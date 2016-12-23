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23.12.2016 17:53
Покупать подарки заранее – хорошая традиция!
Каждый год в декабре в магазинах покупатели сметают всё подряд, лишь бы успеть купить подарки.
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Начните готовиться к Новому году прямо сейчас, пока новогодняя суета еще только набирает обороты. Если вы пока не придумали, что и кому подарить мы подготовили несколько советов и обсудили их с человеком, имеющим непосредственное отношение к торговле - Стриковым Иваном, директором Торговой сети "Мир"

1. Осмотритесь вокруг и выбирайте магазины, которые предлагают акции. Ведь на покупке акционных товаров можно существенно сэкономить.

2. Покупайте сейчас – осталось не так много времени до главного праздника года и еще есть шанс купить то, что надо, а не то, что останется . Не остается без внимания и вопрос курсового скачка- если сейчас еще цены сдерживают продавцы, то после нового года возможна корректировка цен.

3. Выберите удобное время для покупки. Покупка в будние дни с 12 до 16 часов сэкономит вам время, проведенное в магазине, ведь основная концентрация покупателей приходится на выходные дни.

4. Если хочется товар подороже, ведь радовать надо и себя, но денег не хватает на покупку, то воспользуйтесь кредитом

5. Для тех, кто еще сомневается, что подарить, есть универсальное средство – подарочный сертификат, с ним точно не промахнетесь.

Воспользуйтесь нашими советами и спешите за подарками и радуйте своих родных и близких.

Комментарии (13)

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  • МИР
    23.12.2016, 18:04:23
    5
    ИДИТЕ В ПОПОЧКУ гулять со своей зачуханой рекламой!
    • Зульфия
      23.12.2016, 19:24:13
      -7
      Слабак , только грязью тут и умеете поливать. По моему отличные советы
  • Паша
    23.12.2016, 19:36:27
    -4
    Все за подарками в Мир идем! благодаря этому магазину кучу денег сэкономил. трудятся ребята. только не знаю за счет чего они прибыль получают, по моему у них все в минус продается. уж очень дешево
  • кон
    23.12.2016, 20:06:13
    -5
    Благодарю МИР за отличный подарок !
    Сегодня позвонила девушка из магазина МИР поздравила с наступающим праздником и пригласила получить подарок термос ! Я пришел мне подарили карту с 6% скидкой и термос 1л "Taller" вот такой https://posudacenter.ru/p/termos-taller-1l-ART000000000001107460/ "не китайский дешевый фуфел, а добротный с клапан крышкой" вообщем на рыбалку самое то))). Спасибо огромное руководству сети МИР ! делают настоящий праздник людям я получал подарок не один перед мной было два человека тоже получали подарки. Очень приятно и неожиданно даже не верится. Успехов вам всем и процветания вашей сети МИР ! С наступающим Новым годом! с Уважением, КОН.
  • м..да
    23.12.2016, 20:34:24
    -2
    нежданчик-это хорошо...
    • кон
      23.12.2016, 20:39:12
      -1
      Я в шоке до сих пор!
      Кроме бумажных рекламных флаеров на улице халявы я не помню, а тут ....ну просто я уже в Деда Мороза начинаю верить 100% он есть!
  • Я
    24.12.2016, 0:42:49
    -4
    Ухожу с вашего сайта!!!
    Реклама, вся грязь и все что прозвучало хреновое, все здесь! Сайт для Зульфии и только!
    • ))))
      24.12.2016, 10:44:40
      0
      Не уходите...на других сайтах ещё хуже
  • Марион
    24.12.2016, 12:28:36
    1
    вчера был в мире , там все полки сметают , не стал стоять в очередь на кассе, собираюсь сегодня, надеюсь народа поменьше будет
  • кон
    24.12.2016, 14:16:00
    -2
    Радуйтесь подаркам
    Господа умейте радоваться за других, а то зависть вас погубит: насморк,кашель,икота,изжога,геморрой, импотенция и прочие хвори за долбают! ))) Всех с наступающих Новым годом!
    • Жорж Сан
      24.12.2016, 14:52:22
      -2
      Слава Богу , есть еще здравомыслящие люди !
    • кону
      24.12.2016, 15:00:37
      2
      Странно это слышать от "кон"-а, всех всегда критикует, призывает "встать с колен". а тут вдруг приклонил колено..., забеспокоился о здоровье завистников....
      Ещё не все потеряно? Это хорошо.
      • кон
        24.12.2016, 15:15:57
        0
        Термос меняет человека
        1.Я не кого не критикую я констатирую факты. 2. "Почему я такой злой был? да это потому, что у меня не было термоса,а теперь есть " Всем пока! ваш почтальон Печкин тьфу т.е КОН ))) с наступающими всех праздниками!
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