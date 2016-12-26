Подари своему мужчине поход в спортзал

Многие девушки Усинска до сих пор еще не определились с подарком для своих молодых людей. Предлагаем отправить их в спортзал.

фото: https://vk.com/fitnesusinsk

Спорт & фитнес-клуб "Ледовый" предлагает всем милым дамам выбрать в качестве подарка на Новый год для своих любимых половинок абонемент в спортзал. Купив абонемент до 31 декабря вы получите не только скидку в размере 30%, но и замечательный подарок.

Готовитесь летом к отпуску? Тогда этот абонемент именно то, что вам необходимо. Кстати, если вдруг так случилось, что у вас нет молодого человека, то сделайте приятное себе. Пусть абонемент в фитнес-клуб станет первым шагом к изменению вашей жизни в лучшую сторону. Начните готовиться к пляжному сезону уже сейчас.

Вы покупаете абонемент в спорт & фитнес-клуб "Ледовый" на месяц, и гарантировано получаете скидку в 30% и подарок.

(с) Усинск.Онлайн