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23.12.2016 12:06
Пиццерия "ПиццаМаня" обновила интерьер в канун Нового года
Обновленное кафе-пиццерия "ПиццаМаня" вновь готово принять всех желающих вкусно и сытно покушать.
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Напомним, в нашем городе есть такое место, где можно не только съесть выбранную из меню пиццу, но и собрать из ингредиентов свою.

Как отмечают владельцы заведения "Пицца Маня", в пиццерии есть возможность подобрать пиццу на любой вкус и кошелек. Для любителей мяса представлен широкий ассортимент, среди которого любой гурман может найти себе пиццу по вкусу. Различные добавки из бекона, вареной или вяленой курицы, ветчины, свинины или большого разнообразия колбас не оставят равнодушными мясоедов.

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Стоит отметить, что для большего уюта владельцами было принято решение сделать ремонт перед Новым годом. Обновленное помещение выполнено в основном в агрессивном красном цвете. Кафе с радостью готово принять гостей всех возрастов, для самых маленьких подготовлена фотозона с красивой елкой. Но самое главное - возможность вкусно и сытно поесть всей семьей.

Одной из важных отличительных особенностей пиццерии "Пицца Маня" перед конкурентами является то, что есть возможность собрать пиццу самому. Как и "размерный рад", здесь он отличается от других компаний производящих пиццу. В пиццерии "Пицца Маня" можно выбрать пиццы 30, 35 или 40 см диаметром.

- Мы выдаем меню посетителям, в котором они могут выбрать любые понравившиеся им ингредиенты, - рассказывает официант заведения Виктория, - также все это доступно на нашем сайте, то есть любой житель Усинска из дома может сделать пиццу на свой вкус не выходя из дома.

Помимо пиццы в пиццерии "Пицца Маня" можно заказать салаты, имеется большой ассортимент паст и блюд приготовленных во фритюре.

- Мы готовы удовлетворить любые гастрономические пристрастия наших посетителей, - рассказывает хозяйка заведения Мария Васильевна, - но только в рамках нашего меню, а оно у нас большое, уж поверьте. Всю еду, которую мы готовим в нашем кафе можно заказать домой, у нас работает отличная система доставки.

Заказать пиццу можно по телефону 6666-3 или на сайте пиццерии.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (14)

Добавить комментарий
  • 1234
    23.12.2016, 12:36:24
    5
    Сколько ошибок...
    А интерьер как в пивнушке
    • Ю-ю
      23.12.2016, 12:49:28
      3
      Интерьер как в палате для буйнопомешанных.
  • Кенг
    23.12.2016, 13:11:33
    6
    Сколько грамматических ошибок, фу позорище. Необразованные малолетки статьи пишут? Если у самих ума не хватает то хоть в word проверяйте перед выкладкой на сайт.
  • Нигер
    23.12.2016, 13:17:59
    5
    А вы думаете в Усинске есть организации способные выполнить интерьерный ремонт? Фиг вам, нет таких. Все работы делаются топорно, забор из НКТ это наш максимум.
    Был в Печоре в пицерии Беладжио, хоть какой то намек на интерьер, а у нас все заведения формата зачуханых шашлычек.
  • Дубина
    23.12.2016, 13:18:40
    1
    Дизайнер интерьера переплюнул себя.
  • Петр
    23.12.2016, 13:18:43
    2
    Вот это рекламный материал. "Пицца Маня" заказала у УО рекламу. А УО делает столько ошибок, разве нельзя это признать некачественно оказанной услугой? Да, я бы на месте "Пиццы Мани" предъявил претензии. Это наносит ущерб имиджу заведения, такие безграмотные рекламные материалы.
  • любитель
    23.12.2016, 13:23:14
    1
    а где оно находится ???
  • 123
    23.12.2016, 13:24:03
    2
    Интерьер это пол беды. А экстерьер? Без слез же не взглянешь. Облезлое грязное здание. Жуть.
  • Администраторам сайта
    23.12.2016, 13:24:45
    5
    Писать какие-либо тексты - не ваше, смиритесь! Пусть Дедушка Мороз принесет вам учебник русского языка и орфрграфический словарь. С наступающим!
  • Катя
    23.12.2016, 13:38:47
    3
    ".... Кофе с радостью готово принять гостей..." хороший кофе однако!)))
  • /\/\
    23.12.2016, 13:40:00
    3
    "Агрессивный красный цвет"- это для провокаций агрессии посетителей?
  • хм
    23.12.2016, 13:42:10
    -2
    а где эта пиццерия находится?
  • Ололоша
    23.12.2016, 13:54:31
    0
    *
  • Ягель
    23.12.2016, 14:02:52
    0
    Вообще шлак, а не заведение. И хватит рекламить, господа, ради того чтобы там на халяву играть в что где когда это делается? Чтобы когда обычные "смертные" приходят их выпроваживали?
    И вообще там wi fi для сотрудников и их друзей, а обычным людям нельзя, хотя связь в вашем подвале еле ловит.
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