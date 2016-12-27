Жители Усинска просят открыть круглосуточную аптеку

- В Усинске с населением около 50 тысяч человек (плюс работающих вахтами) нет ни одной дежурной аптеки, работающей в ночное время. Необходимо организовать создание ночной смены в одной из аптек, так как дежурная аптека – это социально значимый объект для города с таким количеством населения, - говорится в обращении на портале.
Как объяснили корреспонденту БНК в минздраве республики, в администрацию Усинска направлено письмо с предложением рассмотреть возможность проведения переговоров с руководителями коммерческих аптек города для организации работы в круглосуточном режиме.
- В аптечных организациях ГУП РК «Государственные аптеки Республики Коми» в Усинске сложилась очень сложная ситуация с кадрами. За 2016 год количество фармацевтических специалистов сократилось вдвое. В связи с этим предприятие было вынуждено сократить режим работы аптеки №124 в будничные дни и субботу, воскресенье сделать выходным днем. На сегодня организовать работу этой аптеки в круглосуточном режиме не представляется возможным, - сообщили в ведомстве.
В министерстве добавили, что, по мнению администрации Усинска, в городе достаточно коммерческих аптек, которые работают ежедневно и без выходных. При возникновении острых неотложных состояний в ночное время суток граждане имеют возможность вызова скорой помощи.
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