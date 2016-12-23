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23.12.2016 14:08
Ремонтные работы в Парме продолжаются
Сегодня руководитель администрации Усинска Станислав Хахалкин посетил птг. Парма.
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Станислав Юрьевич проверил ход работ по устранению аварии, пообщался с рабочими ремонтных бригад, оценил работу котельной, сообщает пресс-служба мэрии.

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Руководитель администрации совместно с прокурором по г. Усинску Иваном Низовцевым, а также представителями всей сферы ЖКХ города и администрации Парма лично посетили некоторые квартиры, пострадавшие от порывов теплотрасс, чтобы оценить качество проведенных работ.

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Обстановка стабилизировалась, но работы по устранению последствий порывов теплотрасс в жилом секторе продолжаются.

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Комментарии (3)

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  • ватсон
    23.12.2016, 14:27:38
    1
    Почему на дачах на "Донской" свет отключили. Сегодня пятница и тепло стало, люди на дачи собрались , а тут такой сюрприз. Что , до сих пор Печорские электро сети не могут настроить работу по подаче электроэнергии
  • Алекс
    23.12.2016, 15:02:46
    -3
    Что на даче зимой делать? - пить? Люди в домах мёрзнут, а вы про дачи.
  • Пармавчанин
    23.12.2016, 15:10:02
    1
    Опять из говна конфету лепят!
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