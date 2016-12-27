Жители Усинска просят открыть круглосуточную аптеку

В Усинске нет аптечных пунктов, где можно было бы приобрести медикаменты ночью, хотя город нуждается в этом. Об этом жители нефтяного городка сообщили в обращении на портале «Активный регион» . В министерстве здравоохранения республики объяснили сложившуюся ситуацию «кадровым голодом».

- В Усинске с населением около 50 тысяч человек (плюс работающих вахтами) нет ни одной дежурной аптеки, работающей в ночное время. Необходимо организовать создание ночной смены в одной из аптек, так как дежурная аптека – это социально значимый объект для города с таким количеством населения, - говорится в обращении на портале.

Как объяснили корреспонденту БНК в минздраве республики, в администрацию Усинска направлено письмо с предложением рассмотреть возможность проведения переговоров с руководителями коммерческих аптек города для организации работы в круглосуточном режиме.

- В аптечных организациях ГУП РК «Государственные аптеки Республики Коми» в Усинске сложилась очень сложная ситуация с кадрами. За 2016 год количество фармацевтических специалистов сократилось вдвое. В связи с этим предприятие было вынуждено сократить режим работы аптеки №124 в будничные дни и субботу, воскресенье сделать выходным днем. На сегодня организовать работу этой аптеки в круглосуточном режиме не представляется возможным, - сообщили в ведомстве.

В министерстве добавили, что, по мнению администрации Усинска, в городе достаточно коммерческих аптек, которые работают ежедневно и без выходных. При возникновении острых неотложных состояний в ночное время суток граждане имеют возможность вызова скорой помощи.