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27.12.2016 09:24
Жители Усинска просят открыть круглосуточную аптеку
В Усинске нет аптечных пунктов, где можно было бы приобрести медикаменты ночью, хотя город нуждается в этом. Об этом жители нефтяного городка сообщили в обращении на портале «Активный регион». В министерстве здравоохранения республики объяснили сложившуюся ситуацию «кадровым голодом».
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- В Усинске с населением около 50 тысяч человек (плюс работающих вахтами) нет ни одной дежурной аптеки, работающей в ночное время. Необходимо организовать создание ночной смены в одной из аптек, так как дежурная аптека – это социально значимый объект для города с таким количеством населения, - говорится в обращении на портале.

Как объяснили корреспонденту БНК в минздраве республики, в администрацию Усинска направлено письмо с предложением рассмотреть возможность проведения переговоров с руководителями коммерческих аптек города для организации работы в круглосуточном режиме.

- В аптечных организациях ГУП РК «Государственные аптеки Республики Коми» в Усинске сложилась очень сложная ситуация с кадрами. За 2016 год количество фармацевтических специалистов сократилось вдвое. В связи с этим предприятие было вынуждено сократить режим работы аптеки №124 в будничные дни и субботу, воскресенье сделать выходным днем. На сегодня организовать работу этой аптеки в круглосуточном режиме не представляется возможным, - сообщили в ведомстве.

В министерстве добавили, что, по мнению администрации Усинска, в городе достаточно коммерческих аптек, которые работают ежедневно и без выходных. При возникновении острых неотложных состояний в ночное время суток граждане имеют возможность вызова скорой помощи.

Комментарии (8)

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  • Для
    27.12.2016, 9:44:56
    0
    Продажи Боярышника!!!
  • Алла
    27.12.2016, 10:15:24
    5
    "При возникновении острых неотложных состояний в ночное время суток граждане имеют возможность вызова скорой помощи"
    Да ну? Сначала наслушаешься хамства по телефону, потом минут 20-30 ждешь машину "СП"- дешевле позвонить друзьям- соседям или вызвать такси и чтобы вас отвезли в "СП". А так же, если в течение дня никаких симптомов ОРВИ, ОРЗ не наблюдалось, а к часам 22 поднялась t, а дома не оказалась даже банального "Парацетамола"- скорую вызывать? Да нас пошлют по телефону и всё. Круглосуточная аптека необходима, благо у нас есть частные аптеки- почему бы им не стать круглосуточными?
    • Алле
      27.12.2016, 10:32:13
      1
      не сгущайте Вы так краски. Во-первых, в любой семье имеется запас лекарств на всякий случай, во-вторых, ночью скорая помощь приезжает уж гораздо быстрее, чем 20-30 мин., как Вы пишите. Много раз пользовались, в курсе.
      • Евгений
        27.12.2016, 10:38:32
        1
        А еще в каждой семье есть реаниматолог ))
  • Усинец
    27.12.2016, 10:20:32
    1
    А ведь было время, когда ночью можно было купить лекарства на скорой, в их помещении. Почему бы не вернуть такую схему?
  • Я, ЗА!
    27.12.2016, 10:28:08
    2
    А почему бы не открыть хотя бы в магазине "Россия" там и охрана есть и работает магазин круглосуточно!
    • [eq
      27.12.2016, 10:50:56
      0
      Только не в этой ж... мира)
    • )))))
      27.12.2016, 10:54:29
      0
      А кого обслуживать в этой ночной аптеке???Наркоманов и акащей???Всё самое необходимое (особенно у кого детки) должно быть в доме.На праздники мезим купили,уголь активированный..и хватит.
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