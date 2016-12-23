В Васькино и Кушшоре появились интернет и 221 телеканал

Средства коммуникации появились в отдаленных деревнях появилась благодаря соответствующей программе, касающейся населенных пунктов, численностью населения менее 250 человек.

Как сообщает сайт Администрации МО ГО "Усинск", в деревнях Васькино и Кушшор теперь есть качественный доступ к сети Интернет, сотовая связь. Также у жителей появилась возможность просмотра регионального телевидения. А это 221 телевизионный канал.

Напомним, что в мае 2016 года Михаил Порядин, возглавлявший тогда министерство массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми, заявил, что качественная связь появится в 39 малонаселенных и труднодоступных сёлах и деревнях Республики Коми (численностью населения до 250 человек) до конца текущего года. Этот вопрос находится на особом контроле врио Главы региона Сергея Гапликова.