Комментарии (1)

Вспоминаем вместе, какие новости мы читали в уходящем году.
50 место. Угон Land Cruiser'а, на котором возили одного из руководителей всем известной нефтяной компании.
Водитель поставил автомобиль на обеде возле дома, а спустя полчаса "крузера" и след простыл. Многие пророчили скорое обнаружение автомобиля ("город-то маленький"), но по сей день его следов так и не обнаружено. Не помогло даже объявление крупного вознаграждения.
49 место. В Усинске открылся вытрезвитель.
Учреждение открыло свои двери летом и, надо сказать, регулярно оказывается заполненным "посетителями", которых собирают по подъездам и улицам города. Кто знает, быть может так удалось спасти несколько человеческих жизней?
48 место. 95 лет Республики Коми.
Как и во всей Республике, мероприятия в городе проходили масштабно, тем более, что они гармонично совпали с днём нефтяника. Правда, получить приз за лучшее празднование юбилея у Усинска не удалось - муниципалитет занял 2 место.
47 место. Рубрика "Выходное чтиво".
Мы очень рады открытию этой рубрики на страницах нашего сайта. Сколько талантов, оказывается, проживает в нашем городе! Если и у вас есть что-то из неизданного - пишите нам, пусть рукописи увидят свет.
История получила начало в социальных сетях. Появились даже "очевидцы", которые "видели в городе маньяка из "Битвы экстрасенсов". Впрочем, официальный комментарий полиции развеял все сплетни.
45 место. Неизвестный с топором повредил машину на стоянке.
На видео попал мужчина, который в центре города решил насолить водителю дорогой иномарки. На машину он набросился с топором, после чего скрылся во дворах.
44 место. Смена руководства Пармы и "Жилкомхоза".
Бессменный руководитель Пармы Илья Шаповалов в 2016 года стал заместителем директора ООО "Жилкомхоз". Управляющую компанию стал возглавлять Дмитрий Попов, а руководить Пармой поставили Александра Коновалова, ранее возглавлявшего "УЖКХ".
43 место. В Усинске будет клуб робототехники.
Многие мужчины подумали "эх, где наши школьные годы"... Ещё бы! В 2017 году у детей будет шанс самостоятельно собрать и запрограммировать робота. Соответствующая сумма заложена в бюджете.
42 место. Тарифы на капремонт в Усинске поднимут в три раза.
Уже в конце года пришли вести о том, что Минстрой Коми не собирается отказываться от своей идеи и тарифы-таки будут подняты.
41 место. На улице Молодежной сделали ещё один пешеходный переход.
Многострадальный переход вписался в проект обновленной аллеи дружбы. Ещё зимой проект выносился на обсуждение общественности, где получил поддержку горожан. Впрочем, в других местах усинцы по-прежнему умудряются перелазить через забор даже с детьми.
Продолжение следует...
(с) Усинск.Онлайн
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