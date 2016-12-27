Не успели открыть городок, а его уже ломают

В Усинске недавно прошло торжественно открытие ледового городка и зажигание городской ели на площади им. А. Босовой.

Как стало известно нашей редакции, на ледовый городок уже были нашествия вандалов. И, стоит отметить, что вандалы это не специально обученные люди, а жители нашего с вами города.

Так одним из мужчин было сделано замечание ребенку (возраст не уточняется), что он лазит по верху ледяной конструкции. Мальчишка вскарабкался на самый верх ледяной арки и устроил там себе место для игр. Мужчина попросил его слезть, дабы не испортить ледяное творение, однако в ответ услышал отказ и крик своему отцу с просьбой о помощи. Как сообщили нам очевидцы, между мужчинами возникла ссора переросшая впоследствии в рукоприкладство, пришлось вызывать полицию. В итоге имеем отломанный кусок от края ледяной фигуры. К слову кусок имеет размер человеческой головы.

Также, днём ранее была испорчена иллюминация головы оленя на площади перед городской мэрией. Из-за причиненного ущерба олень двое суток стоял без подсветки головы. Самое страшное то, что людей не останавливает даже напряжение, которое подается для подсветки. Оно составляет 220 В. К слову, вчера произвели ремонтные работы и голова снова светится на радость горожанам.

(с) Усинск.Онлайн