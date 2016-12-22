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22.12.2016 17:35
Через неделю в Парме откроется аптека

Напомним, что до этого момента жителям Пармы нужно было ехать в город даже за самыми необходимыми лекарствами.

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Уже в следующую среду в торговом центре "Планета", расположенном в Парме, появится аптека. Аптечный киоск будет открыт муниципальным унитарным предприятием "Фармация". Для многих жителей посёлка это долгожданное открытие, поскольку просьба об организации аптечного пункта неоднократно высказывалась на встречах жителей с представителями власти.

Ещё одной просьбой была установка банкомата, поскольку снять деньги с карты в Парме нигде нельзя. Банкомат планируется установить в "Планете" в ближайшее время.

Кроме того, возле центра будет организован каток и снежные горки.

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(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (11)

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  • Ол
    22.12.2016, 18:16:25
    0
    А когда открытие планируется?
  • 12
    22.12.2016, 19:21:51
    1
    а боярышник будут продавать?
    • ))))) 12-му
      22.12.2016, 21:46:26
      0
      Боярышник и валокордин-по рецепту врача !!)))
      • ВрачЪ
        22.12.2016, 21:59:34
        0
        Кому рецепт?
        Не дорого.
  • Аптекарь
    22.12.2016, 20:05:51
    1
    На него лиж уповаем!
  • 123
    22.12.2016, 20:18:27
    1
    Ждем открытия,а то водка дорого выходит.
  • дон
    22.12.2016, 21:24:42
    0
    Ну вот после ЧС, хоть как то зашевелились. А люди сколько жаловались - никто не слышал.
    • БГБ
      22.12.2016, 21:57:26
      0
      На что
      жаловались люди?
      • Дон
        22.12.2016, 22:07:02
        0
        для БГБ
        На то что элементарного нет в поселке: аптеки нет, банкомата нет, выбора в магазинах нет ...продолжить?
        • /\/\
          22.12.2016, 22:13:18
          0
          Аптеку обещали сделать там, когда название придумывали..
          • )))))
            22.12.2016, 22:37:51
            0
            и кафе!!!
            )))
Последние комментарии
  • ))))) , 22.12.16, 22:37
    )))
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