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26.12.2016 16:15
Один усинец потерял топливную карту, а второй заправился на 38 тысяч
Сотрудники уголовного розыска нашли злоумышленника.
Toplivnye-karty.jpg

Автолюбитель из Усинска забыл на АЗС корпоративную топливную карту.

В этот же день другой мужчина пришел на АЗС с просьбой поискать его бонусную накопительную карту. Бонусной карты не оказалось, однако мужчине показали забытую ранее топливную. Запомнив её номер, на следующий день он пришел вновь на заправку, где сообщил, что это его карта.

Завладев чужим "кошельком", злоумышленник заправил автомобили на сумму около 38 тысяч . Причём заправку он производил на разных заправочных станциях.

Полицейские города произвели все необходимые действия, чтобы найти данного человека. Пользуясь показаниями свидетелей, записями видеокамер и другими средствами оперативно-розыскной работы, они нашли злоумышленника. Им оказался местный ранее судимый гражданин.

В данный момент в отношении него возбуждено уголовное дело.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (4)

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  • Вот какие граждане в нашем славном городке живут:
    26.12.2016, 16:19:24
    1
    мошенник,
    ранее судимый с не одним автомобилем(((
  • djfuhf8
    26.12.2016, 16:20:31
    -2
    314 др
  • Guest
    26.12.2016, 16:34:37
    0
    ..
    Бывает че, нех забывать
  • Я
    26.12.2016, 17:14:32
    0
    Сейчас пойдут объявления "Продам Д/Т в большом количестве"
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