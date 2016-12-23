Пиццерия "ПиццаМаня" обновила интерьер в канун Нового года

Обновленное кафе-пиццерия "ПиццаМаня" вновь готово принять всех желающих вкусно и сытно покушать.

Напомним, в нашем городе есть такое место, где можно не только съесть выбранную из меню пиццу, но и собрать из ингредиентов свою.

Как отмечают владельцы заведения "Пицца Маня", в пиццерии есть возможность подобрать пиццу на любой вкус и кошелек. Для любителей мяса представлен широкий ассортимент, среди которого любой гурман может найти себе пиццу по вкусу. Различные добавки из бекона, вареной или вяленой курицы, ветчины, свинины или большого разнообразия колбас не оставят равнодушными мясоедов.

Стоит отметить, что для большего уюта владельцами было принято решение сделать ремонт перед Новым годом. Обновленное помещение выполнено в основном в агрессивном красном цвете. Кафе с радостью готово принять гостей всех возрастов, для самых маленьких подготовлена фотозона с красивой елкой. Но самое главное - возможность вкусно и сытно поесть всей семьей.

Одной из важных отличительных особенностей пиццерии "Пицца Маня" перед конкурентами является то, что есть возможность собрать пиццу самому. Как и "размерный рад", здесь он отличается от других компаний производящих пиццу. В пиццерии "Пицца Маня" можно выбрать пиццы 30, 35 или 40 см диаметром.

- Мы выдаем меню посетителям, в котором они могут выбрать любые понравившиеся им ингредиенты, - рассказывает официант заведения Виктория, - также все это доступно на нашем сайте, то есть любой житель Усинска из дома может сделать пиццу на свой вкус не выходя из дома.

Помимо пиццы в пиццерии "Пицца Маня" можно заказать салаты, имеется большой ассортимент паст и блюд приготовленных во фритюре.

- Мы готовы удовлетворить любые гастрономические пристрастия наших посетителей, - рассказывает хозяйка заведения Мария Васильевна, - но только в рамках нашего меню, а оно у нас большое, уж поверьте. Всю еду, которую мы готовим в нашем кафе можно заказать домой, у нас работает отличная система доставки.

Заказать пиццу можно по телефону 6666-3 или на сайте пиццерии.

(с) Усинск.Онлайн