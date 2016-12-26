Комментарии (1)

50 новостей 2016 года. Часть 1

Подводим итоги 2016 года в разрезе самых резонансных и читаемых новостей Усинска.

Вспоминаем вместе, какие новости мы читали в уходящем году.

50 место. Угон Land Cruiser'а, на котором возили одного из руководителей всем известной нефтяной компании.

Водитель поставил автомобиль на обеде возле дома, а спустя полчаса "крузера" и след простыл. Многие пророчили скорое обнаружение автомобиля ("город-то маленький"), но по сей день его следов так и не обнаружено. Не помогло даже объявление крупного вознаграждения.

49 место. В Усинске открылся вытрезвитель.

Учреждение открыло свои двери летом и, надо сказать, регулярно оказывается заполненным "посетителями", которых собирают по подъездам и улицам города. Кто знает, быть может так удалось спасти несколько человеческих жизней?

48 место. 95 лет Республики Коми.

Как и во всей Республике, мероприятия в городе проходили масштабно, тем более, что они гармонично совпали с днём нефтяника. Правда, получить приз за лучшее празднование юбилея у Усинска не удалось - муниципалитет занял 2 место.

47 место. Рубрика "Выходное чтиво".

Мы очень рады открытию этой рубрики на страницах нашего сайта. Сколько талантов, оказывается, проживает в нашем городе! Если и у вас есть что-то из неизданного - пишите нам, пусть рукописи увидят свет.

46 место. Истерия по маньяку.

История получила начало в социальных сетях. Появились даже "очевидцы", которые "видели в городе маньяка из "Битвы экстрасенсов". Впрочем, официальный комментарий полиции развеял все сплетни.

45 место. Неизвестный с топором повредил машину на стоянке.

На видео попал мужчина, который в центре города решил насолить водителю дорогой иномарки. На машину он набросился с топором, после чего скрылся во дворах.

44 место. Смена руководства Пармы и "Жилкомхоза".

Бессменный руководитель Пармы Илья Шаповалов в 2016 года стал заместителем директора ООО "Жилкомхоз". Управляющую компанию стал возглавлять Дмитрий Попов, а руководить Пармой поставили Александра Коновалова, ранее возглавлявшего "УЖКХ".

43 место. В Усинске будет клуб робототехники.

Многие мужчины подумали "эх, где наши школьные годы"... Ещё бы! В 2017 году у детей будет шанс самостоятельно собрать и запрограммировать робота. Соответствующая сумма заложена в бюджете.

42 место. Тарифы на капремонт в Усинске поднимут в три раза.

Уже в конце года пришли вести о том, что Минстрой Коми не собирается отказываться от своей идеи и тарифы-таки будут подняты.

41 место. На улице Молодежной сделали ещё один пешеходный переход.

Многострадальный переход вписался в проект обновленной аллеи дружбы. Ещё зимой проект выносился на обсуждение общественности, где получил поддержку горожан. Впрочем, в других местах усинцы по-прежнему умудряются перелазить через забор даже с детьми.

Продолжение следует...

(с) Усинск.Онлайн