В теплосистему Усинска запустят краситель

С 27 декабря вода в трубах будет иметь зеленоватый оттенок.

Как сообщает ООО «Усинская тепловая компания», для контроля за герметичностью систем теплопотребления, а также для оптимизации поиска утечек в тепловых сетях Усинска, с 27.12.2016 будет применен искусственный краситель .

Уранин А (флуоресцеин натрия) — динатриевая соль флуоресцеина, хорошо растворимая в воде, с сильной зеленой флуоресценцией. Внешне представляет собой кристаллический порошок красно–кирпичного цвета, хорошо растворимый в воде.

Для исключения утечек и несанкционированных сливов теплоносителя уранин А добавляют в закрытые системы теплоснабжения, при этом несанкционированный разбор сокращается на 30 – 50 %. Потребители прекращают использование в бытовых целях воды зеленоватого цвета; ранее не обнаруженные в сетях прорывы быстро локализуются по потекам зеленого цвета; дефекты теплообменников проявляются окрашиванием в зеленый цвет горячей воды.

Телефон аварийно-диспетчерской службы 41-501.

(с) Усинск.Онлайн