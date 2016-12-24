Выходное чтиво: "А мне снится то блондинка, то брюнетка…"

Сегодня в рубрике "Выходное чтиво" усинский поэт Евгений Чекунов, и рецензия Ольги Логиновой на его стихотворение. Попасть в рубрику может любой желающий, для этого надо прислать своё произведение нам на электронный ящик по адресу: .

А мне снится

То блондинка, то брюнетка.

Кто же чаще?

В темноте не разобрать.

Обе, в общем:

Как картинка, как конфетка.

Не серьезно это все,

Но как сказать:

У блондинки

Глаз наметан – жжет и режет,

Все во мне

Переворачивает вспять,

Ее муж

Меня когда-нибудь зарежет,

Он – грузин,

Не пощадит и твою мать.

А брюнетка,

Та сама собой довольна,

У нее

И грудь, и талия осы…

Но как только

Начинаем мы, невольно,

Мне блондинки

Мужа чудятся усы!?

Я в досаде,

Укрываясь от кошмара,

Головою

Под подушку ухожу,

Но он бьет

Зараза в глаз и без базара!

Я, наверное

С блондинкой завяжу.

Ольга Логинова (Усинск)

Рецензия на стихотворение Евгения Чекунова «А мне снится то блондинка, то брюнетка…»

Наша жизнь, что мозаика: чёрно-белая – «то блондинка, то брюнетка», цветная – «как картинка, как конфетка»…

Как мы знаем, лирический герой – это не сам автор. Но герой отражает личные переживания, мысли автора. В нашем случае они вместе ищут ответ на вечный мужской вопрос: «Блондинка или брюнетка?»

Герой стихотворения не выбирает спутницу жизни, он пытается разобраться в своих чувствах – «а мне снится», «не серьезно это все, но как сказать». Кто ему по душе: темноволосая красавица, у которой «и грудь, и талия осы», или дитя Афродиты, у которой – «глаз наметан – жжет и режет, все во мне переворачивает вспять»? Выбор не очевиден. Находясь рядом с брюнеткой, герой думает о замужней блондинке. Автор иронично добавляет «но как только начинаем мы, невольно, мне блондинки мужа чудятся усы», затем неуверенно подмечает «я, наверное с блондинкой завяжу».

В стихотворении мы не найдём ни одной лишней строчки, которая была бы написана только для связки слов. Всё по делу, прямолинейно, логично, по-мужски. В грубовато-просторечных словах «в общем», «наметан», «вспять», «твою мать», «зараза», «без базара», «наверное», «завяжу», мы видим самого автора – умного, всё понимающего, с чувством юмора, который, не стесняясь, заявляет: «Да, я мужик!».

Необходимо внимательнее отнестись к пунктуации. В последних строчках стихотворения слово «наверное» – это вводное слово, которое обособляется запятыми с двух сторон. «Но он бьет зараза в глаз и без базара!» - слово «зараза» будет уточняющим к местоимению «он», тоже должно выделяться запятыми.

В поэтическом произведении использованы перекрёстная рифмовка (абаб), чередование женской рифмы (нечётные строки) и мужской рифмы (чётные строки), преобладает открытая рифма (брюнетка-конфетка, довольна-невольно, осы-усы, кошмара-базара, ухожу-завяжу).

Автор каждую строку разбивает на две подстроки. Обозначим деление строки «V», покажем ударный слог «/», безударный слог «-».

А мне сниться V То блондинка, то брюнетка.

Кто же чаще? V В темноте не разобрать.

Обе, в общем: V Как картинка, как конфетка.

Не серьезно это все, V Но как сказать:

В первой строке слабо ударный слог, союз «а», стоит перед сильным ударным «мне», затем идёт ещё более сильный ударный слог «сни». Что нежелательно в самой первой строке. Вместо плавного вхождения в ритм стихотворения, начинаешь с небольшого спотыкания. Тянет прочитать «А' мне сни'ться», или «А мне' сни'ться». Хотя правильнее будет «А мне сни'тся».

Идеальная ритмическая схема была бы:

/ - / - / - / - / - / -

Реальная схема первой строки:

/ / / - / - / - / - / -

Для чтения удобна третья схема:

- - / - - - / - - - / -

Подряд идущие ударения, пропуск ударений – это последствия употребления автором односложных слов, которые могут произноситься как с ударением, так и без ударения. Мы говорим об ударении, которое в отдельно стоящем слове есть, но в сочетании с другими словами может ослабеть или полностью исчезнуть. Уместнее не делить строки на подстроки, чтоб читателю было легче охватить взглядом всю строчку.

В основу стихотворения положен шестистопный хорей. Идеальное чередование ударных и безударных слогов практически невозможно выдержать. Это приводит к появлению пиррихиев и спондеев .

Все во мне V Переворачивает вспять,

Идеальная ритмическая схема:

/ - / - / - / - / - / -

Реальная схема:

/ / / - - - / - - - / (пиррихий во второй и четвёртой стопах)

Но он бьет V Зараза в глаз и без базара!

Идеальная ритмическая схема:

/ - / - / - / - / - / -

Реальная схема:

/ / / - / - / / / - / - (спондей в первой и четвёртой стопах)

Односложные слова – местоимения, предлоги, союзы, частицы... Это палочки-выручалочки для поэтов. Определенных правил их употребления нет. Естественное звучание, языковое чутье, ритмический слух – нельзя заменить никакими правилами. Поэтому для поэта важно обратить внимание на развитие этих навыков.

В целом, произведение яркое, насыщенное, «стреляющее», оставляет после прочтения приятное послевкусие. Да, форма стихотворения неординарна, да, оно не подчиняется правилам и нормам стихосложения, но это, несомненно, талантливое произведение.