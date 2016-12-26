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26.12.2016 15:06
В Усинске состоялась традиционная Новогодняя ёлка мэра для одарённых детей
В Усинске продолжается череда праздничных представлений. В субботу в Усинском дворце культуры состоялась главная новогодняя елка города.
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фото: пресс-служба мэрии Усинска

Это мероприятие традиционное для нашего города. На него ежегодно собираются победители и лауреаты городских и республиканских олимпиад, конкурсов, фестивалей.

Поприветствовал юные таланты и дарования и поздравил их с наступающим Новым годом руководитель администрации МО ГО «Усинск» Станислав Хахалкин.

— Спасибо вам, что своими успехами и победами вы прославляете наш город. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю дальнейших творческих успехов и побед. Счастья, здоровья и успехов во всем!

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В ответ усинские дети подарили Станиславу Юрьевичу подарок – подушку с фото-экспозицией Усинска.

Со сцены дворца культуры к ребятам пришли сказочные герои. Дети новогоднюю сказку. Волшебные приключения сказочных героев, где добро всегда одерживает вверх над злом. Песни, пляски, новогодние хороводы были подарены творческими коллективами ребятне в концертном зале Усинского дворца культуры.

А конкурсы и развлечения продолжились на праздничном карнавале в фойе дворца.

В завершение праздника Дед Мороз и Снегурочка преподнесли своим маленьким гостям Новогодние подарки.

Комментарии (5)

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  • (((((
    26.12.2016, 15:28:47
    2
    какая на хрен ёлка????
    А разве Усинск,это не российский город!!!Ведь в стране день траура по погибшим и отменены все увеселительные мероприятия(((((
  • мы
    26.12.2016, 15:32:43
    3
    да в субботу все прошло, на радость детворе!
  • ((((
    26.12.2016, 15:34:07
    1
    Уже исправили ошибку(
  • Ирина
    26.12.2016, 17:14:49
    1
    Что, простите, за набор слов?
    Со сцены дворца культуры к ребятам пришли сказочные герои. Дети новогоднюю сказку. Волшебные приключения сказочных героев, где добро всегда одерживает вверх над злом.
  • Семен
    26.12.2016, 17:26:50
    0
    где Коля? Ни наелке, ни в ДК.... неужели правда, что поссорились наши парни?
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