Один усинец потерял топливную карту, а второй заправился на 38 тысяч

Сотрудники уголовного розыска нашли злоумышленника.

Автолюбитель из Усинска забыл на АЗС корпоративную топливную карту.

В этот же день другой мужчина пришел на АЗС с просьбой поискать его бонусную накопительную карту. Бонусной карты не оказалось, однако мужчине показали забытую ранее топливную. Запомнив её номер, на следующий день он пришел вновь на заправку, где сообщил, что это его карта.

Завладев чужим "кошельком", злоумышленник заправил автомобили на сумму около 38 тысяч . Причём заправку он производил на разных заправочных станциях.

Полицейские города произвели все необходимые действия, чтобы найти данного человека. Пользуясь показаниями свидетелей, записями видеокамер и другими средствами оперативно-розыскной работы, они нашли злоумышленника. Им оказался местный ранее судимый гражданин.

В данный момент в отношении него возбуждено уголовное дело.

(с) Усинск.Онлайн