Какими будут штрафы за продажу суррогатного алкоголя

Штраф за продажу суррогатного алкоголя составит 15 процентов годового оборота магазина.

Повторное нарушение будет грозить уголовной ответственностью. Поправки в законодательство уже внесены в Государственную Думу.

Трагедия в Иркутске, унесшая жизни более 70 человек, стала поводом еще раз пересмотреть ответственность за продажу суррогатного алкоголя или напиток двойного назначения. "Если торговая точка будет поймана с этим нарушением, то они будут выплачивать штраф в размере около 15 процентов годового оборота всей торговой точки, - рассказал вице-премьер Александр Хлопонин в интервью телеканалу "Россия 24". - Это уже существенный платеж - несколько миллионов рублей. Если второй раз они будут пойманы на этом же самом, то уголовная ответственность - от 2 до 3 лет".

Автоматы по продаже спиртосодержащих веществ попадут под запрет. "Они будут ликвидированы", - заявил зампред правительства. Спиртосодержащие препараты будут продаваться только в аптеках и только по рецептам врачей.

Правительство изменит и принципы налогообложения спирта для производства парфюмерно-косметической продукции и медицинских препаратов. Согласно поправкам в Налоговый кодекс, производителям будет предоставлено право налогового вычета при условии подтверждения факта использования спирта для лекарств. В таком случае акциз будет равен нулю и цены на продукцию не вырастут. "Те же, кто попробует выпустить что-то большего объема и продать не в аптечную сеть, а в обыкновенную розницу, будут платить акциз полным рублем", - подчеркнул вице-премьер. Акциз на спирт для косметической продукции приведет к ее удорожанию, но, прогнозирует Хлопонин, оно не превысит 10-15 рублей.