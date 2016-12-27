Усинские спортсмены приняли участие в ЧМ по зимнему универсальному бою

Котлас впервые стал местом проведения чемпионата мира по зимнему универсальному бою. Участниками стали 24 спортсмена из 13-ти стран мира, в том числе и из Усинска.

Учитывая, что снег они видят крайне редко, это не помешало им участвовать в лыжных гонках и борьбе на снегу.

Универсальный бой (или иногда русский бой) – это комплексный вид спорта. Перед поединком под открытым небом на снегу спортсмены преодолевают различные препятствия.

В этом году спортсмены показали свои умения в лыжных гонках и стрельбе из пневматического пистолета по мишеням.

Универсальный бой – достаточно молодой вид спорта. Изначально его правила были сформированы в России как военно-прикладная подготовка, впоследствии этот зрелищный вид спорта стал популярен почти в пятидесяти странах мира.

В Котлас приехали представители тринадцати стран с трёх континентов. Мужская сборная России завоевала золотую и бронзовую медаль чемпионата.

С нашего города от ВСКЕ «Полярный волк» выступал Сабутов Артур, победу завоевать не удалось, вошли в 10-ку.

У женщин сборная команда России завоевала сразу три медали: золото, серебро и бронзу.

Так же с 9-го по 11-е декабря 2016 года в городе Котлас проходило первенство и чемпионат Архангельской области по универсальному бою, с нашего клуба участвовали два спортсмена: Шабазов Абдулмалик и Кульязов Юмалив. Они привезли 3-е и 2-е места в своих весовых категориях.

(с) Сергей Рыбалка