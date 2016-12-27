В этом году предновогодний Усинск красивее и ярче

Веселая и увлекательная прогулка с семьей и друзьями по усинским улицам и площадям, полным праздничных огней, световых панно и игрушек, ледяных скульптур, тантамаресок и снежных фигур – это хороший способ интересно и с пользой провести свободное время и подарить своим близким и любимым отличное настроение!

фото: пресс-служба администрации Усинска

Представить новогодние и рождественские праздники без пушистых елочек, гирлянд, снежных и ледовых скульптур, украшающих дома и квартиры, площади и улицы, просто невозможно. Именно от них во многом зависит наше настроение. Ведь все мы еще с детства помним ощущение доброй сказки, которое приходит в наш дом вместе с зеленой красавицей.

Такого Усинск еще не видел! В этом году не на одной, а на трех площадях им.А.М.Босовой, перед администрацией, у РЦ «Томлун» установлены елки, украшенные гирляндами, подключена праздничная иллюминация, построены ледовые и снежные городки с разноцветной подсветкой.

На площади перед администрацией маленькие горожане могут увидеть излюбленных героев известных мультфильмов: волка в образе Деда Мороза и зайца в образе Снегурочки. Мамы с детками уже смогли оценить деревянные лавки с ледяными скульптурами белочки, петушков, ёлочек и других персонажей. Есть на площади и горки для самых маленьких ребят.

Усинцы постарше устраивают фотосессии и делают селфи с тантамаресками ученой совы и нефтяника.

Следует отметить, что в этом году фигуры посвящены не только любимым сказочным героям, но и юбилею нашей Республики Коми. Присмотревшись внимательнее, в ледяных фигурках можно увидеть рисованную историю Усинского края, от оленеводов до нефтяного города, в рельефных изображениях, посвященных Году Родного края в Усинске и 95-летию Республики Коми.

Праздничной изюминкой города стала выставка снежных фигур на площадях города. Несмотря на сорокоградусные морозы, самые активные горожане, смогли украсить своими скульптурами площади у РЦ «Томлун», администрации и им. А.М.Босовой.

На каждой площади Усинска мы попадем в настоящую Новогоднюю сказку. Уникальная выставка ледяных скульптур – необычное интерактивное художественное пространство из чистейшего прозрачного льда, в которое вы, в буквальном смысле, сможете погрузиться, пройдя по лабиринту. А, кроме того, на главной площади жителей города ожидает каскад горок, как для ребят постарше, так и для малышей.

Здание бассейна украшает большая новогодняя открытка юного усинца Одношивкина Андрея. Как уже говорили ранее, он стал победителем этого конкурса. Почти на каждой площади города, перед многими офисными зданиями своя нарядная, новогодняя инсталляция.

Пока позволяет относительно теплая погода, самое время пройтись Молодежной аллее. Новый облик излюбленной прогулочной зоны усинцев теперь можно в полной мере оценить и зимой. Новогодняя иллюминация аллеи создает сказочную, удивительную атмосферу.