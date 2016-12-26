Минстрой Коми отклонил предложения об отсрочке повышения тарифа на капремонт

Как сообщает БНК, ведомство отклонило два поступивших предложения об отсрочке повышения тарифа в связи с тем, что предыдущий размер взноса был установлен на период 2014-2016 годов и сейчас наступил срок его пересмотра. В данный момент документ находится на рассмотрении правительства Коми.
Как сообщается на официальном сайте министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Коми, в ходе общественного обсуждения проекта поступили предложения от Общественного совета Сыктывкара и исполнительной дирекции Общественной палаты Коми, которые предложили перенести сроки рассмотрения данного вопроса. Напомним, в своем письме, опубликованном на БНК, председатель Общественного совета Сыктывкара Владимир Пыстин обращал внимание, что для трехкратного повышения тарифа за капремонт в Коми сначала нужно запланировать соответствующие расходы в местных бюджетах.
Согласно позиции министерства, данное предложение не может быть учтено в связи с положением республиканского закона, по которому минимальный размер взноса на капремонт устанавливается на трехлетний период реализации региональной программы. Этот тариф, установленный на второй и третий годы указанного трехлетнего периода, подлежит индексации исходя из уровня инфляции.
- Минимальный взнос постановлением правительства Коми от 30 декабря 2013 года был установлен на период 2014-2016 годов, таким образом, срок пересмотра взноса наступил в текущем году, - говорится в ответе ведомства.
Как сообщили БНК в пресс-службе минстроя Коми, сейчас проект постановления об установлении тарифа на капремонт на 2017-2019 годы находится на рассмотрении правительства региона. Сроки его принятия пока неизвестны.
Напомним, согласно документу размер платы за капремонт в Коми планируется утвердить в размере от 6,53 рубля до 7,26 рубля с квадратного метра площади в зависимости от месторасположения муниципалитета.
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