Усинск встретит начало недели тепло

Ожидается, что с четверга, вслед за уходящим на восток циклоном, морозы усилятся.

фото: Albert Abdeeff

Как сообщает центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми, в первую половину недели под влиянием атлантических циклонов и их фронтальных разделов сохранится очень теплая погода со снегопадами, усилением ветра и метелями.

Среднесуточная температура будет превышать климатическую нормы на 6-8С. Температура воздуха по территории в течение суток будет относительно ровной, в пределах -4...-9С, на северо-востоке -9...14С. Ожидается, что с четверга, вслед за уходящим на восток циклоном, морозы усилятся. Но заметно, градусов на 10-15, — только в северных и центральных районах.