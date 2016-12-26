О работе Усинской ЦРБ в праздничные дни

ГБУЗ РК «Усинская центральная районная больница» поздравляет жителей Усинского района с наступающим Новым Годом и доводит до сведения режим работы лечебных подразделений больницы города Усинска.

Взрослая поликлиника 31.12.16 г. с 8:00 до 13:00, 03.01.17 и 06.01.17 с 8:00 до 14:00,

Стоматологическая поликлиника 31.12.16 г. с 8:00 до 12:00, 03.01.17 и 06.01.17 с 8:00 до 13:00;

Детская поликлиника 31.12.16 г. с 8:00 до 13:00, 03.01.17 и 06.01.17 с 8:00 до 14:00, 9.01.2016 г. с 8:00 до14:00;

Женская консультация 31.12.16 г. с 8:00 до 12:00, 03.01.17 и 06.01.17 с 8:00 до 13:00;

ФАПы 31.12.16 г. с 8:00 до 14:00, 03.01.17 г. и 06.01.17 г. с 8:00 до 11:00;

Участковая больница с. Усть-Уса: отделение сестринского ухода - круглосуточно, врачебная амбулатория - 31.12.16 г. с 8:00 до 14:00, 03.01.17 и 06.01.17 с 8:00 до 12:00;

Врачебные амбулатории с. Щельябож и с. Мутный Материк 31.12.16 г. с 8:00 до 14:00, 03.01.17 и 06.01.17 с 8:00 до 12:00.