреждений на теле мужчины обнаружено не было. Поэтому на данный момент главной версией произошедшего является версия о случившимся у водителя сердечном приступе. Полицейские подчеркивают, что благодаря счастливому стечению обстоятельств на встречной полосе не было автомобилей, иначе жертв могло бы быть гораздо больше.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (3)

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  • ...
    22.12.2016, 14:20:09
    -2
    "он не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с рулевым управлением", "главной версией произошедшего является версия о случившимся у водителя сердечном приступе" - странно как-то.
    • дядя
      22.12.2016, 14:32:31
      -4
      просто "гонят" как-то
  • (((((
    22.12.2016, 15:10:24
    1
    Вопрос:во сколько некоторым обошёлся этот"сердечный приступ"???!!!
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