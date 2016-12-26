В Усинске состоялась традиционная Новогодняя ёлка мэра для одарённых детей

В Усинске продолжается череда праздничных представлений. В субботу в Усинском дворце культуры состоялась главная новогодняя елка города.

фото: пресс-служба мэрии Усинска

Это мероприятие традиционное для нашего города. На него ежегодно собираются победители и лауреаты городских и республиканских олимпиад, конкурсов, фестивалей.

Поприветствовал юные таланты и дарования и поздравил их с наступающим Новым годом руководитель администрации МО ГО «Усинск» Станислав Хахалкин.

— Спасибо вам, что своими успехами и победами вы прославляете наш город. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю дальнейших творческих успехов и побед. Счастья, здоровья и успехов во всем!

В ответ усинские дети подарили Станиславу Юрьевичу подарок – подушку с фото-экспозицией Усинска.

Со сцены дворца культуры к ребятам пришли сказочные герои. Дети новогоднюю сказку. Волшебные приключения сказочных героев, где добро всегда одерживает вверх над злом. Песни, пляски, новогодние хороводы были подарены творческими коллективами ребятне в концертном зале Усинского дворца культуры.

А конкурсы и развлечения продолжились на праздничном карнавале в фойе дворца.

В завершение праздника Дед Мороз и Снегурочка преподнесли своим маленьким гостям Новогодние подарки.