<a href="http://www.mt5.com/ru/" target="blank">Форекс портал"</a>

Архив

27.12.2016 07:09
Не успели открыть городок, а его уже ломают
В Усинске недавно прошло торжественно открытие ледового городка и зажигание городской ели на площади им. А. Босовой.
gorodok-1.jpg

Как стало известно нашей редакции, на ледовый городок уже были нашествия вандалов. И, стоит отметить, что вандалы это не специально обученные люди, а жители нашего с вами города.

Так одним из мужчин было сделано замечание ребенку (возраст не уточняется), что он лазит по верху ледяной конструкции. Мальчишка вскарабкался на самый верх ледяной арки и устроил там себе место для игр. Мужчина попросил его слезть, дабы не испортить ледяное творение, однако в ответ услышал отказ и крик своему отцу с просьбой о помощи. Как сообщили нам очевидцы, между мужчинами возникла ссора переросшая впоследствии в рукоприкладство, пришлось вызывать полицию. В итоге имеем отломанный кусок от края ледяной фигуры. К слову кусок имеет размер человеческой головы.

gorodok-2.jpg

Также, днём ранее была испорчена иллюминация головы оленя на площади перед городской мэрией. Из-за причиненного ущерба олень двое суток стоял без подсветки головы. Самое страшное то, что людей не останавливает даже напряжение, которое подается для подсветки. Оно составляет 220 В. К слову, вчера произвели ремонтные работы и голова снова светится на радость горожанам.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (19)

Добавить комментарий
  • 12йцук
    27.12.2016, 8:01:31
    19
    У быдлотских родителей и дети быдло.
  • Аноним
    27.12.2016, 8:16:52
    0
    Вот так в этой стране и работают СМИ))) Совсем все не так было!!!
    • father
      27.12.2016, 8:19:15
      1
      Просто расскажите как было. =)
      Не надо гнать волну.
      • Правда
        27.12.2016, 8:37:48
        0
        Я был свидетелем происходящего. Ребёнок 7-8 лет залез на этот заборчик, руками схватил за эту ледяную фигуру, и кусок сразу отвалился. Тут же набежали охранники, схватили мальчишку, который сам испугался того, что сломалась фигура и начал плакать. Пацанёнок в истерике просил чтобы его отпустили, но охранник держал его и отдергивал. Кто-то позвонил родителям, приехал отец на машине, увидел как его плачущего сына держат какие-то люди без лычек, опознавательных значков, ну и... Отец красава!!! Охранники тоже молодцы - задержали рецидивиста!!!
        • Правде
          27.12.2016, 8:40:22
          1
          А накой он туда вообще полез?
        • Сам
          27.12.2016, 8:43:52
          1
          А ничего , что ребенок колотил по фигуре? Или Вы этого не увидели?
          • Интересно
            27.12.2016, 8:52:01
            0
            А колотил чем? Наверное кувалдой или отбойным молотком, что смог отколоть такой кусок льда от фигуры?))))
        • Greff
          27.12.2016, 8:49:32
          0
          То есть, так и разошлись? Ни штрафов, ни каких других наказаний семье д****ов не назначено?
    • father
      27.12.2016, 8:20:10
      0
      И дергай, с НАШЕЙ страны.
      • fathery
        27.12.2016, 8:26:36
        1
        О, как меняется Ваша точка зрения... то нытьё как все плохо, а теперь гордо - НАША страна)))
        • father
          27.12.2016, 8:50:48
          1
          Я не ною, а указываю на недостатки.
          Я бы ответил словами из песни Шевчука... да некому. =)
          И от того, что страна МОЯ и НАША (а не "эта"), от этого взяточников и коррупционеров в ней не меньше. Ну а то, что их начали сажать и раскулачивать, тоже хорошо. И это, не отвлекайся. Если есть, что по теме сказать, то опровергай. =)
          Дискус окончен.
  • father
    27.12.2016, 8:18:01
    1
    Выложите фото задержания правонарушителей. Кто-то же снимал...
  • Игорь
    27.12.2016, 8:36:48
    1
    Я видел два таких случая, примерно похожих на этот. О каком идет речь?
    Постоянно гуляю с ребенком, кто-то лазит. Им делают замечание и тут сразу отцы кричат что-то типа: рожай своих и воспитывай. Полицию не помню, но одну стычку точно видел
  • Участница фестиваля
    27.12.2016, 8:42:50
    3
    Тоже делаю замечания, когда вижу детей верхом на фигурах. Я сама в 35 градусный мороз делала фигуру. Люди, это отмороженные руки..это тяжело. Почему другие приходят и так относятся к чужому труду??? Сами взрослые сажают детей на фигуры. И дети ползают по ним вдоль и поперек! Это не горки и они не для этого сделаны!
  • Как всегда
    27.12.2016, 8:48:35
    -1
    Судя по фото, там ребёнку было не 7 лет, чтобы отломать кусок ЛЕДЯНОЙ фигуры. Но что-то мне подсказывает, что просто строят так качественно, что так быстро отпадает. Что говорить про лёд, если у нас новый асфальт сразу рушится после укладки)))
    • Goos
      27.12.2016, 8:57:37
      0
      Ну и чушь же ты написал... тебя жалко.
    • так ведь
      27.12.2016, 8:57:49
      0
      строят не того, чтоб по ним лазить, а для того, чтобы любоваться!!!!!! Почувствуй разницу!!!!
  • Житель
    27.12.2016, 8:50:09
    2
    Ублюдки, что еще сказать!!!
  • Алла
    27.12.2016, 8:59:01
    0
    Наказать деньгами!
    Если охрана не помогает (в том числе и силами добровольцев), может поставить информационные табло с конкретно озвученной максимальной суммой штрафа? На деньги никто попасть не хочет.
    И я полностью солидарна с 12йцук-ом!
Последние комментарии
Последние объявления
   
 