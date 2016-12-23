Ремонтные работы в Парме продолжаются

Сегодня руководитель администрации Усинска Станислав Хахалкин посетил птг. Парма.

Станислав Юрьевич проверил ход работ по устранению аварии, пообщался с рабочими ремонтных бригад, оценил работу котельной, сообщает пресс-служба мэрии.

Руководитель администрации совместно с прокурором по г. Усинску Иваном Низовцевым, а также представителями всей сферы ЖКХ города и администрации Парма лично посетили некоторые квартиры, пострадавшие от порывов теплотрасс, чтобы оценить качество проведенных работ.

Обстановка стабилизировалась, но работы по устранению последствий порывов теплотрасс в жилом секторе продолжаются.