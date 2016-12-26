На главной площади Усинска засияла новогодняя елка

Вчера в 14:00 на площади имени А.М. Босовой состоялось торжественное открытие городской Ёлки и Ледового городка. Усинцев приветствовал руководитель администрации МО ГО «Усинск» Станислав Хахалкин.

фото: пресс-служба мэрии Усинска

— Я очень рад, что сегодня на площади так много ребят и их родителей, что в нашем городе построен такой прекрасный ледяной городок, красивые снежные фигуры. Все это мы делаем для наших детей и для вас, дорогие горожане. Очень надеюсь, что все это новогоднее убранство простоит долго, и никакие вандалы не испортят прекрасные снежные и ледяные фигуры! — сказал на церемонии открытия Станислав Юрьевич.

Он поздравил горожан с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым и пожелал всем счастья, здоровья и удачи в наступающем 2017 году.

Не пропустили праздник и главные виновники торжества – Дед Мороз со Снегурочкой, которые приехали на буранах поздравить усинцев с наступающим Новым годом.

Сказочные герои вместе с руководителем администрации Станиславом Хахалкиным вручили награды и подарки ребятам, участникам конкурса новогодней открытки: Одношивкину Андрею, Лебедевой Дарье, Сергеевой Милане, Моляновой Кире.

Воспитаннику детского сада 16№ Андрею Дедушка Мороз доверил дать команду «зажечь» огни на главной елке города.

Традиционными словами «Раз, два, три — ёлочка, гори»! огни на ёлке, вся праздничная иллюминация и подсветка фигур «зажглись» на площади.

А еще площадь украсил баннер на здании бассейна с эскизом рисунка Одношивкина Андрея.

Обновилась и Молодежная аллея. Новая праздничная иллюминация будет радовать усинцев и в зимнее время, сообщает пресс-служба усинской мэрии.