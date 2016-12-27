В Усинске завершился региональный турнир по самбо

Соревнования проходили на призы «ЦРО Духовного управления мусульман Республики Коми».

В Усинске завершился региональный турнир по самбо среди юношей и девочек 2003-2005 годов рождения, 2006-2008 годов рождения на призы «ЦРО Духовного управления мусульман Республики Коми». В соревнованиях приняли участие 157 спортсмен из Воркуты и Усинска.

Как сообщил главный судья соревнований Рустам Нурисламов, для многих борцов турнир стал первым в спортивной карьере.

«Эти соревнования проводятся специально для спортсменов младшего возраста», - отметил Рустам Нурисламов.

Победители и призеры:

юноши 2003-2005г.р.

весовая категория 29 кг:

1 место - Евгений Арсланов (Усинск)

2 место - Рамиль Галиоскаров (Воркута)

3 место - Дмитрий Васильев (Воркута), Данил Штрикуль (Усинск).

Весовая категория 32 кг:

1 место - Эльшан Джафаров (Усинск)

2 место - Тимур Ахмедов (Воркута)

Весовая категория 35 кг:

1 место - Эльшад Джафаров (Усинск)

2место - Артём Зикунов (Воркута)

3место - Илья Герасимов (Усинск), Максим Девятовский (Усинск)

Весовая категория 38 кг:

1 место - Шамиль Шахпазов (Усинск)

2 место - Евгений Петриенко (Усинск)

3 место - Гасан Мехдиев (Воркута), Антон Сенин (Усинск)

Весовая категория 42 кг

1 место - Морозов Иван (Усинск)

2 место - Данил Ханов (Усинск)

3 место - Саид Халилов (Усинск), Николай Малинов (Усинск)

Весовая категория 46 кг

1 место - Кирилл Антановский (Усинск)

2 место - Дмитрий Филлипов (Усинск)

3 место - Байсангур Барахоев (Усинск), Арсений Антонюк (Усинск)

Весовая категория 50 кг

1 место - Альберт Нурисламов (Усинск)

2 место - Александр Чумаков (Усинск)

3 место - Сергей Ивлев (Усинск), Артём Никитин (Воркута)

Весовая категория 54 кг

1 место - Игорь Губерницкий (Усинск)

2 место - Роман Мангасаров (Воркута)

3 место - Андрей Аникин (Усинск), Данил Дорогов (Усинск)

Весовая категория 59 кг

1 место - Никита Куницин (Усинск)

2 место - Иван Микулинский (Усинск)

3 место - Владимир Косачёв (Усинск), Максим Тиняков (Усинск)

Весовая категория 65 кг

1 место - Игорь Сидоренко (Усинск)

2 место - Халид Барахоев (Усинск)

3 место - Георгий Бирилло (Усинск)

Весовая категория 71 кг

1 место - Рифат Дуйсенбиев (Усинск)

2 место - Арсений Демчеков (Усинск)

Весовая категория +71 кг

1 место - Андрей Чуйко (Усинск)

2 место - Вадим Грибченко (Усинск)

3 место - Артём Гриценко (Усинск)

Девочки 2003-2005 г.р.

Весовая категория 34 кг

1 место - Маргарита Мясоедова (Усинск)

Весовая категория 40 кг

1 место - Елизавета Талпа (Усинск)

2 место - Анжелика Смирнова (Усинск)

Весовая категория 43 кг

1 место - Виктория Смирнова (Усинск)

Весовая категория 47 кг

1 место - Мирослава Снесова (Усинск)

Весовая категория 51 кг

1 место - Алина Аладина (Усинск)

Весовая категория 55 кг

1 место - Амелия Ашуралиева (Усинск)

Юноши 2006-2008 г.р.

Весовая категория 26 кг

1 место - Константин Лочаков (Усинск)

2 место - Дмитрий Михаилов (Усинск)

3 место - Роман Давидович (Усинск), Тимур Шахпазов (Усинск)

Весовая категория 28 кг

1 место - Владислав Трепов (Усинск)

2 место - Матвей Газиев (Усинск)

3 место - Ярослав Мосяков (Воркута), Имран Картоев (Усинск)

Весовая категория 31 кг

1 место - Сергей Соколов (Воркута)

2 место - Владислав Добролюбов (Усинск)

3 место - Никита Сливнов (Усинск), Григорий Мясоедов (Усинск)

Весовая категория 34 кг

1 место - Адам Джафаров (Усинск)

2 место - Максим Ермолко (Воркута)

3 место - Михаил Палий (Воркута), Никита Славинков (Усинск)

Весовая категория 38 кг

1 место - Матвей Свиридов (Воркута)

2 место - Данил Саетов (Усинск)

3 место - Богдан Сидоров (Усинск), Амин Мамедрезаев (Усинск)

Весовая категория 42кг

1 место - Юрий Томилов (Усинск)

2 место - Владислав Зуев (Усинск)

3 место - Максим Сергеев (Усинск), Константин Королёв (Усинск)

Весовая категория 46 кг

1 место - Ладимир Петров (Усинск)

2 место - Владимир Митиков (Усинск)

3 место - Андрей Реук (Усинск), Данил Мельник (Усинск)

Весовая категория 55 кг

1 место - Матвей Коцоев (Усинск)

Весовая категория +65 кг

1 место - Зеленский Сергей (Усинск)

Девочки 2006-2008г.р.

Весовая категория 29 кг

1 место - Анастасия Дашевская (Усинск)

2 место - Ксения Рахимова (Усинск)

3 место - Марина Засыпко (Усинск)

Весовая категория 34 кг

1 место - Фаина Галимова (Воркута)

2 место - Яна Алимова (Усинск)

3 место - Виктория Лугинина (Усинск), Дарья Купрей (Усинск)

Весовая категория 37кг

1место - Камила Азизова (Усинск)

Весовая категория 40 кг

1место - Айза Алимова (Усинск),