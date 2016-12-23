Покупать подарки заранее – хорошая традиция!

Каждый год в декабре в магазинах покупатели сметают всё подряд, лишь бы успеть купить подарки.

Начните готовиться к Новому году прямо сейчас, пока новогодняя суета еще только набирает обороты. Если вы пока не придумали, что и кому подарить мы подготовили несколько советов и обсудили их с человеком, имеющим непосредственное отношение к торговле - Стриковым Иваном, директором Торговой сети "Мир"

1. Осмотритесь вокруг и выбирайте магазины, которые предлагают акции. Ведь на покупке акционных товаров можно существенно сэкономить.

2. Покупайте сейчас – осталось не так много времени до главного праздника года и еще есть шанс купить то, что надо, а не то, что останется . Не остается без внимания и вопрос курсового скачка- если сейчас еще цены сдерживают продавцы, то после нового года возможна корректировка цен.

3. Выберите удобное время для покупки. Покупка в будние дни с 12 до 16 часов сэкономит вам время, проведенное в магазине, ведь основная концентрация покупателей приходится на выходные дни.

4. Если хочется товар подороже, ведь радовать надо и себя, но денег не хватает на покупку, то воспользуйтесь кредитом

5. Для тех, кто еще сомневается, что подарить, есть универсальное средство – подарочный сертификат, с ним точно не промахнетесь.

Воспользуйтесь нашими советами и спешите за подарками и радуйте своих родных и близких.