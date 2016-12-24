Выходное чтиво: "А мне снится то блондинка, то брюнетка…"

А мне снится
То блондинка, то брюнетка.
Кто же чаще?
В темноте не разобрать.
Обе, в общем:
Как картинка, как конфетка.
Не серьезно это все,
Но как сказать:
У блондинки
Глаз наметан – жжет и режет,
Все во мне
Переворачивает вспять,
Ее муж
Меня когда-нибудь зарежет,
Он – грузин,
Не пощадит и твою мать.
А брюнетка,
Та сама собой довольна,
У нее
И грудь, и талия осы…
Но как только
Начинаем мы, невольно,
Мне блондинки
Мужа чудятся усы!?
Я в досаде,
Укрываясь от кошмара,
Головою
Под подушку ухожу,
Но он бьет
Зараза в глаз и без базара!
Я, наверное
С блондинкой завяжу.
Ольга Логинова (Усинск)
Рецензия на стихотворение Евгения Чекунова «А мне снится то блондинка, то брюнетка…»
Наша жизнь, что мозаика: чёрно-белая – «то блондинка, то брюнетка», цветная – «как картинка, как конфетка»…
Как мы знаем, лирический герой – это не сам автор. Но герой отражает личные переживания, мысли автора. В нашем случае они вместе ищут ответ на вечный мужской вопрос: «Блондинка или брюнетка?»
Герой стихотворения не выбирает спутницу жизни, он пытается разобраться в своих чувствах – «а мне снится», «не серьезно это все, но как сказать». Кто ему по душе: темноволосая красавица, у которой «и грудь, и талия осы», или дитя Афродиты, у которой – «глаз наметан – жжет и режет, все во мне переворачивает вспять»? Выбор не очевиден. Находясь рядом с брюнеткой, герой думает о замужней блондинке. Автор иронично добавляет «но как только начинаем мы, невольно, мне блондинки мужа чудятся усы», затем неуверенно подмечает «я, наверное с блондинкой завяжу».
В стихотворении мы не найдём ни одной лишней строчки, которая была бы написана только для связки слов. Всё по делу, прямолинейно, логично, по-мужски. В грубовато-просторечных словах «в общем», «наметан», «вспять», «твою мать», «зараза», «без базара», «наверное», «завяжу», мы видим самого автора – умного, всё понимающего, с чувством юмора, который, не стесняясь, заявляет: «Да, я мужик!».
Необходимо внимательнее отнестись к пунктуации. В последних строчках стихотворения слово «наверное» – это вводное слово, которое обособляется запятыми с двух сторон. «Но он бьет зараза в глаз и без базара!» - слово «зараза» будет уточняющим к местоимению «он», тоже должно выделяться запятыми.
В поэтическом произведении использованы перекрёстная рифмовка (абаб), чередование женской рифмы (нечётные строки) и мужской рифмы (чётные строки), преобладает открытая рифма (брюнетка-конфетка, довольна-невольно, осы-усы, кошмара-базара, ухожу-завяжу).
Автор каждую строку разбивает на две подстроки. Обозначим деление строки «V», покажем ударный слог «/», безударный слог «-».
А мне сниться V То блондинка, то брюнетка.
Кто же чаще? V В темноте не разобрать.
Обе, в общем: V Как картинка, как конфетка.
Не серьезно это все, V Но как сказать:
В первой строке слабо ударный слог, союз «а», стоит перед сильным ударным «мне», затем идёт ещё более сильный ударный слог «сни». Что нежелательно в самой первой строке. Вместо плавного вхождения в ритм стихотворения, начинаешь с небольшого спотыкания. Тянет прочитать «А' мне сни'ться», или «А мне' сни'ться». Хотя правильнее будет «А мне сни'тся».
Идеальная ритмическая схема была бы:
/ - / - / - / - / - / -
Реальная схема первой строки:
/ / / - / - / - / - / -
Для чтения удобна третья схема:
- - / - - - / - - - / -
Подряд идущие ударения, пропуск ударений – это последствия употребления автором односложных слов, которые могут произноситься как с ударением, так и без ударения. Мы говорим об ударении, которое в отдельно стоящем слове есть, но в сочетании с другими словами может ослабеть или полностью исчезнуть. Уместнее не делить строки на подстроки, чтоб читателю было легче охватить взглядом всю строчку.
В основу стихотворения положен шестистопный хорей. Идеальное чередование ударных и безударных слогов практически невозможно выдержать. Это приводит к появлению пиррихиев и спондеев .
Все во мне V Переворачивает вспять,
Идеальная ритмическая схема:
/ - / - / - / - / - / -
Реальная схема:
/ / / - - - / - - - / (пиррихий во второй и четвёртой стопах)
Но он бьет V Зараза в глаз и без базара!
Идеальная ритмическая схема:
/ - / - / - / - / - / -
Реальная схема:
/ / / - / - / / / - / - (спондей в первой и четвёртой стопах)
Односложные слова – местоимения, предлоги, союзы, частицы... Это палочки-выручалочки для поэтов. Определенных правил их употребления нет. Естественное звучание, языковое чутье, ритмический слух – нельзя заменить никакими правилами. Поэтому для поэта важно обратить внимание на развитие этих навыков.
В целом, произведение яркое, насыщенное, «стреляющее», оставляет после прочтения приятное послевкусие. Да, форма стихотворения неординарна, да, оно не подчиняется правилам и нормам стихосложения, но это, несомненно, талантливое произведение.
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