26.12.2016 14:06
О работе Усинской ЦРБ в праздничные дни
ГБУЗ РК «Усинская центральная районная больница» поздравляет жителей Усинского района с наступающим Новым Годом и доводит до сведения режим работы лечебных подразделений больницы города Усинска.
Взрослая поликлиника 31.12.16 г. с 8:00 до 13:00, 03.01.17 и 06.01.17 с 8:00 до 14:00,
Стоматологическая поликлиника 31.12.16 г. с 8:00 до 12:00, 03.01.17 и 06.01.17 с 8:00 до 13:00;
Детская поликлиника 31.12.16 г. с 8:00 до 13:00, 03.01.17 и 06.01.17 с 8:00 до 14:00, 9.01.2016 г. с 8:00 до14:00;
Женская консультация 31.12.16 г. с 8:00 до 12:00, 03.01.17 и 06.01.17 с 8:00 до 13:00;
ФАПы 31.12.16 г. с 8:00 до 14:00, 03.01.17 г. и 06.01.17 г. с 8:00 до 11:00;
Участковая больница с. Усть-Уса: отделение сестринского ухода - круглосуточно, врачебная амбулатория - 31.12.16 г. с 8:00 до 14:00, 03.01.17 и 06.01.17 с 8:00 до 12:00;
Врачебные амбулатории с. Щельябож и с. Мутный Материк 31.12.16 г. с 8:00 до 14:00, 03.01.17 и 06.01.17 с 8:00 до 12:00.
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