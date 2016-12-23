В Усинске более 21 миллиона выделили на обеспечение жильём молодых семей

Планируется, что решить квартирный вопрос смогут 84 семьи города - это все те, кто участвует в соответствующей программе.

Депутаты Совета города инициировали увеличение в бюджете на 2017 год суммы на обеспечение жильём молодых семей. Планируемая сумма составляла 4 миллиона, однако её решено было увеличить до 21,4 миллиона рублей. Предложение было поддержано депутатами и утверждено в бюджете 2017 года.

В настоящее время на учёте на получение субсидии стоят 84 молодые семьи. При этом каждый год очередь не уменьшается, поскольку средств хватает лишь на несколько семей.

- Мы не выплачиваем субсидию, а семьи, стоящие на очереди, между тем, теряют права на её получение, - привёл доводы депутат Совета города Владимир Акинин. - При этом право теряется просто из-за возраста - так долго стоят на очереди.

Суммы в 21,4 миллиона, конечно, не достаточно для погашения всей задолженности по субсидии, однако муниципалитет рассчитывает на софинансирование Республики Коми и, насколько нам известно, предварительное согласование с Республикой уже имеется.

Субсидия будет выплачиваться всем тем, кто является участником программы "Обеспечение жильём молодых семей" на 1 сентября 2016 года.

Субсидия будет предоставляться на строительство, приобретение жилья, а также на погашение кредитных обязательств в связи с приобретением жилья. Размер субсидии в каждом отдельном случае рассчитывается отдельно исходя из квадратных метров жилья и состава семьи.

(с) Усинск.Онлайн