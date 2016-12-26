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26.12.2016 17:17
В теплосистему Усинска запустят краситель
С 27 декабря вода в трубах будет иметь зеленоватый оттенок.
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Как сообщает ООО «Усинская тепловая компания», для контроля за герметичностью систем теплопотребления, а также для оптимизации поиска утечек в тепловых сетях Усинска, с 27.12.2016 будет применен искусственный краситель .

Уранин А (флуоресцеин натрия) — динатриевая соль флуоресцеина, хорошо растворимая в воде, с сильной зеленой флуоресценцией. Внешне представляет собой кристаллический порошок красно–кирпичного цвета, хорошо растворимый в воде.

Для исключения утечек и несанкционированных сливов теплоносителя уранин А добавляют в закрытые системы теплоснабжения, при этом несанкционированный разбор сокращается на 30 – 50 %. Потребители прекращают использование в бытовых целях воды зеленоватого цвета; ранее не обнаруженные в сетях прорывы быстро локализуются по потекам зеленого цвета; дефекты теплообменников проявляются окрашиванием в зеленый цвет горячей воды.

Телефон аварийно-диспетчерской службы 41-501.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (5)

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  • Пол
    26.12.2016, 17:29:15
    1
    Как же теперь пионерный будет посуду мыть и в ванную ходить?
  • )))))
    26.12.2016, 17:35:45
    3
    ужас!!!
    как Шреки будут ходить)
  • Гость
    26.12.2016, 17:37:10
    -2
    Аха для устранения утечек они добавляют. А что будет если прорвёт ? Засрёте своим красителем всё.
  • вопрос
    26.12.2016, 17:47:27
    0
    как продвигается дело по завышенным тарифам? По запросу Бадыкова была проверка и более 27 мил было завышена инвестпрограмма. Чем закончилось?
  • Чот
    26.12.2016, 18:04:08
    0
    Название химиката не нравится ни разу. Отравимся,нет?
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