Минстрой Коми отклонил предложения об отсрочке повышения тарифа на капремонт

Минстрой Коми подвел итоги общественного обсуждения проекта постановления республиканского правительства об увеличении тарифа на капитальный ремонт многоквартирных домов.

Как сообщает БНК, ведомство отклонило два поступивших предложения об отсрочке повышения тарифа в связи с тем, что предыдущий размер взноса был установлен на период 2014-2016 годов и сейчас наступил срок его пересмотра. В данный момент документ находится на рассмотрении правительства Коми.

Как сообщается на официальном сайте министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Коми, в ходе общественного обсуждения проекта поступили предложения от Общественного совета Сыктывкара и исполнительной дирекции Общественной палаты Коми, которые предложили перенести сроки рассмотрения данного вопроса. Напомним, в своем письме, опубликованном на БНК, председатель Общественного совета Сыктывкара Владимир Пыстин обращал внимание, что для трехкратного повышения тарифа за капремонт в Коми сначала нужно запланировать соответствующие расходы в местных бюджетах.

Согласно позиции министерства, данное предложение не может быть учтено в связи с положением республиканского закона, по которому минимальный размер взноса на капремонт устанавливается на трехлетний период реализации региональной программы. Этот тариф, установленный на второй и третий годы указанного трехлетнего периода, подлежит индексации исходя из уровня инфляции.

- Минимальный взнос постановлением правительства Коми от 30 декабря 2013 года был установлен на период 2014-2016 годов, таким образом, срок пересмотра взноса наступил в текущем году, - говорится в ответе ведомства.

Как сообщили БНК в пресс-службе минстроя Коми, сейчас проект постановления об установлении тарифа на капремонт на 2017-2019 годы находится на рассмотрении правительства региона. Сроки его принятия пока неизвестны.

Напомним, согласно документу размер платы за капремонт в Коми планируется утвердить в размере от 6,53 рубля до 7,26 рубля с квадратного метра площади в зависимости от месторасположения муниципалитета.