Не успели открыть городок, а его уже ломают

Как стало известно нашей редакции, на ледовый городок уже были нашествия вандалов. И, стоит отметить, что вандалы это не специально обученные люди, а жители нашего с вами города.
Так одним из мужчин было сделано замечание ребенку (возраст не уточняется), что он лазит по верху ледяной конструкции. Мальчишка вскарабкался на самый верх ледяной арки и устроил там себе место для игр. Мужчина попросил его слезть, дабы не испортить ледяное творение, однако в ответ услышал отказ и крик своему отцу с просьбой о помощи. Как сообщили нам очевидцы, между мужчинами возникла ссора переросшая впоследствии в рукоприкладство, пришлось вызывать полицию. В итоге имеем отломанный кусок от края ледяной фигуры. К слову кусок имеет размер человеческой головы.
Также, днём ранее была испорчена иллюминация головы оленя на площади перед городской мэрией. Из-за причиненного ущерба олень двое суток стоял без подсветки головы. Самое страшное то, что людей не останавливает даже напряжение, которое подается для подсветки. Оно составляет 220 В. К слову, вчера произвели ремонтные работы и голова снова светится на радость горожанам.
(с) Усинск.Онлайн
Не надо гнать волну.
Я бы ответил словами из песни Шевчука... да некому. =)
И от того, что страна МОЯ и НАША (а не "эта"), от этого взяточников и коррупционеров в ней не меньше. Ну а то, что их начали сажать и раскулачивать, тоже хорошо. И это, не отвлекайся. Если есть, что по теме сказать, то опровергай. =)
Дискус окончен.
Постоянно гуляю с ребенком, кто-то лазит. Им делают замечание и тут сразу отцы кричат что-то типа: рожай своих и воспитывай. Полицию не помню, но одну стычку точно видел
И я полностью солидарна с 12йцук-ом!