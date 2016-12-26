Поддержка от ЛУКОЙЛ-Коми увеличивается

Накануне Нового года заключено очередное соглашение между городским округом «Усинск» и ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». Подписи под документом поставили руководитель администрации муниципального образования Станислав Хахалкин и генеральный директор предприятия Александр Лейфрид.

фото: пресс-службы "ЛУКОЙЛ-Коми"

Направления сотрудничества по традиции определяются совместным решением сторон. По соглашению, в 2017 году ЛУКОЙЛ-Коми перечислит 43,6 миллиона рублей на реализацию следующих благотворительных проектов на территории муниципального образования:

- второй этап благоустройства улицы Молодежной;

- приобретение и установка дворовых комбинированных игровых площадок с твердым покрытием;

- строительство скейтдрома;

- благоустройство Тропы здоровья;

- приобретение нового автомобиля «скорой помощи» для центральной районной больницы.

Предприятие также продолжит реализацию благотворительных акций и проектов, оказание адресной благотворительной помощи по обращениям юридических и физических лиц, окажет поддержку в трудоустройстве местного населения.

- Для нас важно создавать достойные условия жизни на территориях, где работает ЛУКОЙЛ-Коми. Чтобы жители городов и районов, включая наших работников, водили своих детей в современные школы и детские сады, посещали качественно оснащенные больницы, учреждения культуры и спорта. Благодарю всех руководителей администраций за взаимопонимание и конструктивное сотрудничество. Уверен, что подписанные сегодня соглашения будут способствовать дальнейшему улучшению качества жизни в республике, - подчеркнул после подписания соглашений Александр Лейфрид.

- ЛУКОЙЛ-Коми в очередной раз подтвердил звание социально-ориентированной компании, которая работает на благо наших жителей. Не только Усинска, но и всех городов и районов, с которыми сегодня были подписаны соглашения. От имени всех руководителей муниципалитетов благодарю ЛУКОЙЛ-Коми за то, что он помогает нам реализовывать важные социальные проекты, - отметил руководитель администрации МО ГО «Усинск» Станислав Хахалкин.

В 2016 году объем финансирования соглашения составил 41,6 миллиона рублей. Эти средства направлены, в частности, на первый этап благоустройства улицы Молодежной, ремонт кровли Дворца культуры, разработку проекта строительства новой школы в городе, приобретение и установку игровых площадок в Усинске и Новикбоже, благоустройство территории детского сада №22, приобретение нового школьного автобуса для усть-усинской СОШ.

Соглашения о сотрудничестве ЛУКОЙЛ-Коми также подписал с Ухтой, Печорой, Сосногорском, Вуктылом, Усть-Цилемским и Ижемским районами.

(с) Владимир Светлов