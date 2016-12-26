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26.12.2016 11:01
На главной площади Усинска засияла новогодняя елка
Вчера в 14:00 на площади имени А.М. Босовой состоялось торжественное открытие городской Ёлки и Ледового городка. Усинцев приветствовал руководитель администрации МО ГО «Усинск» Станислав Хахалкин.
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фото: пресс-служба мэрии Усинска

— Я очень рад, что сегодня на площади так много ребят и их родителей, что в нашем городе построен такой прекрасный ледяной городок, красивые снежные фигуры. Все это мы делаем для наших детей и для вас, дорогие горожане. Очень надеюсь, что все это новогоднее убранство простоит долго, и никакие вандалы не испортят прекрасные снежные и ледяные фигуры! — сказал на церемонии открытия Станислав Юрьевич.

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Он поздравил горожан с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым и пожелал всем счастья, здоровья и удачи в наступающем 2017 году.

Не пропустили праздник и главные виновники торжества – Дед Мороз со Снегурочкой, которые приехали на буранах поздравить усинцев с наступающим Новым годом.

Сказочные герои вместе с руководителем администрации Станиславом Хахалкиным вручили награды и подарки ребятам, участникам конкурса новогодней открытки: Одношивкину Андрею, Лебедевой Дарье, Сергеевой Милане, Моляновой Кире.

Воспитаннику детского сада 16№ Андрею Дедушка Мороз доверил дать команду «зажечь» огни на главной елке города.

Традиционными словами «Раз, два, три — ёлочка, гори»! огни на ёлке, вся праздничная иллюминация и подсветка фигур «зажглись» на площади.

А еще площадь украсил баннер на здании бассейна с эскизом рисунка Одношивкина Андрея.

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Обновилась и Молодежная аллея. Новая праздничная иллюминация будет радовать усинцев и в зимнее время, сообщает пресс-служба усинской мэрии.

Комментарии (5)

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  • Она
    26.12.2016, 12:07:37
    0
    Молодцы администрация. В этом году красиво украсили город. Хорошо что ледовые фигуры не только возле администрации. Вот только очень не хватает горки возле Томлуна.
  • эх
    26.12.2016, 12:22:31
    2
    Но не украшены улицы! Никакой праздничной иллюминации. Очень скромные гирлянды только...
    Городки, конечно, на отлично!
  • Гена Букин
    26.12.2016, 12:35:22
    3
    за те деньги, которые в этом году выделили, пусть попробовали бы облажаться! ВОПРОС К ДЕПУТАТАМ: а раньше то почему экономили?
  • мама
    26.12.2016, 12:39:35
    0
    А мне все нравится, есть где с детьми погулять! Старшего домой не загонишь, то разглядывает фигуры, то катается с горок, красотища.
  • !
    26.12.2016, 12:41:07
    2
    Площади супер-пупер! Еще бы не ломали...
Последние комментарии
  • хочу купить , 26.12.16, 13:01
    Где?
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