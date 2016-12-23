<a href="http://www.mt5.com/ru/" target="blank">Форекс портал"</a>

Архив

23.12.2016 17:12
В Васькино и Кушшоре появились интернет и 221 телеканал
Средства коммуникации появились в отдаленных деревнях появилась благодаря соответствующей программе, касающейся населенных пунктов, численностью населения менее 250 человек.
vvvv.jpg

Как сообщает сайт Администрации МО ГО "Усинск", в деревнях Васькино и Кушшор теперь есть качественный доступ к сети Интернет, сотовая связь. Также у жителей появилась возможность просмотра регионального телевидения. А это 221 телевизионный канал.

Напомним, что в мае 2016 года Михаил Порядин, возглавлявший тогда министерство массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми, заявил, что качественная связь появится в 39 малонаселенных и труднодоступных сёлах и деревнях Республики Коми (численностью населения до 250 человек) до конца текущего года. Этот вопрос находится на особом контроле врио Главы региона Сергея Гапликова.

Комментарии (11)

Добавить комментарий
  • Mad-Shooter
    23.12.2016, 17:54:45
    4
    Ржу немагу. Сделали они тв и интернет. А чтоже вы не написали что чтоб то тв посмотреть надо в клуб идти и смотреть его прям там на установленном телевизоре ? Не дома сидя а в клубе. Кому оно надо ? Там давно у всех спутниковое тв. Та же история и интернетом, ну тут ладно он там и не нужен особо никому.
    И сотовая связь Билайн там и без вас работает уже не первый год.
    Министерству массовых коммуникаций информатизации и связи респект )))))))))
    Жаль смайлик нельзя вставить нашёл бы подходящий для этой клоунады.
  • Ус
    23.12.2016, 18:36:45
    3
    конечно клоунада, это визитная карточка ЕР.
    • берия
      24.12.2016, 13:15:21
      1
      Изображают заботу о людях и ведь не стыдно врать, Да мельчает народец !!!
  • Северный
    23.12.2016, 18:38:44
    4
    Жаль что файлы загружать нельзя! Закидали бы косяками наших властей
  • Горожанин
    23.12.2016, 19:50:56
    2
    Не знаю что они там сделали, но вот официальной дороги туда с Усинска до сих пор нет. Более того, "специалисты" дорожного хозяйства городской администрации даже не знают есть туда дорога или нет и кто её должен строить и содержать.
    • Mad-Shooter
      24.12.2016, 13:53:20
      0
      Горожанину
      Есть дорога. Машины уже ездят вовсю с продуктами и т.п.
  • Горожанин
    23.12.2016, 19:55:03
    3
    Не знаю что они там сделали, но вот то что туда до сих пор нет официально отрытой зимней дороги, это факт. Более того "специалисты" дорожного хозяйства городской администрации даже не знают есть дорога или, строят её или не строят и кто вообще ею занимается. Можно сделать вывод, что тем кто сидит в администрации глубоко начихать на свои должностные обязанности.
    • Mad-Shooter
      24.12.2016, 13:59:37
      0
      Горожанину
      Так дорожники и не будут знать им то откуда. Эту дорогу всегда содержали силами сёл. Дорога идёт через месторождения Баянды до него и практически до Захарвани дорогу делает и содержит Лукойл а дальше совхоз Северный своей техникой в сёлах.
  • Горожанин
    24.12.2016, 0:27:56
    0
    Не знаю шо они там сделали, отпишитесь Кушшорцы
  • кушшорец
    24.12.2016, 11:49:41
    2
    Н****!
  • кушшорец
    24.12.2016, 11:51:17
    3
    Н.и.к.у.я!
Последние комментарии
Последние объявления
   
 